Experimente las innovaciones en cardiología intervencionista más avanzadas con Azurion 5 con detector plano de 12". Con esta solución de terapia guiada por imagen de alto rendimiento, los equipos intervencionistas pueden realizar complejos procedimientos cardiacos. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes en la mesa para una experiencia de usuario homogénea, un excelente rendimiento del laboratorio y atención al paciente.
Mejore sus capacidades vasculares mediante Azurion 3 con detector plano de 15''. Su equipo clínico se podrá beneficiar de una excelente uniformidad y eficiencia mientras realizan diversos procedimientos neurológicos, endovasculares, oncológicos y cardiacos. Vaya un paso más allá en la mejora de los cuidados y la gestión de los costes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.
Alcance nuevas cotas de rendimiento en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 12''. Esta solución de tratamiento guiado por imagen de última generación le ayuda a ofrecer una excelente asistencia al paciente, así como a aumentar su eficacia en intervenciones cardiacas y cardiovasculares gracias al un flujo de trabajo innovador.
Descubra las nuevas e increíbles posibilidades para cardiología intervencionista, cardiología pediátrica o electrofisiología con la plataforma biplana de la serie Azurion 7 con dos detectores de 12". Este sistema de terapia guiada por imágenes líder en el sector le permite realizar procedimientos de forma fácil y fiable con una experiencia de usuario consistente, para optimizar el rendimiento de la sala y ofrecer unos cuidados excelentes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.
Lleve a cabo intervenciones cardiacas y vasculares con una precisión y una facilidad únicas utilizando la plataforma Azurion 7 biplano con un detector de 20'' y otro de 12''. Esta plataforma de terapia guiada por imagen líder en el sector, le permite llevar a cabo intervenciones con facilidad y confianza, disfrutando de una experiencia de usuario única. Esto contribuye a optimizar el rendimiento de la sala y proporcionar unos cuidados sobresalientes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.
Alcance un rendimiento extraordinario en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imagen líder en el sector le ayuda a ofrecer una asistencia al paciente asombrosa, así como a aumentar su eficacia, al combinar la excelencia clínica con un flujo de trabajo innovador. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.
Azurion 3 M12
Azurion 7 M20 con FlexArm
Azurion 7 B20/15
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Montaje en suelo
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Montaje en techo
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Montaje en suelo/techo
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Tamaños del detector
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Detector plano de 12"
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Detector plano de 20"
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Detector plano de 20" en el gantry frontal, detector plano de 15" en el gantry lateral
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Configuración del plano
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Monoplano
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Monoplano
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Biplano
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Ventajas clave
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En las salas de intervencionismo se realizan una amplia variedad de casos, lo que requiere la integración de varias fuentes. Por ello, es más importante que nunca trabajar de la forma más eficiente posible. Con Philips Azurion Workspace, estará conectado a todas las modalidades y aplicaciones en un entorno personalizable.
La tecnología ClarityIQ proporciona imágenes de alta calidad para una amplia variedad de procedimientos clínicos. Ofrece una excelente visibilidad en niveles bajos de dosis de rayos X para pacientes de todos los tamaños. Hasta la fecha, se han publicado varios estudios clínicos acerca de más de 19000 pacientes sobre la tecnología ClarityIQ que revelan un hecho: dosis significativamente más bajas.1
La cobertura de actualizaciones technology maximizer essential se incluye de forma predeterminada en todos los sistemas Azurion y le otorga derecho a actualizaciones de software base y la consiguiente formación complementaria, además de una sustitución de hardware informatico para asegurar compatibilidad software2
Como empresa comprometida con la sostenibilidad, queremos ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones responsables. Ofrecemos soluciones que mejoran la salud y el bienestar, y reducen el impacto en el medioambiente. El sistema Azurion es el resultado de nuestro proceso EcoDesign, y ofrece mejoras significativas en materia medioambiental. Las principales ventajas medioambientales del diseño actual son su peso reducido y su eficiencia energética mejorada.4
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[1] Los resultados son específicos del centro en el que se obtuvieron y pueden no reflejar los resultados que se podrían obtener en otros centros. [2] La cobertura tiene una duración de 5 años.
[1] Los resultados son específicos del centro en el que se obtuvieron y pueden no reflejar los resultados que se podrían obtener en otros centros.
[2] La cobertura tiene una duración de 5 años.
La plataforma de tratamiento guiado por imágenes de última generación Azurion de Philips es la plataforma de tratamiento guiado por imágenes de última generación que le permite llevar a cabo intervenciones con facilidad y confianza, disfrutando de una experiencia de usuario única, lo que contribuye a optimizar el rendimiento de la sala y proporcionar unos cuidados sobresalientes. Azurion se ha desarrollado durante varios años en estrecha colaboración con nuestros socios clínicos para lograr soluciones para el flujo de trabajo que satisfagan las continuas demandas de los laboratorios intervencionistas2. Le facilitamos la prestación de cuidados extraordinarios del paciente mediante la combinación de la excelencia clínica con la innovación en el flujo de trabajo. El objetivo de Azurion es aportar eficacia y estandarización a las intervenciones. Gracias a su increíble facilidad de uso y carácter intuitivo, con Azurion le resultará más sencillo realizar diversas intervenciones de forma más rápida y fiable. Con esta nueva plataforma probada, podrá prestar extraordinarios cuidados y ampliar el espectro de sus intervenciones con el paso del tiempo.
La plataforma de tratamiento guiado por imágenes de última generación
Azurion de Philips es la plataforma de tratamiento guiado por imágenes de última generación que le permite llevar a cabo intervenciones con facilidad y confianza, disfrutando de una experiencia de usuario única, lo que contribuye a optimizar el rendimiento de la sala y proporcionar unos cuidados sobresalientes. Azurion se ha desarrollado durante varios años en estrecha colaboración con nuestros socios clínicos para lograr soluciones para el flujo de trabajo que satisfagan las continuas demandas de los laboratorios intervencionistas2.
Le facilitamos la prestación de cuidados extraordinarios del paciente mediante la combinación de la excelencia clínica con la innovación en el flujo de trabajo.
El objetivo de Azurion es aportar eficacia y estandarización a las intervenciones. Gracias a su increíble facilidad de uso y carácter intuitivo, con Azurion le resultará más sencillo realizar diversas intervenciones de forma más rápida y fiable. Con esta nueva plataforma probada, podrá prestar extraordinarios cuidados y ampliar el espectro de sus intervenciones con el paso del tiempo.
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