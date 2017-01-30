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Azurion

Sistema de terapia guiada por imagen Azurion

Azurion, rendimiento y cuidados excelentes todo en uno

Nuestro sistema de terapia guiada por imagen Azurion permite realizar una amplia variedad de procedimientos intervencionistas, tanto rutinarios como complejos, de manera fácil y con confianza, gracias a una experiencia de usuario única. Sus capacidades avanzadas, integradas en una geometría innovadora del sistema, mejoran el flujo de trabajo, ayudando a optimizar el rendimiento en sala y a ofrecer una atención de alta calidad a los pacientes.

Sistema de terapia guiada por imagen Azurion

Azurion biplano, nuestro sistema más flexible hasta ahora

El sistema Azurion biplano para terapia guiada por imagen de Philips está diseñado para ayudarle a realizar procedimientos de forma más uniforme y eficiente.1 Con esta plataforma preparada para el futuro, puede ofrecer una atención excepcional y ampliar el alcance de sus servicios con el tiempo.

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Gama de productos

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    Azurion 5 M12

    Azurion 5 M12  

    Experimente las innovaciones en cardiología intervencionista más avanzadas con Azurion 5 con detector plano de 12". Con esta solución de terapia guiada por imagen de alto rendimiento, los equipos intervencionistas pueden realizar complejos procedimientos cardiacos. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes en la mesa para una experiencia de usuario homogénea, un excelente rendimiento del laboratorio y atención al paciente.

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    Azurion 3 M15

    Azurion 3 M15  

    Mejore sus capacidades vasculares mediante Azurion 3 con detector plano de 15''. Su equipo clínico se podrá beneficiar de una excelente uniformidad y eficiencia mientras realizan diversos procedimientos neurológicos, endovasculares, oncológicos y cardiacos. Vaya un paso más allá en la mejora de los cuidados y la gestión de los costes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.

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    Azurion 7 M12

    Azurion 7 M12  

    Alcance nuevas cotas de rendimiento en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 12''. Esta solución de tratamiento guiado por imagen de última generación le ayuda a ofrecer una excelente asistencia al paciente, así como a aumentar su eficacia en intervenciones cardiacas y cardiovasculares gracias al un flujo de trabajo innovador.

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    Azurion 7 B12/12

    Azurion 7 B12/12  

    Descubra las nuevas e increíbles posibilidades para cardiología intervencionista, cardiología pediátrica o electrofisiología con la plataforma biplana de la serie Azurion 7 con dos detectores de 12". Este sistema de terapia guiada por imágenes líder en el sector le permite realizar procedimientos de forma fácil y fiable con una experiencia de usuario consistente, para optimizar el rendimiento de la sala y ofrecer unos cuidados excelentes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.

    NCVD010
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    Azurion 7 B20/12

    Azurion 7 B20/12  

    Lleve a cabo intervenciones cardiacas y vasculares con una precisión y una facilidad únicas utilizando la plataforma Azurion 7 biplano con un detector de 20'' y otro de 12''. Esta plataforma de terapia guiada por imagen líder en el sector, le permite llevar a cabo intervenciones con facilidad y confianza, disfrutando de una experiencia de usuario única. Esto contribuye a optimizar el rendimiento de la sala y proporcionar unos cuidados sobresalientes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.

    NCVD012
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    Azurion 7 M20

    Azurion 7 M20  

    Alcance un rendimiento extraordinario en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imagen líder en el sector le ayuda a ofrecer una asistencia al paciente asombrosa, así como a aumentar su eficacia, al combinar la excelencia clínica con un flujo de trabajo innovador. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.

    NCVD005
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Azurion 3 M12

Azurion 3 M12

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Azurion 5 M20

Azurion 7 M20 con FlexArm

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Azurion 7 B20/15

Azurion 7 B20/15

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Opciones de montaje

Montaje en suelo

Montaje en techo

Montaje en suelo/techo

Tamaños del detector

Detector plano de 12"

Detector plano de 20"

Detector plano de 20" en el gantry frontal, detector plano de 15" en el gantry lateral

Configuración del plano

Monoplano

Monoplano 

Biplano

Ventajas clave

  • Contrato de mantenimiento estándar que da derecho al sistema Azurion a una actualización continua del software principal, actualización de software para corregir errores y actualizaciones de seguridad y ciberseguridad

  • Contrato de mantenimiento estándar que da derecho al sistema Azurion a una actualización continua del software principal, actualización de software para corregir errores y actualizaciones de seguridad y ciberseguridad

  • Contrato de mantenimiento estándar que da derecho al sistema Azurion a una actualización continua del software principal, actualización de software para corregir errores y actualizaciones de seguridad y ciberseguridad

  • Herramientas de navegación básicas

  • Herramientas de navegación básicas y avanzadas

  • Herramientas de navegación básicas y avanzadas

  • Paquetes clínicos esenciales

  • Paquetes clínicos esenciales, avanzados y premium

  • Paquetes clínicos esenciales, avanzados y premium

  • Adecuado para procedimientos de cardiología intervencionista

  • Apto para un quirófano híbrido

  • Apto para procedimientos intervencionistas neurovasculares e híbridos

  • Imágenes de alta resolución sobre un amplio campo de visión. Puede visualizar la válvula aórtica y una parte significativa del arco aórtico o el árbol coronario completo en una única vista

  • Se integra con mesas quirúrgicas de otros fabricantes (Baxter y Getinge)

  • Cobertura de cuerpo entero

  • Un soporte exclusivo que permite alcanzar la ingle sin necesidad de recolocar al paciente

  • Gantry frontal con un rango de movimiento de 270 grados

  • Acceso opcional desde la cabeza con posicionamiento del gantry frontal a 135 grados

  • Obtención de imágenes periféricas en ambos lados de la mesa

  • Estacionamiento seguro y rápido del gantry lateral para facilitar el cambio entre adquisición de imágenes 2D y 3D

Características:

Ilustración de dispositivo reacondicionado de forma sostenible

Controle todas las tareas desde la mesa de paciente

En las salas de intervencionismo se realizan una amplia variedad de casos, lo que requiere la integración de varias fuentes. Por ello, es más importante que nunca trabajar de la forma más eficiente posible. Con Philips Azurion Workspace, estará conectado a todas las modalidades y aplicaciones en un entorno personalizable.

La ventaja de la experiencia

Tecnología de adquisición de imágenes de alta calidad y baja dosis

La tecnología ClarityIQ proporciona imágenes de alta calidad para una amplia variedad de procedimientos clínicos. Ofrece una excelente visibilidad en niveles bajos de dosis de rayos X para pacientes de todos los tamaños. Hasta la fecha, se han publicado varios estudios clínicos acerca de más de 19000 pacientes sobre la tecnología ClarityIQ que revelan un hecho: dosis significativamente más bajas.1

Más información
Sistema de terapia guiada por imagen Azurion

Mantenga su tecnología actualizada con Technology Maximizer

La cobertura de actualizaciones technology maximizer essential se incluye de forma predeterminada en todos los sistemas Azurion y le otorga derecho a actualizaciones de software base y la consiguiente formación complementaria, además de una sustitución de hardware informatico para asegurar compatibilidad software2

Procedimiento ICP con el sistema de terapia guiada por imagen Azurion 7 C20

Hacemos negocios de forma responsable y sostenible

Como empresa comprometida con la sostenibilidad, queremos ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones responsables. Ofrecemos soluciones que mejoran la salud y el bienestar, y reducen el impacto en el medioambiente. El sistema Azurion es el resultado de nuestro proceso EcoDesign, y ofrece mejoras significativas en materia medioambiental. Las principales ventajas medioambientales del diseño actual son su peso reducido y su eficiencia energética mejorada.4

Galería de imágenes

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Tecnologías disponibles

    Documentación

    Información de producto
    Folleto de producto de Philips Azurion 3 (15.15MB)
    Folleto de producto de Philips Azurion 5 (15.21MB)
    Folleto de producto de Philips Azurion 7 (15.28MB)
    Folleto del producto Philips Azurion 7M20 con FlexArm (10.85MB)
    Folleto del producto Philips Azurion Workspaces (6.73MB)

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    [1] Los resultados son específicos del centro en el que se obtuvieron y pueden no reflejar los resultados que se podrían obtener en otros centros. 

    [2] La cobertura tiene una duración de 5 años.

    La plataforma de tratamiento guiado por imágenes de última generación

     

    Azurion de Philips es la plataforma de tratamiento guiado por imágenes de última generación que le permite llevar a cabo intervenciones con facilidad y confianza, disfrutando de una experiencia de usuario única, lo que contribuye a optimizar el rendimiento de la sala y proporcionar unos cuidados sobresalientes. Azurion se ha desarrollado durante varios años en estrecha colaboración con nuestros socios clínicos para lograr soluciones para el flujo de trabajo que satisfagan las continuas demandas de los laboratorios intervencionistas2.

     

    Le facilitamos la prestación de cuidados extraordinarios del paciente mediante la combinación de la excelencia clínica con la innovación en el flujo de trabajo.

     

    El objetivo de Azurion es aportar eficacia y estandarización a las intervenciones. Gracias a su increíble facilidad de uso y carácter intuitivo, con Azurion le resultará más sencillo realizar diversas intervenciones de forma más rápida y fiable. Con esta nueva plataforma probada, podrá prestar extraordinarios cuidados y ampliar el espectro de sus intervenciones con el paso del tiempo.

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