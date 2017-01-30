La plataforma de tratamiento guiado por imágenes de última generación Azurion de Philips es la plataforma de tratamiento guiado por imágenes de última generación que le permite llevar a cabo intervenciones con facilidad y confianza, disfrutando de una experiencia de usuario única, lo que contribuye a optimizar el rendimiento de la sala y proporcionar unos cuidados sobresalientes. Azurion se ha desarrollado durante varios años en estrecha colaboración con nuestros socios clínicos para lograr soluciones para el flujo de trabajo que satisfagan las continuas demandas de los laboratorios intervencionistas2. Le facilitamos la prestación de cuidados extraordinarios del paciente mediante la combinación de la excelencia clínica con la innovación en el flujo de trabajo. El objetivo de Azurion es aportar eficacia y estandarización a las intervenciones. Gracias a su increíble facilidad de uso y carácter intuitivo, con Azurion le resultará más sencillo realizar diversas intervenciones de forma más rápida y fiable. Con esta nueva plataforma probada, podrá prestar extraordinarios cuidados y ampliar el espectro de sus intervenciones con el paso del tiempo.