Buscar términos

0

Carrito de la compra

No hay ningún artículo en el carrito de la compra.

    Asistencia de Philips

    ¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?

    Publicado en 14 de mayo de 2025

    Estamos trabajando duro para mejorar la longevidad de nuestras afeitadoras Philips, reducir nuestro impacto medioambiental y ofrecerle una mejor experiencia como usuario de productos Philips.

    Si la afeitadora Philips deja de funcionar durante el periodo de garantía, haga clic aquí para solicitar una reparación o sustitución. La página vinculada también le ayudará a determinar si su producto está en garantía.

    Dado que la mayoría de afeitadoras Philips están diseñadas para ser resistentes al agua, se recomienda que solo un centro de servicio autorizado diagnostique cualquier problema. Si abre el cuerpo de la afeitadora en casa, su estanqueidad podría verse afectada y provocar daños o lesiones.

    Sugerencia: Consulte el artículo de resolución de problemas “La afeitadora Philips no funciona” para resolver muchos problemas comunes que podrían confundirse con un fallo de la batería.

    Philips serie i9000

    Si un centro de servicio autorizado identifica un fallo de la batería, este puede sustituir la batería de la afeitadora Philips serie i9000 en cualquier momento de su vida útil (incluso después de que caduque la garantía).

    Haga clic aquí para solicitar este servicio. 

    La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HS5980/15 , HS7980/15 , HS9980/15 , XP9205/30 , XP9402/11 , XP9201/33 , X9002/30 , X9003/30 , X9002/10 , X9001/30 , X9001/10 , X9000/30 , X9000/10 , XP9402/46 , XP9405/31 , XP9200/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9401/38 , XP9400/31 , XP9402/31 , XP9405/11 , XP9204/10 , XP9200/33 , XP9201/30 , XP9404/46 , XP9403/31 , XP9404/31 , XP9203/30 , XP9208/30 , XP9202/33 , XP9207/30 , XP9404/38 , XP9202/30 , XP9202/10 , X3003/00 , X3001/00 , SP9885/35 , S3144/00 , S3145/00 , S5889/50 , S3143/00 , S1142/02 , S1142/00 , S3241/12 , S3242/12 , S3243/12 , S1141/00 , S1134/00 , S3342/13 , S3343/13 , S3344/13 , S5880/50 , S5884/35 , S5884/38 , S5885/35 , S5887/13 , S5887/35 , S5887/69 , S5889/11 , S5898/50 , S5466/18 , S5898/79 , S7882/54 , S7885/55 , S7885/63 , S7886/35 , S7886/55 , S7886/58 , X5012/00 , X5004/00 , X3053/00 , X3052/00 , X3051/00 , X3003/02 , SP9841/32 , S7886/78 , S7887/35 , S3143/02 , S7887/55 , S7887/63 , S9980/54 , SP9882/36 , S9975/54 , X5006/00 , SP9861/16R1 , X3002/00 , S3341/13 , S3244/12 , S9711/41R1 , SP9860/16R1 , S9531/26R1 , SP9820/18R1 , S6640/44R1 , SP9820/12R1 , S9711/31R1 , S9983/55 , S3230/52 , S5583/38 , S5579/69 , S7783/63 , S5885/69 , S9986/63 , S8697/23 , S9974/55 , S9974/35 , S9982/59 , S9982/55 , S9980/74 , S9980/59 , S8692/55 , S9975/55 , SP9871/22 , S5885/25 , S5898/25 , S7882/55 , S7886/63 , S5884/69 , S5898/35 , S5887/10 , S7887/58 , S5887/50 , S8692/35 , SP9883/35 , SP9840/32 , SP9840/31 , S5585/30 , S7887/35R1 , SP9883/36 , SP9883/35R1 , S8697/55 , S8697/35 , S8696/35 , S7783/35 , S9975/35 , S9976/55 , SP9872/22 , SP9872/22R1 , S9987/50 , SP9872/15 , S9987/85 , S9985/84 , S7783/78 , S9985/50 , S9986/55 , S5210/06R1 , S9985/59 , S9987/68 , S9987/59 , S9987/55 , S9987/54 , S9986/58 , S9986/59 , S5466/17 , S7782/53 , S7788/55 , S7783/55 , S5589/38 , S5583/10 , S7786/59 , S5587/10 , SP9820/12 , SP9820/18 , SP9860/16 , SP9861/16 , SP9862/14 , SP9863/14 , HQ8290/21 , HQ8290/17 , HQ8260/21 , S3333/58 , S5585/10 , S5585/35 , S5586/66 , S5589/30 , S7788/59 , S5587/30 , S5584/50 , S5579/50 , S7783/59 , S7782/50 , S7786/55 , S5584/62 , S5588/38 , S5588/30 , S9031/12R1 , S3133/57 , S3134/57 , S3231/52 , S1333/41 , S3134/51 , S1231/41 , S1332/41 , S1232/41 , S3232/52 , S3133/51 , S3233/52 , S3333/54 , S6650/48 , S7970/26 , S6630/11 , S7970/19 , S3552/12 , SP9861/13 , SP9860/13 , SW6710/15 , SW3700/07 , S3540/06 , S9090/43 , SW7700/67 , SW6700/14 , SW9700/67 , S5210/06 , S5073/62 , AT620/14 , S7311/66 , S5070/65 , S5250/06 , S7780/64 , S7310/12 , S5630/45 , S5550/06 , S5650/41 , S5650/45 , S5572/40 , S5530/06 , S1100/04 , S1520/41 , S7522/50 , S5091/50 , S9551/63 , S3110/06 , S1310/04 , S3510/06 , S1510/04 , S1110/04 , S3120/06 , S3510/08 , S5340/06 , S5330/41 , S5320/06 , S7530/50 , S5600/12 , S7370/12 , S5520/45 , S7370/41 , S5510/45 , S7510/41 , S9181/13 , S5150/63 , S5050/04 , S5420/06 , RQ1187/45 , HQ6926/16 , PT923/18 , PT727/17 , PT877/16 , RQ1187/16 , PT723/16 , PT727/80 , AT750/26 , PT919/16 , RQ1195/22 , RQ1275/17 , RQ1285/17 , HQ852/16 , HQ851/16 , PT730/41 , PT725/41 , AT880/44 , PT720/41 , AT890/26 , PT735/41 , AT750/20 , AT890/20 , RQ1250/80 , AT750/41 , AT750/16 , AT890/41 , AT893/20 , AT893/41 , AT940/20 , AT752/20 , AT891/16 , AT753/20 , AT890/16 , PT870/16 , PT735/16 , PT876/18 , PT920/21 , PT720/16 , PT876/19 , AT750/17 , AT751/14 , AT751/16 , AT754/16 , AT890/17 , AT891/14 , PT720/14 , PT720/15 , PT720/17 , PT720/20 , PT725/14 , PT725/15 , PT725/16 , PT725/17 , PT725/20 , PT730/14 , PT730/15 , PT730/16 , PT730/17 , PT730/20 , PT735/14 , PT735/15 , PT735/17 , PT735/20 , PT736/18 , PT736/19 , PT860/14 , PT860/15 , PT860/16 , PT860/17 , PT860/20 , PT860/41 , PT870/14 , PT870/15 , PT870/17 , PT870/20 , PT870/22 , PT870/41 , PT875/18 , PT875/19 , PT920/18 , PT920/19 , PT920/20 , PT920/22 , PT920/23 , PT925/18 , PT925/19 , PT925/20 , PT925/80 , RQ1261/17 , RQ1261/16 , RQ1160/22 , RQ1180/17 , RQ1160/17 , RQ1260/03 , RQ1260/21 , RQ1260/17 , RQ1250/22 , RQ1250/21 , RQ1250/17 , RQ1250/16 , RQ1180/22 , RQ1180/16 , RQ1260/16 , RQ1280/22 , RQ1280/21 , RQ1280/17 , RQ1280/16 , RQ1260/22 , RQ1160/21 , RQ1160/16 , RQ1150/17 , RQ1150/16 , 1150X/40 , 1150X/45 , 1160X/40 , 1160X/42 , 1180X/40 , 1250X/40 , 1250X/42 , 1250X/45 , 1260X/40 , 1260X/45 , 1280X/40 , 1280X/42 , 1280X/45 , 1290X/40 , RQ1290/23 , HQ6922/16 , HQ916/15 , HQ7330/19 , HS8420/29 , HQ7363/17 , HQ8253/18 , HQ914/15 , RQ1053/18 , HQ8155/16 , HS8420/23 , HS8460/75 , HS8460/25 , HS8460/41 , HS8460/24 , HS8440/75 , HS8440/40 , HS8440/23 , HS8440/22 , HS8420/40 , 1059X/20 , HS8420/22 , RQ1062/19 , RQ1062/17 , RQ1062/15 , RQ1052/18 , RQ1052/17 , RQ1052/15 , RQ1050/29 , HS8023/17 , RQ1087/21 , RQ1062/20 , HS8060/24 , HS8040/17 , HQ6707/16 , HQ7340/17 , HQ8240/17 , HS8020/33 , HS8020/17 , HS8015/33 , RQ1095/22 , HS8015/17 , RQ1090/20 , RQ1085/22 , HQ9190/21 , HQ7320/17 , HQ9170/16 , HQ6990/33 , HQ9160/16 , HQ6950/16 , HQ6925/16 , HQ6920/16 , HQ6970/33 , HQ8241/17 , HQ8261/21 , HQ8261/17 , HQ7310/16 , 7345XL/17 , 7325XL/17 , 7315XL/17 , HQ6970/16 , HQ6990/16 , HQ6921/16 , HQ7360/16 , HQ7360/17 , HQ7380/16 , HQ7380/17 , HQ7340/16 , HQ7350/16 , HQ8150/16 , HQ8240/18 , HQ8250/17 , HQ8260/18 , HQ8260/17 , HQ8255/19 , HQ8255/18 , HQ8255/17 , HQ8290/23 , HQ8250/18 , HQ8290/24 , HQ8240/20 , 8260XL/40 , 8251XL/18 , HQ8290/22 , HQ8290/18 , HQ8270/22 , HQ8270/21 , HQ8270/18 , HQ8270/17 , 7810XL/18 , RQ1060/22 , 1050X/22 , RQ1060/15 , RQ1076/21 , RQ1050/17 , 1060X/20 , RQ1060/20 , RQ1050/16 , RQ1090/03 , RQ1075/22 , RQ1075/21 , RQ1050/18 , RQ1075/23 , RQ1050/15 , HQ853/16 , RQ1060/19 , RQ1090/19 , RQ1095/21 , RQ1085/21 , RQ1051/18 , RQ1061/18 , HQ6095/22 , HQ9199/22 , HQ6095/16 , HQ6070/16 , HQ6090/16 , HQ6073/16 , HQ6075/16 , HQ7782/16 , HQ7742/16 , HQ9090/22 , HQ8170/21 , HQ9170/21 , HQ9190/22 , HQ6725/16 , HQ6710/16 , HQ8170/16 , HQ8140/16 , HQ9080/16 , HQ9070/16 , HQ8160/16 , HQ7762/16 , RQ1290/21 , HQ7310/17 , HQ7320/16 , HQ9090/24 , HQ7350/17 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos Haga clic aquí para mostrar menos números de producto

    Preguntas más frecuentes

    Contactar Philips

    Estamos encantados de ayudarle

    Contactar Philips

    Estamos encantados de ayudarle

    ¿Buscas algo más?

    Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

    Página de inicio de asistencia

    Enlaces rápidos

    Asistencia de la tienda online
    Términos y Condiciones
    Buscar pedido
    Ponte en contacto con nosotros
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.