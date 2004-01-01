Buscar términos

    ¿Qué espuma o gel puedo usar con la afeitadora Philips?

    Publicado en 5 de marzo de 2025

    Puede utilizar cualquier espuma o gel de afeitado disponible en el mercado para el afeitado en húmedo con la afeitadora eléctrica Wet & Dry de Philips.

    Aunque el afeitado en húmedo consume más energía y puede agotar la batería de la afeitadora más rápidamente, no afecta al rendimiento de la afeitadora. 

    Nota: Antes de mojar la afeitadora, compruebe siempre que es resistente al agua. Consulte el manual de usuario (también disponible en línea) o compruebe si en la parte posterior de la afeitadora aparece un icono de grifo o bañera.

