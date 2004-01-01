La aplicación Philips Sonicare está disponible en los smartphones cuyo sistema operativo cumpla los requisitos mínimos siguientes.
Android: Android 12 o superior
Apple: iOS 17 o superior
La aplicación Philips Sonicare for Kids está disponible en los smartphones y tablets cuyo sistema operativo cumpla los requisitos mínimos siguientes.
Android: Android 8 o superior
Apple: iOS 12 o superior
Los dispositivos rooteados o liberados no son compatibles con ninguna de las aplicaciones. Tampoco lo son los dispositivos Huawei, independientemente de su sistema operativo.
Puede descargar las aplicaciones desde Google Play Store o el Apple App Store.