Buscar términos

0

Carrito de la compra

No hay ningún artículo en el carrito de la compra.

    Asistencia de Philips

    ¿Qué dispositivos son compatibles con la aplicación Sonicare/Sonicare for Kids?

    Publicado en 21 de mayo de 2025

    La aplicación Philips Sonicare está disponible en los smartphones cuyo sistema operativo cumpla los requisitos mínimos siguientes.

    Android: Android 12 o superior
    Apple: iOS 17 o superior

    La aplicación Philips Sonicare for Kids está disponible en los smartphones y tablets cuyo sistema operativo cumpla los requisitos mínimos siguientes. 

    Android: Android 8 o superior
    Apple: iOS 12 o superior 

    Los dispositivos rooteados o liberados no son compatibles con ninguna de las aplicaciones. Tampoco lo son los dispositivos Huawei, independientemente de su sistema operativo.

    Puede descargar las aplicaciones desde Google Play Store o el Apple App Store. 

     

     

     

     

    La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX7420/08 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX7421/08 , HX9913/18 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7421/01 , HX7419/01 , HX7423/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7429/03 , HX7410/02 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9911/88 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9911/89 , HX9917/88 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9911/79 , HX9992/44 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9992/45 , HX9992/43 , HX9913/17 , HX9944/13 , HX9914/57 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9911/27 , HX9911/09 , HX9914/61 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9911/29 , HX9911/53 , HX9911/94 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX9661/02 , HX9691/02 , HX9601/03 , HX9911/03 , HX9913/13 , HX9913/03 , HX9912/18 , HX9901/13 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX9901/63 , HX9641/01 , HX9631/16 , HX9681/01 , HX9903/03 , HX9924/03 , HX9903/13 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos Haga clic aquí para mostrar menos números de producto

    Preguntas más frecuentes

    ¿Buscas algo más?

    Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

    Página de inicio de asistencia

    Enlaces rápidos

    Asistencia de la tienda online
    Términos y Condiciones
    Buscar pedido
    Ponte en contacto con nosotros
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.