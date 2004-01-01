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    Asistencia de Philips

    ¿Qué cabezal de cepillado es el adecuado para mi cepillo dental Sonicare?

    Publicado en 28 de agosto de 2024

    Hay tres tipos diferentes de cabezales de cepillado Sonicare. El cabezal de cepillado adecuado para su cepillo dental depende del modelo que tenga.  

    • El cabezal de cepillado de clic es el cabezal estándar y es adecuado para la mayoría de nuestros cepillos dentales recargables Sonicare. 

    • Nuestros modelos Essence más antiguos tienen un cabezal de cepillado con rosca más grande.
       

    • Los cabezales Philips One y Philips One for Kids solo son compatibles con Philips One y Philips One for Kids. 

    Cabezal de cepillado de clic

    Cabezal de cepillado de clic Sonicare

    Cabezal de cepillado con rosca

    Cabezal de cepillado con rosca Sonicare

    Cabezal de cepillado de Philips One

    Los cabezales de cepillado de Philips One también son de clic. Sin embargo, solo se pueden utilizar con el cepillo dental Philips One. 
     
    Cabezales de cepillado de Philips One

    Cabezales de cepillo dental inteligente

    Los cabezales de cepillado inteligentes están equipados para indicar al cepillo dental qué cabezal está utilizando. En función del tipo, el cepillo dental seleccionará el modo y la intensidad óptimos. Puede reconocer un cabezal de cepillado inteligente mediante el icono situado en la parte inferior del cabezal de cepillado. 
    Cabezal de cepillado inteligente de Philips

    La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX7106/01 , HX7119/02 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX7108/04 , HX7421/08 , HX7400/06 , HX7403/05 , HX7401/07 , HX7101/04 , HX7420/08 , HX3603/01 , HX9913/18 , HX7403/01 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX9918/89 , HY1200/25 , HY1200/26 , HX9992/31 , HX9911/88 , HX3601/01 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9917/88 , HX9911/84 , HX9911/89 , HX9917/90 , HX9911/79 , HX9992/43 , HX9992/45 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9992/44 , HX9913/17 , HY1100/01 , HY1100/04 , HY1100/02 , HX6352/42 , HX9914/57 , HX9914/55 , HX9914/54 , HX9911/09 , HX9911/27 , HX9914/63 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9911/29 , HX9911/53 , HX9911/94 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9691/02 , HX9601/02 , HX9601/03 , HX9611/19 , HX9661/02 , HX9911/03 , HX9913/13 , HX9913/03 , HX9912/18 , HX9901/13 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX6392/02 , HX9901/63 , HX9631/16 , HX9641/01 , HX9681/01 , HX9192/01 , HX9903/03 , HX9924/03 , HX9903/13 , HX3212/42 , HX3212/11 , HX3212/03 , HX6322/04 , HX6311/07 , HX3120/01 , HX6021/02 , HX3110/00 , HX6014/33 , HX6003/05 , HX6011/05 , HX6023/05 , HX6013/05 , HX5350/02 , HX6023/02 , HX6011/02 , HX6013/02 , HX6311/02 , HX6341/02 , HX6032/02 , HX6381/02 , HX6031/11 , HX6002/05 , HX6022/05 , HX5551/02 , HX6012/05 , HX5751/02 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos Haga clic aquí para mostrar menos números de producto

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