Nuestros modelos Essence más antiguos tienen un cabezal de cepillado con rosca más grande.

El cabezal de cepillado de clic es el cabezal estándar y es adecuado para la mayoría de nuestros cepillos dentales recargables Sonicare.

Hay tres tipos diferentes de cabezales de cepillado Sonicare. El cabezal de cepillado adecuado para su cepillo dental depende del modelo que tenga.

Los cabezales de cepillado de Philips One también son de clic. Sin embargo, solo se pueden utilizar con el cepillo dental Philips One.

Cabezales de cepillo dental inteligente

Los cabezales de cepillado inteligentes están equipados para indicar al cepillo dental qué cabezal está utilizando. En función del tipo, el cepillo dental seleccionará el modo y la intensidad óptimos. Puede reconocer un cabezal de cepillado inteligente mediante el icono situado en la parte inferior del cabezal de cepillado.