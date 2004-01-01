Los símbolos del cepillo dental eléctrico Philips Sonicare proporcionan información sobre los ajustes y el estado del cepillo dental. 1. Ajustes de intensidad 2. SenseIQ (solo para el modelo 9900 Prestige) 3. Recordatorio de sustitución del cabezal de cepillado 4. Indicador de batería

Este símbolo se iluminará cuando el cepillo dental tenga batería baja o se esté cargando.

Este símbolo se iluminará cuando necesite sustituir el cabezal de cepillado. También puede parpadear cuando se aplica demasiada presión (en algunos modelos).

El número de líneas o puntos iluminados hace referencia al ajuste de intensidad elegido. El ajuste de intensidad hace referencia a la intensidad de vibración del cabezal de cepillado.

SenseIQ (solo para el modelo 9900 Prestige)

El icono de SenseIQ del mango se iluminará cuando las funciones inteligentes estén activadas durante el cepillado. También se iluminará para confirmar que se han activado o desactivado los ajustes.



Consulte el manual del usuario para obtener información detallada sobre los símbolos de su modelo específico.