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    Asistencia de Philips

    ¿Qué significan los símbolos del cepillo dental Sonicare?

    Publicado en 19 de agosto de 2024
    Los símbolos del cepillo dental eléctrico Philips Sonicare proporcionan información sobre los ajustes y el estado del cepillo dental.

    1. Ajustes de intensidad

    2. SenseIQ (solo para el modelo 9900 Prestige)

    3. Recordatorio de sustitución del cabezal de cepillado

    4. Indicador de batería

     

    Indicador de batería

    Este símbolo se iluminará cuando el cepillo dental tenga batería baja o se esté cargando.
    Indicador de batería Sonicare

    Recordatorio de sustitución del cabezal

    Este símbolo se iluminará cuando necesite sustituir el cabezal de cepillado. También puede parpadear cuando se aplica demasiada presión (en algunos modelos). 
    Sustitución del cabezal de cepillado Sonicare

    Ajustes de intensidad

    El número de líneas o puntos iluminados hace referencia al ajuste de intensidad elegido. El ajuste de intensidad hace referencia a la intensidad de vibración del cabezal de cepillado.
    Ajustes de intensidad de Sonicare

    SenseIQ (solo para el modelo 9900 Prestige)

    El icono de SenseIQ del mango se iluminará cuando las funciones inteligentes estén activadas durante el cepillado. También se iluminará para confirmar que se han activado o desactivado los ajustes.

    Consulte el manual del usuario para obtener información detallada sobre los símbolos de su modelo específico. 
    SenseIQ de Sonicare

    La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX7106/01 , HX7420/08 , HX7108/04 , HX7421/08 , HX7401/07 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX7119/02 , HX7403/05 , HX7101/04 , HX7400/06 , HX9913/18 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7429/03 , HX7108/03 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7101/01 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9992/42 , HX9911/84 , HX9911/89 , HX9917/90 , HX9992/43 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9992/45 , HX9992/44 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX9661/02 , HX9691/02 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX9631/16 , HX9681/01 , HX9903/03 , HX9924/03 , HX9903/13 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos Haga clic aquí para mostrar menos números de producto

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