¿Cómo cambio la intensidad de mi cepillo dental Sonicare?
Cambie la intensidad del Sonicare Prestige 9900
El cepillo dental está configurado a una intensidad alta de forma predeterminada. De los tres pilotos indicadores, es el tercero y el superior.
-
El piloto indicador central es de intensidad media.
-
El piloto indicador inferior es de intensidad baja.
Para cambiar el ajuste durante el ciclo de cepillado, pulse los pilotos indicadores de intensidad o modifíquelo en la aplicación Sonicare.
Cambie la intensidad del DiamondClean Smart
Cambie la intensidad con el botón de encendido
Cambie la intensidad del FlexCare Platinum
Cambie la intensidad en la aplicación Sonicare (solo Prestige)
También puede cambiar la intensidad del cepillo dental Sonicare Prestige en la aplicación Sonicare. Así es como se hace:
-
Abra la aplicación Sonicare.
-
En la pantalla previa al cepillado, toque el botón ^ para abrir los ajustes del cepillo dental: Toque el ajuste de intensidad baja, media o alta en la mitad superior de la pantalla.
-
Aparecerá una marca de verificación en la pantalla de actualización. Esto indica que la intensidad se ha cambiado correctamente. También se mostrará en el mango.
-
Toque la flecha < para comenzar el cepillado con la nueva intensidad.