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    Asistencia de Philips

    ¿Cómo cambio la intensidad de mi cepillo dental Sonicare?

    Publicado en 22 October 2025
    Puede cambiar la intensidad del cepillo dental Sonicare en el mango o a través de la aplicación. Consulte las distintas formas de cambiar la intensidad del cepillo dental Sonicare a continuación.  

    Cambie la intensidad del Sonicare Prestige 9900

    El cepillo dental está configurado a una intensidad alta de forma predeterminada. De los tres pilotos indicadores, es el tercero y el superior.  

    • El piloto indicador central es de intensidad media.  

    • El piloto indicador inferior es de intensidad baja. 

    Para cambiar el ajuste durante el ciclo de cepillado, pulse los pilotos indicadores de intensidad o modifíquelo en la aplicación Sonicare.

    Cambie la intensidad del DiamondClean Smart

    Puede elegir entre tres niveles de intensidad diferentes: baja, media y alta. La intensidad se seleccionará automáticamente en función del cabezal de cepillado que coloque. Durante el cepillado, puede cambiar la intensidad pulsando el botón de intensidad o modo. Esta función no se puede ajustar si el mango está en pausa o apagado. 

    Cambie la intensidad con el botón de encendido

    Algunos cepillos dentales Sonicare disponen de opciones de intensidad, pero no cuentan con luces LED. Estos modelos le permiten cambiar la intensidad pulsando el botón de encendido mientras está en uso.

    Cambie la intensidad del FlexCare Platinum

    Puede elegir entre tres niveles de intensidad diferentes: baja, media y alta. Para aumentar el nivel de intensidad, pulse el botón +. Pulse el botón - para reducirla. Puede hacerlo en cualquier momento durante el ciclo de cepillado. 

    Cambie la intensidad en la aplicación Sonicare (solo Prestige)

    También puede cambiar la intensidad del cepillo dental Sonicare Prestige en la aplicación Sonicare. Así es como se hace: 

    1. Abra la aplicación Sonicare. 

    1. En la pantalla previa al cepillado, toque el botón ^ para abrir los ajustes del cepillo dental: Toque el ajuste de intensidad baja, media o alta en la mitad superior de la pantalla. 

    1. Aparecerá una marca de verificación en la pantalla de actualización. Esto indica que la intensidad se ha cambiado correctamente. También se mostrará en el mango. 

    1. Toque la flecha < para comenzar el cepillado con la nueva intensidad. 

    La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX7106/01 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX7421/08 , HX7420/08 , HX7101/04 , HX7401/07 , HX7400/06 , HX7119/02 , HX7108/04 , HX7403/05 , HX9913/18 , HX7420/02 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7429/03 , HX9918/89 , CP0551/01 , CP0552/01 , HX9992/31 , HX9911/88 , CP0555/01 , CP0471/01 , CP0557/01 , CP0556/01 , CP1717/01 , CP1718/01 , CP1715/01 , CP1716/01 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9911/89 , HX9911/84 , HX9917/88 , HX9917/90 , HX9911/79 , HX9992/44 , HX9992/11 , HX9992/45 , HX9992/43 , HX9992/12 , CP1207/01 , CP1208/01 , CP1209/01 , HX9631/18 , HX9631/17 , HX9913/17 , HX9944/13 , COP2013/01 , COP2015/01 , COP2014/01 , HX9914/55 , HX9914/54 , HX9914/57 , HX9911/09 , HX9911/27 , HX9914/62 , HX9914/61 , HX9914/63 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9911/53 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX9601/03 , HX9601/02 , HX9661/02 , HX9691/02 , HX9911/03 , HX9913/13 , HX9611/19 , HX6481/50 , HX9913/03 , HX9912/18 , HX9901/13 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX9901/63 , HX9641/01 , HX9631/16 , HX9681/01 , HX9192/01 , HX9142/04 , HX9342/09 , HX9142/31 , HX9112/13 , HX6601/29 , HX9398/20 , HX6621/14 , HX9903/03 , CP0546/01 , HX9354/38 , HX9327/87 , HX9392/39 , CP0474/01 , HX9394/92 , HX6611/27 , HX9903/13 , HX9924/03 , HX9312/04 , CP0473/01 , HX9362/67 , HX9372/04 , HX9352/30 , HX9112/12 , HX6631/01 , CP0472/01 , CP0467/01 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX9112/02 , HX9322/12 , HX9342/02 , HX9332/04 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos Haga clic aquí para mostrar menos números de producto

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