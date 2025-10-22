El cepillo dental está configurado a una intensidad alta de forma predeterminada. De los tres pilotos indicadores, es el tercero y el superior.

El piloto indicador central es de intensidad media.

El piloto indicador inferior es de intensidad baja.

Para cambiar el ajuste durante el ciclo de cepillado, pulse los pilotos indicadores de intensidad o modifíquelo en la aplicación Sonicare.