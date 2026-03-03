Buscar términos

    ¿Por qué mi producto tarda más de lo esperado en cargarse?

    Publicado en 03 March 2026
    El tiempo de carga estimado del producto se basa en la carga con un adaptador USB de 5 V, igual o superior a 1 A. La mayoría de los adaptadores USB proporcionan suficiente alimentación para cargar el producto en el tiempo especificado. Si se utiliza un adaptador con una potencia nominal inferior, el tiempo de carga puede ser mayor.

    Para garantizar un tiempo de carga correcto, le recomendamos que utilice un adaptador USB de 5 V y 1 A.

    ¿No tiene uno? Puede obtener un adaptador adecuado de Philips (por ejemplo, el adaptador USB HQ87 IPX4) a través de www.philips.com/support.

    La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HS7980/15 , MG7962/30 , MG5951/15 , MG5952/30 , HS5980/15 , HS9980/15 , MG5931/15 , BRL149/00 , BRL138/00 , BT3620/15 , BT5780/15 , BT7670/15 , XP9208/30 , XP9207/30 , XP9205/30 , XP9405/11 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9204/10 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9202/30 , XP9202/10 , XP9201/33 , XP9404/46 , XP9201/30 , XP9404/38 , XP9200/33 , XP9200/30 , XP9404/31 , XP9403/31 , XP9405/31 , XP9402/46 , XP9402/31 , XP9402/11 , XP9401/38 , XP9400/31 , BT3233/15 , BRL128/00 , BT3238/15 , MG7950/15 , MG9530/15 , QP1324/20 , QP6652/61 , S5880/50 , S5884/35 , S5884/38 , S5885/35 , S5887/13 , S5887/35 , S5887/69 , S5889/11 , S5889/50 , S5898/50 , S5898/79 , S7882/54 , S7885/55 , S7885/63 , S7886/35 , S7886/55 , S7886/58 , S7886/78 , S7887/35 , S7887/55 , S7887/63 , S7887/78 , X5004/00 , X5012/00 , QP2724/31 , QP2834/31 , QP2724/23 , QP2734/23 , QP2834/23 , QP6542/15 , QP6506/15 , QP6652/35 , QP6652/30 , QP6552/30 , QP6552/15 , QP6507/23 , BG3017/01 , QP1324/30 , X5006/00 , MG9553/15 , MG9555/15 , MG5920/15 , MG5950/15 , MG7920/15 , MG9540/15 , MG7930/15 , MG7940/15 , MG7940/75 , MG9550/15 , MG5940/15 , QP2734/20 , BG3027/05 , BG3007/01 , BG5021/16 , BG5021/15 , BG3027/03 , QP2724/20 , QP2824/20 , QP2834/20 , QP4631/65 , S5885/69 , BT3234/15 , BT3239/15 , QP2824/30 , MG5930/15 , S5898/25 , S5885/25 , S7882/55 , S7887/58 , S5887/50 , S5887/10 , S7886/63 , S8692/35 , QP2724/30 , S5884/69 , S5898/35 , BRL176/00 , BRL136/00 , BRL146/00 , BRL126/00 , QP4530/30 , BRL166/91 , QP2724/15 , QP2834/20R1 , S8696/35 , S8697/55 , S8697/35 , BT1216/15 , BT1209/15 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos Haga clic aquí para mostrar menos números de producto

