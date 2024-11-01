¿Qué puedo utilizar para cargar mis productos Philips con carga USB?
Nota: Lea atentamente la siguiente información de seguridad antes de cargar el producto. Para obtener toda la información importante sobre seguridad, consulte los documentos suministrados con el producto.
La seguridad es lo primero
Si carga el producto Philips en un entorno húmedo (por ejemplo, un baño), utilice siempre un adaptador IPX4 para garantizar una carga segura. IPX4 indica que el adaptador es a prueba de salpicaduras.
Elija el adaptador que elija, asegúrese de que cumple los requisitos siguientes (esta información suele venir impresa en el propio adaptador).
Voltaje de entrada: 100-240 V.
Voltaje de salida: 5 V.
Potencia de salida: 1 A o superior.
Estanqueidad al agua: IPX4* para ambientes húmedos.
Marca de aprobación: Marca de aprobación/certificación relevante para su país (CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM, etc.)
Nota importante: Usar una unidad de alimentación no certificada puede suponer un peligro o causar lesiones graves. Desconecte siempre el producto del adaptador antes de limpiarlo con agua.
*Sugerencia: la X en IPX4 es un marcador de posición y es posible que aparezca otro dígito en su lugar (por ejemplo, IP24 o IP44) en la descripción de un adaptador. Si el segundo dígito después de "IP" es un 4, el adaptador está clasificado como resistente a las salpicaduras.
Adaptador Philips
Si no dispone de uno, puede adquirir un adaptador adecuado directamente de Philips. El número de modelo del adaptador variará en función del tipo de producto que posea.
Productos de arreglo personal y belleza de Philips: OneBlade, Head Pro, afeitadoras, afeitadoras femeninas, productos de arreglo personal y cortapelos:
adaptador HQ87 IPX4 de Philips.
Cepillos dentales eléctricos Philips Sonicare:
adaptador resistente a salpicaduras IPX4 WAA1001 de Philips (blanco) o adaptador resistente a salpicaduras IPX4 WAA2001 de Philips (negro).
Para adquirir un adaptador Philips:
- Si vive en Estados Unidos, haga clic aquí para solicitar un adaptador
- Si vive en Canadá, haga clic aquí y póngase en contacto con el servicio de asistencia para obtener ayuda.
- Si vive en cualquier otro lugar del mundo, haga clic aquí e introduzca el número de modelo del adaptador correspondiente en la barra de búsqueda situada en la parte superior de la página. Tenga en cuenta que la barra de búsqueda situada en la parte superior de esta página está optimizada para localizar información de asistencia sobre productos. Por lo tanto, es importante hacer clic en el enlace proporcionado y utilizar la función de búsqueda en la nueva página, no en esta.