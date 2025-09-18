¿Qué es un televisor Ambilight? ¿Por qué deberías tener uno?
Los OLED son conocidos por sus negros inigualables, y el nuevo panel META 3.0 ahora ofrece mayor brillo máximo con reflejos mínimos para producir colores puros e intensos incluso en salas luminosas, y todo con un 20 % menos de consumo de energía. *Disponible en modelos seleccionados, incluidos Philips OLED910 y OLED950.
Desde el interior de tu televisor Ambilight, el chip P5 con AI Dual Engine analiza cada escena para optimizar los ajustes de imagen y de Ambilight y responde a las condiciones de luz de la sala para darte ventaja competitiva al jugar. *Disponible exclusivamente en los modelos Philips OLED950.
Los LED integrados en la parte trasera del televisor Ambilight bailan en sincronía con lo que aparece en pantalla, proyectando luces de colores en la pared y ambientando la sala según lo que veas. Pruébalo una sola vez y no mirarás atrás.
Los televisores Ambilight son los únicos modelos con iluminación LED integrada en la parte trasera que reacciona a lo que ves para sumergirte en un halo de luz colorida que lo cambia todo: tu televisor parece más grande y tú disfrutas de mayor inmersión en tus deportes, películas, música y juegos favoritos.
La imagen realista de este brillante televisor OLED siempre tiene un aspecto increíble, incluso si se ve desde un ángulo. Cualquier cambio en la iluminación ambiental de la habitación se compensa automáticamente: independientemente de lo que estés viendo, los negros siempre son negros (no grises) e incluso los detalles más pequeños saltan de las sombras y las zonas luminosas. Admite todos los formatos HDR principales.
El procesador Philips P5 con IA produce una imagen tan realista que parece que podrías zambullirte en ella: un algoritmo de IA de aprendizaje profundo procesa las imágenes como lo haría el cerebro humano para brindarte detalles y contraste realistas, colores vivos y movimientos fluidos veas lo que veas.
La compatibilidad con Dolby Atmos y DTS:X lleva el sonido de este televisor a otro nivel, sea cual sea la habitación. Los efectos de sonido por encima y a tu alrededor te harán sentir en el centro de la acción en las últimas películas, los últimos juegos o los eventos deportivos más importantes.
¿Qué quieres ver? Google TV reúne películas, programas y mucho más, de todas tus aplicaciones y suscripciones, y los organiza solo para ti. Recibirás sugerencias en función de lo que te guste e incluso puedes utilizar la aplicación Google TV en el teléfono para seleccionar tu lista sobre la marcha.
