    Televisor Ambilight OLED 4K 820
    23 reseñas

    OLED

    Realismo increíble, diseño espectacular.

    • 42 pulgada
      42 pulgada
    • 48 pulgada
      48 pulgada
    • 55 pulgada
      55 pulgada
    • 65 pulgada
      65 pulgada
    • 77 pulgada
      77 pulgada

    Precio de venta sugerido

    Este producto ya no está disponible
    Mostrar todos los modelos

    El único OLED con Ambilight

    La envidia de los demás OLED: gracias a su panel META 3.0 que consigue negros azabache y colores intensos, su sonido impecable, su inteligencia artificial y el deslumbrante espectáculo de luces de Ambilight, este OLED lo cambia todo.

    Fotografía del producto estándar Fotografía del producto delantera

    OLED META 3.0*

    Negros azabache y brillo deslumbrante

    Los OLED son conocidos por sus negros inigualables, y el nuevo panel META 3.0 ahora ofrece mayor brillo máximo con reflejos mínimos para producir colores puros e intensos incluso en salas luminosas, y todo con un 20 % menos de consumo de energía. *Disponible en modelos seleccionados, incluidos Philips OLED910 y OLED950.

    P5 con AI Dual Engine*

    Nuestro procesador más avanzado hasta la fecha

    Desde el interior de tu televisor Ambilight, el chip P5 con AI Dual Engine analiza cada escena para optimizar los ajustes de imagen y de Ambilight y responde a las condiciones de luz de la sala para darte ventaja competitiva al jugar. *Disponible exclusivamente en los modelos Philips OLED950.

    Ambilight

    Original, integrado y envolvente

    Los LED integrados en la parte trasera del televisor Ambilight bailan en sincronía con lo que aparece en pantalla, proyectando luces de colores en la pared y ambientando la sala según lo que veas. Pruébalo una sola vez y no mirarás atrás.

    Imagen de función

    Sumérgete en lo que más te gusta con un televisor Ambilight

    Los televisores Ambilight son los únicos modelos con iluminación LED integrada en la parte trasera que reacciona a lo que ves para sumergirte en un halo de luz colorida que lo cambia todo: tu televisor parece más grande y tú disfrutas de mayor inmersión en tus deportes, películas, música y juegos favoritos.

    Imagen de función

    Pantalla OLED brillante. Imágenes realistas con cualquier iluminación

    La imagen realista de este brillante televisor OLED siempre tiene un aspecto increíble, incluso si se ve desde un ángulo. Cualquier cambio en la iluminación ambiental de la habitación se compensa automáticamente: independientemente de lo que estés viendo, los negros siempre son negros (no grises) e incluso los detalles más pequeños saltan de las sombras y las zonas luminosas. Admite todos los formatos HDR principales.

    Imagen de función

    Veas lo que veas, la imagen será realista gracias al motor P5 con IA.

    El procesador Philips P5 con IA produce una imagen tan realista que parece que podrías zambullirte en ella: un algoritmo de IA de aprendizaje profundo procesa las imágenes como lo haría el cerebro humano para brindarte detalles y contraste realistas, colores vivos y movimientos fluidos veas lo que veas.

    Imagen de función

    Tecnología de sonido Surround envolvente

    La compatibilidad con Dolby Atmos y DTS:X lleva el sonido de este televisor a otro nivel, sea cual sea la habitación. Los efectos de sonido por encima y a tu alrededor te harán sentir en el centro de la acción en las últimas películas, los últimos juegos o los eventos deportivos más importantes.

    Imagen de función

    El entretenimiento que te encanta, con un poco de ayuda de Google

    ¿Qué quieres ver? Google TV reúne películas, programas y mucho más, de todas tus aplicaciones y suscripciones, y los organiza solo para ti. Recibirás sugerencias en función de lo que te guste e incluso puedes utilizar la aplicación Google TV en el teléfono para seleccionar tu lista sobre la marcha.

    Barras de sonido Philips con televisores OLED

    Barras de sonido Philips

    ¿Quieres disfrutar de un sonido de cine?

    Los televisores Ambilight OLED están diseñados para deleitar el oído tanto como la vista, pero si buscas efectos de sonido que hagan temblar la sala y diálogos más claros y nítidos, prueba una barra de sonido diseñada para combinar y funcionar perfectamente con tu televisor.

    Descubre las barras de sonido Philips

    Más información

    Opiniones

    * Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
    * El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Contacta con tu operador para saber más.
    * La aplicación Philips TV Remote y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para saber más, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
    * La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
    * Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en https://www.netflix.com
    * Amazon Prime está disponible en determinados idiomas y países.
    * Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon Alexa está disponible en determinados idiomas y países.
    * El botón de servicios OTT multimedia del mando a distancia varía según el país. Consulta el producto real en la caja.
    * El Asistente de Google está disponible en varios idiomas y países específicos para cada tipo de producto.
    * La disponibilidad y la funcionalidad de los servicios de control por voz varían según el país y el idioma.
    * Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca comercial de Google LLC.
    * Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca comercial de Google LLC. YouTube, OK Google y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.
    * La disponibilidad de la aplicación Apple TV y Apple TV+ puede variar según el país o la región; consulta las páginas de asistencia de Google Play y Apple Inc.
    * VRR HDMI de 144 Hz, G-sync y FreeSync están disponibles al jugar en un PC conectado a tu televisor OLED por HDMI
    * Matter/Control4: esta función estará disponible en 2025 mediante una actualización de software.
    * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países y regiones. IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.
