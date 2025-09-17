* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.

* El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Contacta con tu operador para saber más.

* La disponibilidad de la aplicación Smart TV varía según el modelo de televisor y el país. Para saber más, visita www.philips.com/smarttv

* La aplicación Philips TV Remote y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para saber más, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.

* La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

* Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en https://www.netflix.com

* Amazon Prime está disponible en determinados idiomas y países.

* Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon Alexa está disponible en determinados idiomas y países.

* El botón de servicios OTT multimedia del mando a distancia varía según el país. Consulta el producto real en la caja.

* El Asistente de Google está disponible en varios idiomas y países específicos para cada tipo de producto.

* El alcance de los servicios de control varía según el país y el idioma. Para obtener la información más reciente, contacta con nuestro servicio de atención al cliente.