    The Xtra 920 4K Ambilight TV
    7 reseñas

    QD MiniLED

    Para cada momento emocionante

    • 55 pulgada
      55 pulgada
    • 65 pulgada
      65 pulgada
    • 75 pulgada
      75 pulgada

    Más, más, más

    Algunos televisores no saben cuándo parar. The Xtra peca de esto por partida doble, ya que, con su pantalla 4K, su panel QD MiniLED, Dolby Vision y Atmos, procesamiento de imágenes mediante IA y Ambilight plus, este televisor Ambilight es todo tecnología, cero concesiones.

    QD MiniLED

    La imagen más impactante del planeta

    Gracias a la combinación de la retroiluminación MiniLED ultraprecisa con Quantum Dot, que potencia tanto el color que parece magia, la imagen de The Xtra lo da todo y más.

    P5 con IA

    Procesamiento superinteligente

    El chip P5 con IA analiza el contenido para optimizar la imagen, mientras que Ambilight y los ajustes de juego te dan ventaja para que disfrutes de todo lo que ves, desde partidos hasta películas.

    Ambilight Plus

    Más detalles, más inmersión

    Mediante un sistema de lentes, Ambilight Plus proyecta un halo Ambilight aún más grande y en dos dimensiones para encandilarte con la iluminación más adaptativa, espectacular y envolvente nunca vista.

    Imagen de función

    Televisor Ambilight

    Los televisores Ambilight son los únicos modelos con iluminación LED integrada en la parte trasera que reacciona a lo que ves para sumergirte en un halo de luz colorida que lo cambia todo: tu televisor parece más grande y tú disfrutas de mayor inmersión en tus deportes, películas, música y juegos favoritos.

    Imagen de función

    Tecnología Quantum Dot para un color y contraste increíbles

    Colores más intensos, blancos más claros, negros más profundos: la tecnología MiniLED Quantum Dot produce una imagen brillante y detallada con un contraste nítido y más colores que nunca. Nuestro motor P5 optimiza toda la experiencia para ofrecerte una imagen hermosamente realista que no abruma.

    Imagen de función

    Perfección continua en todas las fuentes. Motor P5 de Philips.

    El motor Philips P5 ofrece una imagen tan buena como el contenido que te encanta. Los detalles ganan en profundidad de forma visible, los colores son intensos y los tonos de piel más naturales. Además, el contraste es tan nítido que sentirás cada detalle, con un movimiento muy fluido.

    Imagen de función

    Experiencia visual cinematográfica en todo lo que veas y juegues

    No te despegarás del asiento. Con Dolby Vision incluido, verás la imagen tal y como la concibió el director: ¡se acabaron las escenas demasiado oscuras para distinguirlas! Desde películas hasta juegos, disfrutarás de hasta el más mínimo detalle.

    Imagen de función

    Tecnología de sonido Surround envolvente

    La compatibilidad con Dolby Atmos y DTS:X lleva el sonido de este televisor a otro nivel, sea cual sea la habitación. Los efectos de sonido por encima y a tu alrededor te harán sentir en el centro de la acción en las últimas películas, los últimos juegos o los eventos deportivos más importantes.

    Barras de sonido Philips con televisores The Xtra

    Barras de sonido Philips

    ¿Quieres disfrutar de un sonido de cine?

    The Xtra suena genial nada más sacarlo de la caja, pero si buscas efectos de sonido que hagan temblar la sala y diálogos más claros y nítidos, prueba una barra de sonido diseñada para combinar y funcionar perfectamente con tu televisor.

    Explora otros televisores The Xtra

