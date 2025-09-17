¿Qué es un televisor Ambilight? ¿Por qué deberías tener uno?
Gracias a la combinación de la retroiluminación MiniLED ultraprecisa con Quantum Dot, que potencia tanto el color que parece magia, la imagen de The Xtra lo da todo y más.
El chip P5 con IA analiza el contenido para optimizar la imagen, mientras que Ambilight y los ajustes de juego te dan ventaja para que disfrutes de todo lo que ves, desde partidos hasta películas.
Mediante un sistema de lentes, Ambilight Plus proyecta un halo Ambilight aún más grande y en dos dimensiones para encandilarte con la iluminación más adaptativa, espectacular y envolvente nunca vista.
Los televisores Ambilight son los únicos modelos con iluminación LED integrada en la parte trasera que reacciona a lo que ves para sumergirte en un halo de luz colorida que lo cambia todo: tu televisor parece más grande y tú disfrutas de mayor inmersión en tus deportes, películas, música y juegos favoritos.
Colores más intensos, blancos más claros, negros más profundos: la tecnología MiniLED Quantum Dot produce una imagen brillante y detallada con un contraste nítido y más colores que nunca. Nuestro motor P5 optimiza toda la experiencia para ofrecerte una imagen hermosamente realista que no abruma.
El motor Philips P5 ofrece una imagen tan buena como el contenido que te encanta. Los detalles ganan en profundidad de forma visible, los colores son intensos y los tonos de piel más naturales. Además, el contraste es tan nítido que sentirás cada detalle, con un movimiento muy fluido.
No te despegarás del asiento. Con Dolby Vision incluido, verás la imagen tal y como la concibió el director: ¡se acabaron las escenas demasiado oscuras para distinguirlas! Desde películas hasta juegos, disfrutarás de hasta el más mínimo detalle.
La compatibilidad con Dolby Atmos y DTS:X lleva el sonido de este televisor a otro nivel, sea cual sea la habitación. Los efectos de sonido por encima y a tu alrededor te harán sentir en el centro de la acción en las últimas películas, los últimos juegos o los eventos deportivos más importantes.
