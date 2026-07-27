Señaliza tus intenciones con una iluminación exterior más brillante

Señalizar el movimiento que vas a hacer con tu vehículo es fundamental para tu seguridad. Para evitar colisiones, los demás deben saber lo que vas a hacer. Y cuando el mal tiempo reduce la visibilidad, la necesidad de una señalización brillante y vibrante es incluso más importante. Las luces de señalización LED X-tremeUltinon de Philips te ofrecen un brillante efecto de luz diurna y hasta 6000K para marcha atrás y luces de posición. Con colores más intensos para aplicaciones de cambio de sentido y frenado, LED de encendido instantáneo y la luz uniforme y bien dirigida, los otros conductores tendrán más tiempo para reaccionar a tus movimientos.