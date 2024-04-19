¿Quieres descubrir algo nuevo? Solo tienes que pedirle a Alexa integrada en este televisor Ambilight sugerencias de programas, películas, música y mucho más. Gracias al micrófono de campo lejano del televisor, se te escuchará aunque hables desde el otro lado de la habitación.
Este producto cumple los requisitos para la exención del IVA
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Compra este pack y ahorra Compra este pack y consigue 1 artículo gratis
Tus necesidades cubiertas en un sola compra
Precio del paquete
Omitir
Selecciona uno de los siguientes productos: Elige uno de los siguientes productos:
Añadir accesorios
Este producto
- {discount-value}
LED
TV Ambilight 4K
total
recurring payment
TV Ambilight 4K
El televisor Ambilight con Alexa integrada.
Televisor AMBILIGHT de 108 cm (43")
Pixel Precise Ultra HD
Plataforma inteligente Titan OS
Sonido Dolby Atmos
Sumérgete en lo que más te gusta. Televisor Ambilight.
Los televisores Ambilight son los únicos modelos con iluminación LED integrada en la parte trasera que reacciona a lo que ves para sumergirte en un halo de luz colorida que lo cambia todo: tu televisor parece más grande y tú disfrutas de mayor inmersión en tus deportes, películas, música y juegos favoritos.
Imágenes intensas, brillantes y ultranítidas.
Te encantará todo lo que veas en este brillante televisor Ambilight LED 4K (UHD). El motor Pixel Precise Ultra HD de Philips optimiza la calidad de imagen para ofrecer imágenes ultranítidas, colores ricos y movimientos suaves. Siempre disfrutarás de la mejor experiencia visual posible.
Encuéntrala fácilmente con TITAN OS.
Encuentra lo que buscas fácil y rápidamente con nuestra nueva plataforma de Smart TV TITAN OS. ¿Estás disfrutando de una serie? Puedes seguir viéndola directamente desde la pantalla de inicio. Y si buscas algo nuevo, puedes explorar categorías como Acción o Drama y ver sugerencias de los mejores servicios de streaming, todo en el mismo lugar.
Sonido cinemático con Dolby Atmos.
Dolby Atmos te sumerge aún más de lleno en la acción posicionando efectos de sonido en el espacio que te rodea y por encima de ti. Ya sean naves espaciales volando por encima de tu cabeza como unos pasos silenciosos que tratan de sorprenderte por detrás, te sentirás como si formaras parte de la acción.
Listo para jugar. VRR y tiempo de latencia bajo en cualquier consola.
La conectividad HDMI VRR te permite sacar el máximo partido a tu consola, con partidas y gráficos fluidos. El ajuste de bajo tiempo de latencia se activa automáticamente al encender la consola. El modo de juego de Ambilight intensifica la emoción de cada partida.
Diseño elegante y embalaje responsable.
La pantalla prácticamente sin bisel y el soporte compacto de este televisor Ambilight se adaptan a casi cualquier interior, y puedes usar Ambilight para disfrutar de una iluminación ambiental al instante con la pantalla apagada. Nuestro embalaje usa cartón reciclado con certificación FSC y los insertos se imprimen en papel reciclado.
Conexión sencilla a redes domésticas inteligentes y Alexa integrada.
La total compatibilidad con Matter y Control4 te permite integrar fácilmente este televisor Ambilight 4K en tu red doméstica inteligente. Para el control por voz, un botón del mando a distancia pone el televisor en modo de escucha para que puedas hablar directamente a la Alexa integrada, o puedes usar altavoces inteligentes de Google.
El micrófono de campo lejano capta tu voz
Este televisor Ambilight cuenta con un micrófono de campo lejano integrado que capta tu voz con claridad, incluso si estás lejos o hay ruido a tu alrededor. Solo tienes que pulsar el botón Alexa del mando a distancia para pedirle al televisor lo que quieras desde cualquier lugar de la habitación.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Contacta con tu operador para saber más.
La disponibilidad de la aplicación Smart TV varía según el modelo de televisor y el país. Para saber más, visita www.philips.com/smarttv
La aplicación Philips TV Remote y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para saber más, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en https://www.netflix.com
Amazon Prime está disponible en determinados idiomas y países.
Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon Alexa está disponible en determinados idiomas y países.
El botón de servicios OTT multimedia del mando a distancia varía según el país. Consulta el producto real en la caja.
El Asistente de Google está disponible en varios idiomas y países específicos para cada tipo de producto.
El servicio de la aplicación HBO Max estará disponible en agosto de 2024.
Matter/Control4: esta función estará disponible en 2024 mediante una actualización de software.