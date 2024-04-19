Sonido cinemático con Dolby Atmos.

Dolby Atmos te sumerge aún más de lleno en la acción posicionando efectos de sonido en el espacio que te rodea y por encima de ti. Ya sean naves espaciales volando por encima de tu cabeza como unos pasos silenciosos que tratan de sorprenderte por detrás, te sentirás como si formaras parte de la acción.