      ¿Quieres descubrir algo nuevo? Solo tienes que pedirle a Alexa integrada en este televisor Ambilight sugerencias de programas, películas, música y mucho más. Gracias al micrófono de campo lejano del televisor, se te escuchará aunque hables desde el otro lado de la habitación.

      • Televisor AMBILIGHT de 139 cm (55")
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Plataforma inteligente Titan OS
      • Sonido Dolby Atmos
      Sumérgete en lo que más te gusta. Televisor Ambilight.

      Sumérgete en lo que más te gusta. Televisor Ambilight.

      Los televisores Ambilight son los únicos modelos con iluminación LED integrada en la parte trasera que reacciona a lo que ves para sumergirte en un halo de luz colorida que lo cambia todo: tu televisor parece más grande y tú disfrutas de mayor inmersión en tus deportes, películas, música y juegos favoritos.

      Imágenes intensas, brillantes y ultranítidas.

      Imágenes intensas, brillantes y ultranítidas.

      Te encantará todo lo que veas en este brillante televisor Ambilight LED 4K (UHD). El motor Pixel Precise Ultra HD de Philips optimiza la calidad de imagen para ofrecer imágenes ultranítidas, colores ricos y movimientos suaves. Siempre disfrutarás de la mejor experiencia visual posible.

      Encuéntrala fácilmente con TITAN OS.

      Encuéntrala fácilmente con TITAN OS.

      Encuentra lo que buscas fácil y rápidamente con nuestra nueva plataforma de Smart TV TITAN OS. ¿Estás disfrutando de una serie? Puedes seguir viéndola directamente desde la pantalla de inicio. Y si buscas algo nuevo, puedes explorar categorías como Acción o Drama y ver sugerencias de los mejores servicios de streaming, todo en el mismo lugar.

      Sonido cinemático con Dolby Atmos.

      Sonido cinemático con Dolby Atmos.

      Dolby Atmos te sumerge aún más de lleno en la acción posicionando efectos de sonido en el espacio que te rodea y por encima de ti. Ya sean naves espaciales volando por encima de tu cabeza como unos pasos silenciosos que tratan de sorprenderte por detrás, te sentirás como si formaras parte de la acción.

      Listo para jugar. VRR y tiempo de latencia bajo en cualquier consola.

      Listo para jugar. VRR y tiempo de latencia bajo en cualquier consola.

      La conectividad HDMI VRR te permite sacar el máximo partido a tu consola, con partidas y gráficos fluidos. El ajuste de bajo tiempo de latencia se activa automáticamente al encender la consola. El modo de juego de Ambilight intensifica la emoción de cada partida.

      Diseño elegante y embalaje responsable.

      La pantalla prácticamente sin bisel y el soporte compacto de este televisor Ambilight se adaptan a casi cualquier interior, y puedes usar Ambilight para disfrutar de una iluminación ambiental al instante con la pantalla apagada. Nuestro embalaje usa cartón reciclado con certificación FSC y los insertos se imprimen en papel reciclado.

      Conexión sencilla a redes domésticas inteligentes y Alexa integrada.

      La total compatibilidad con Matter y Control4 te permite integrar fácilmente este televisor Ambilight 4K en tu red doméstica inteligente. Para el control por voz, un botón del mando a distancia pone el televisor en modo de escucha para que puedas hablar directamente a la Alexa integrada, o puedes usar altavoces inteligentes de Google.

      El micrófono de campo lejano capta tu voz

      Este televisor Ambilight cuenta con un micrófono de campo lejano integrado que capta tu voz con claridad, incluso si estás lejos o hay ruido a tu alrededor. Solo tienes que pulsar el botón Alexa del mando a distancia para pedirle al televisor lo que quieras desde cualquier lugar de la habitación.

      Compatible con Matter y Control4.

      Compatible con Matter y Control4.

      Especificaciones técnicas

      • Ambilight

        Funciones Ambilight
        • Adaptable al color de la pared
        • Modo de iluminación ambiental
        • Música y Ambilight
        • AmbiSleep
        • Alarma al amanecer
        Versión Ambilight
        3 lados

      • Imagen/Pantalla

        Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
        55  pulgada
        Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
        139  cm
        Pantalla
        LED 4K Ultra HD
        Resolución de pantalla
        3840 x 2160
        Motor de imagen
        Pixel Precise Ultra HD

      • Resolución de entrada de la pantalla

        Resolución-Frecuencia de actualización
        • 640 x 480-60 Hz
        • 576p-50 Hz
        • 720p-50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p -24/25/30/50/60 Hz
        • 2560 x 1440-60 Hz
        • 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Sintonizador/recepción/transmisión

        Televisión digital
        TDT/T2/T2-HD/C/S/S2
        Guía de programación de televisión*
        Guía electrónica de programación de 8 días
        Indicación de la fuerza de la señal
        Teletexto
        Hipertexto de 1000 páginas
        Compatibilidad HEVC

      • Smart TV

        Aplicaciones de Smart TV*
        • Netflix
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Canal TITAN
        • Aplicación NFT*
        Sistema operativo
        SO TITAN
        Tamaño de la memoria (Flash)*
        4 GB

      • Funciones de Smart TV

        Interacción con el usuario
        Duplicación de pantalla
        Televisión interactiva
        HbbTV
        Asistente de voz*
        Amazon Alexa integrado
        Experiencia de domótica
        • Funciona con Amazon Alexa
        • Funciona con el Asistente de Google
        • MATERIA
        • Control4

      • Aplicaciones multimedia

        Formatos de reproducción de vídeo
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formatos de reproducción de música
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Formatos de subtítulos compatibles
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formatos de reproducción de imagen
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Sonido

        Potencia de salida (RMS)
        20 W
        Configuración del altavoz
        2 altavoces de rango completo de 10 W
        Códec
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Mejora del sonido
        • Mejora de graves Dolby
        • Diálogo nítido
        • Sonido IA
        • Ecualizador IA
        • Nivelador automático de volumen Dolby
        • Modo nocturno

      • Conectividad

        Número de conexiones de HDMI
        3
        Funciones de HDMI
        • 4K
        • Canal de retorno de audio
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Conexión mediante mando a distancia
        • Control de audio del sistema
        • Modo de espera del sistema
        • Reproducción con una sola pulsación
        Número de USB
        2
        Conexión inalámbrica
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, doble banda
        • Bluetooth 5.0
        HDCP 2.3
        Sí en todas las conexiones HDMI
        HDMI ARC
        Sí, en la conexión HDMI1
        Funciones HDMI 2.1
        • eARC en HDMI 1
        • Compatible con eARC/VRR/ALLM
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC para SB/televisor Philips
        • Configuración externa mediante la IU del televisor

      • Funciones de vídeo HDMI compatibles

        Juego
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Compatible con HDR10+

      • Etiqueta energética de la UE

        Números de registro de EPREL
        1956323
        Clase energética para SDR
        F
        Demanda de alimentación en modo de encendido para SDR
        72  kWh/1000 h
        Clase energética para HDR
        G
        Demanda de alimentación en modo de encendido para HDR
        137  kWh/1000 h
        Consumo de energía en modo apagado
        no disponible
        Modo de espera en red
        2.0  W
        Tecnología del panel utilizada
        LED LCD

      • Potencia

        Red eléctrica
        220 - 240 V de CA, 50/60 Hz
        Consumo en modo de espera
        menos de 0,5 W
        Funciones de ahorro de energía
        • Temporizador de desconexión automática
        • Silenciamiento de imagen (para radio)
        • Modo Eco
        • Sensor de luz

      • Accesorios

        Accesorios incluidos
        • Mando a distancia
        • 2 pilas AAA
        • Soporte para la mesa
        • Cable de alimentación
        • Guía de consulta rápida
        • Folleto legal y de seguridad

      • Diseño

        Colores del televisor
        Bisel cromado satinado
        Diseño del soporte
        Soporte en forma de arco cromado satinado

      • Dimensiones

        Distancia entre 2 soportes
        735  mm
        Compatible con el montaje en pared
        200 x 300 mm
        Televisor sin soporte (An. x Al. x Pr.)
        1231 x 722 x 82 mm
        Televisor con soporte (An. x Al. x Pr.)
        1231 x 780 x 271 mm
        Embalaje (An. x Al. x Pr.)
        1360 x 840 x 160 mm
        Peso del televisor sin soporte
        14,2 kg
        Peso del televisor con soporte
        14,7 kg
        Peso incluido embalaje
        17,4 kg

      • Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
      • El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Contacta con tu operador para saber más.
      • La disponibilidad de la aplicación Smart TV varía según el modelo de televisor y el país. Para saber más, visita www.philips.com/smarttv.
      • La aplicación Philips TV Remote y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para saber más, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
      • Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en https://www.netflix.com
      • Amazon Prime está disponible en determinados idiomas y países.
      • Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon Alexa está disponible en determinados idiomas y países.
      • El botón de servicios OTT multimedia del mando a distancia varía según el país. Consulta el producto real en la caja.
      • El Asistente de Google está disponible en varios idiomas y países específicos para cada tipo de producto.
      • El servicio de la aplicación HBO Max estará disponible en agosto de 2024.
      • Matter/Control4: esta función estará disponible en 2024 mediante una actualización de software.
