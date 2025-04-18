Compatible con asistentes de voz y Apple AirPlay*

¡Puedes elegir entre varios asistentes de voz! Pulsa el botón del Asistente de Google del mando a distancia y podrás utilizar la voz para buscar películas y programas, recibir recomendaciones, controlar dispositivos domésticos inteligentes compatibles y mucho más. O pídele a Alexa que controle el televisor a través de dispositivos compatibles con Alexa. Transmite sin esfuerzo a tu televisor desde tu iPhone, iPad o Mac. Ve películas desde aplicaciones. Comparte fotos con tus amigos en la habitación*.