    El televisor Ambilight con el Asistente de Google integrado.
      Energy Label Europe E etiqueta de consumo energético
      Para obtener más información, descarga la etiqueta de consumo energético (PDF 197.0KB)

      LED TV Ambilight 4K

      50PUS8100/12

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      El televisor Ambilight con el Asistente de Google integrado.

      Descubre este televisor Ambilight que combina imágenes asombrosas con entretenimiento sin esfuerzo. Con este Google TV 4K, no tendrás que navegar sin parar: solo tienes que pedirle al Asistente de Google que busque tu película, programa o deporte favorito y disfrutar

      El televisor Ambilight con el Asistente de Google integrado.

      • Televisor AMBILIGHT de 126 cm (50")
      • LED 4K
      • HDR10+
      • Dolby Atmos y DTS:X
      Están los televisores, y los televisores Ambilight

      Están los televisores, y los televisores Ambilight

      Con iluminación LED integrada que reacciona a cada escena, Ambilight te sumerge en un halo de luz colorida. Todo el entretenimiento traspasa la pantalla y te hace vivir el momento al máximo. Una vez que lo pruebes, no querrás otro televisor sin Ambilight.

      Momentos vivos. Escenas más nítidas.

      Momentos vivos. Escenas más nítidas.

      Acércate y sumérgete en los detalles. Se trata de una precisión de imagen 4K que va más allá de lo imaginable. Con una pantalla Pixel Precise Ultra HD que ofrece una mayor nitidez y detalles realistas, cada momento se llena de experiencias impresionantes.

      Máximo color y contraste con HDR10+

      Máximo color y contraste con HDR10+

      Espera más detalles. La calidad de imagen se mejora en cada fotograma. Con un mayor énfasis en el color y el contraste, incluso los momentos más oscuros y las escenas más brillantes se ven con mayor nitidez.

      Sumérgete en Dolby Atmos y DTS:X

      Sumérgete en Dolby Atmos y DTS:X

      Con Dolby Atmos, para un sonido tal y como lo concibió el director y DTS:X para crear experiencias de sonido 3D, es como si estuvieras en la escena. Al añadir esta dimensión adicional al sonido, disfrutarás de una experiencia más envolvente en tu hogar.

      El entretenimiento que te encanta, con un poco de ayuda de Google.

      El entretenimiento que te encanta, con un poco de ayuda de Google.

      ¿Qué quieres ver? Google TV reúne películas, programas y mucho más de todas tus aplicaciones y suscripciones, y los organiza solo para ti. Recibirás sugerencias en función de lo que te guste e incluso puedes utilizar la aplicación Google TV en el teléfono para seleccionar tu lista sobre la marcha.

      Compatible con asistentes de voz y Apple AirPlay*

      Compatible con asistentes de voz y Apple AirPlay*

      ¡Puedes elegir entre varios asistentes de voz! Pulsa el botón del Asistente de Google del mando a distancia y podrás utilizar la voz para buscar películas y programas, recibir recomendaciones, controlar dispositivos domésticos inteligentes compatibles y mucho más. O pídele a Alexa que controle el televisor a través de dispositivos compatibles con Alexa. Transmite sin esfuerzo a tu televisor desde tu iPhone, iPad o Mac. Ve películas desde aplicaciones. Comparte fotos con tus amigos en la habitación*.

      Tamaño a elegir

      Tamaño a elegir

      Disfruta a lo grande en un diseño compacto. Elige un televisor que se adapte perfectamente a tus necesidades. Desde televisores de pantalla pequeña de 43" hasta televisores de 65", la increíble serie 8000 te permite hacer una elección más inteligente para tu televisor.

      Pensamiento de diseño europeo

      Diseño europeo en su máxima expresión: soporte en los bordes, marco compacto y elegante. Ajusta Ambilight en modo Lounge para llenar la habitación de color mientras el televisor esté apagado. Su mando a distancia está fabricado con plástico reciclado, el embalaje de cartón cuenta con la certificación FSC e incluso las inserciones se han diseñado cuidadosamente y se han imprimido en papel reciclado.

      Especificaciones técnicas

      • Ambilight

        Funciones Ambilight
        • Suite Ambilight
        • Modo juego
        • Adaptable al color de la pared
        • Modo de iluminación ambiental
        Versión Ambilight
        3 lados

      • Imagen/Pantalla

        Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
        50  pulgada
        Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
        126  cm
        Pantalla
        LED 4K Ultra HD
        Resolución de pantalla
        3840 x 2160p
        Motor de imagen
        Pixel Precise Ultra HD
        Mejora de la imagen
        • Micro Dimming
        • Resolución Ultra
        • Natural Motion
        • Crystal Clear
        • Personal
        • Cine en casa
        • ECO
        • Película
        • Juego
        • Monitor

      • Resolución de entrada de la pantalla

        Resolución-Frecuencia de actualización
        640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz, 720p -50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Sintonizador/recepción/transmisión

        Televisión digital
        TDT/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indicación de la fuerza de la señal
        Teletexto
        Hipertexto de 1000 páginas
        Compatibilidad HEVC

      • Smart TV

        Aplicaciones de Smart TV*
        • Disney+
        • Apple TV
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Aplicación NFT*
        • Whalefit
        Sistema operativo
        Google TV™
        Tamaño de la memoria (Flash)*
        16 GB

      • Funciones de Smart TV

        Televisión interactiva
        HbbTV
        Asistente de voz*
        • Mando a distancia con micrófono.
        • Asistente de Google integrado
        • Funciona con Alexa
        Experiencia de domótica
        • MATERIA
        • Control4
        • Funciona con Apple Home
        Barra de control de juegos
        Gamebar 2.0
        Compatibilidad TTS

      • Aplicaciones multimedia

        Formatos de reproducción de vídeo
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formatos de reproducción de música
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Formatos de subtítulos compatibles
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formatos de reproducción de imagen
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Sonido

        Audio
        2.0 canales
        Potencia de salida (RMS)
        20 W
        Configuración del altavoz
        2 altavoces de rango completo de 10 W
        Códec
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        Mejora del sonido
        • Modo AI
        • Original
        • Entretenimiento
        • Música
        • Música espacial
        • Cuadro de diálogo
        • Personal
        • Todos los estilos de sonido
        • Diálogo nítido
        • Personalización del sonido
        • Modo AVL
        • Modo nocturno
        Motor de sonido
        Motor de sonido básico
        Altavoz principal
        Bass Reflex de rango completo (FR01A)

      • Conectividad

        Número de conexiones de HDMI
        3
        Funciones de HDMI
        • Canal de retorno de audio
        • 4K
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Conexión mediante mando a distancia
        • Control de audio del sistema
        • Modo de espera del sistema
        • Reproducción con un solo toque (activación automática)
        Número de USB
        2
        Conexión inalámbrica
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, doble banda
        • Bluetooth 5.0
        • Funciona con Apple AirPlay
        • Google Fast Pair
        HDCP 2.3
        Sí en todas las conexiones HDMI
        HDMI ARC
        Sí, en la conexión HDMI3
        Funciones HDMI 2.1
        • Compatible con eARC/VRR/ALLM
        • eARC en HDMI 3
        EasyLink 2.0
        • Configuración externa mediante la IU del televisor
        • HDMI-CEC para SB/televisor Philips

      • Funciones de vídeo HDMI compatibles

        Juego
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Compatible con HDR10+

      • Etiqueta energética de la UE

        Números de registro de EPREL
        2361288
        Clase energética para SDR
        E
        Demanda de alimentación en modo de encendido para SDR
        53  kWh/1000 h
        Clase energética para HDR
        G
        Demanda de alimentación en modo de encendido para HDR
        72  kWh/1000 h
        Consumo de energía en modo apagado
        no disponible
        Modo de espera en red
        2.0  W
        Tecnología del panel utilizada
        LED LCD

      • Potencia

        Red eléctrica
        100 - 240 V de CA, 50/60 Hz
        Consumo en modo de espera
        menos de 0,5 W

      • Accesorios

        Accesorios incluidos
        • 2 pilas AAA
        • Guía de inicio rápido
        • Folleto legal y de seguridad
        • Soporte para la mesa
        • Mando a distancia
        • Cable de alimentación

      • Diseño

        Colores del televisor
        Bisel metálico negro
        Diseño del soporte
        Palos negros

      • Dimensiones

        Distancia entre 2 soportes
        810  mm
        Compatible con el montaje en pared
        200 x 100 mm
        Televisor sin soporte (An. x Al. x Pr.)
        1111 x 649 x 88 mm
        Televisor con soporte (An. x Al. x Pr.)
        1111 x 674 x 255 mm
        Embalaje (An. x Al. x Pr.)
        1240 x 800 x 150 mm
        Peso del televisor sin soporte
        8,23 kg
        Peso del televisor con soporte
        8,39 kg
        Peso incluido embalaje
        11,61 kg

      • Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
      • El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Contacta con tu operador para saber más.
      • La disponibilidad de la aplicación Smart TV varía según el modelo de televisor y el país. Para saber más, visita www.philips.com/smarttv
      • La aplicación Philips TV Remote y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para saber más, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
      • Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en https://www.netflix.com
      • Amazon Prime está disponible en determinados idiomas y países.
      • Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon Alexa está disponible en determinados idiomas y países.
      • El botón de servicios OTT multimedia del mando a distancia varía según el país. Consulta el producto real en la caja.
      • El Asistente de Google está disponible en varios idiomas y países específicos para cada tipo de producto.
      • El alcance de los servicios de control varía según el país y el idioma. Para obtener la información más reciente, contacta con nuestro servicio de atención al cliente.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países y regiones. IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.
      • Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca comercial de Google LLC.
      • Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca comercial de Google LLC. YouTube, OK Google y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.
      • La disponibilidad de la aplicación Apple TV y Apple TV+ puede variar según el país o la región; consulta las páginas de asistencia de Google Play y Apple Inc.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

      Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.