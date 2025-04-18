El televisor Ambilight con el Asistente de Google integrado.
Descubre este televisor Ambilight que combina imágenes asombrosas con entretenimiento sin esfuerzo. Con este Google TV 4K, no tendrás que navegar sin parar: solo tienes que pedirle al Asistente de Google que busque tu película, programa o deporte favorito y disfrutar
El televisor Ambilight con el Asistente de Google integrado.
Televisor AMBILIGHT de 126 cm (50")
LED 4K
HDR10+
Dolby Atmos y DTS:X
Están los televisores, y los televisores Ambilight
Con iluminación LED integrada que reacciona a cada escena, Ambilight te sumerge en un halo de luz colorida. Todo el entretenimiento traspasa la pantalla y te hace vivir el momento al máximo. Una vez que lo pruebes, no querrás otro televisor sin Ambilight.
Momentos vivos. Escenas más nítidas.
Acércate y sumérgete en los detalles. Se trata de una precisión de imagen 4K que va más allá de lo imaginable. Con una pantalla Pixel Precise Ultra HD que ofrece una mayor nitidez y detalles realistas, cada momento se llena de experiencias impresionantes.
Máximo color y contraste con HDR10+
Espera más detalles. La calidad de imagen se mejora en cada fotograma. Con un mayor énfasis en el color y el contraste, incluso los momentos más oscuros y las escenas más brillantes se ven con mayor nitidez.
Sumérgete en Dolby Atmos y DTS:X
Con Dolby Atmos, para un sonido tal y como lo concibió el director y DTS:X para crear experiencias de sonido 3D, es como si estuvieras en la escena. Al añadir esta dimensión adicional al sonido, disfrutarás de una experiencia más envolvente en tu hogar.
El entretenimiento que te encanta, con un poco de ayuda de Google.
¿Qué quieres ver? Google TV reúne películas, programas y mucho más de todas tus aplicaciones y suscripciones, y los organiza solo para ti. Recibirás sugerencias en función de lo que te guste e incluso puedes utilizar la aplicación Google TV en el teléfono para seleccionar tu lista sobre la marcha.
Compatible con asistentes de voz y Apple AirPlay*
¡Puedes elegir entre varios asistentes de voz! Pulsa el botón del Asistente de Google del mando a distancia y podrás utilizar la voz para buscar películas y programas, recibir recomendaciones, controlar dispositivos domésticos inteligentes compatibles y mucho más. O pídele a Alexa que controle el televisor a través de dispositivos compatibles con Alexa. Transmite sin esfuerzo a tu televisor desde tu iPhone, iPad o Mac. Ve películas desde aplicaciones. Comparte fotos con tus amigos en la habitación*.
Tamaño a elegir
Disfruta a lo grande en un diseño compacto. Elige un televisor que se adapte perfectamente a tus necesidades. Desde televisores de pantalla pequeña de 43" hasta televisores de 65", la increíble serie 8000 te permite hacer una elección más inteligente para tu televisor.
Pensamiento de diseño europeo
Diseño europeo en su máxima expresión: soporte en los bordes, marco compacto y elegante. Ajusta Ambilight en modo Lounge para llenar la habitación de color mientras el televisor esté apagado. Su mando a distancia está fabricado con plástico reciclado, el embalaje de cartón cuenta con la certificación FSC e incluso las inserciones se han diseñado cuidadosamente y se han imprimido en papel reciclado.
Especificaciones técnicas
Ambilight
Funciones Ambilight
Suite Ambilight
Modo juego
Adaptable al color de la pared
Modo de iluminación ambiental
Versión Ambilight
3 lados
Imagen/Pantalla
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
50
pulgada
Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
126
cm
Pantalla
LED 4K Ultra HD
Resolución de pantalla
3840 x 2160p
Motor de imagen
Pixel Precise Ultra HD
Mejora de la imagen
Micro Dimming
Resolución Ultra
Natural Motion
Crystal Clear
Personal
Cine en casa
ECO
Película
Juego
Monitor
Resolución de entrada de la pantalla
Resolución-Frecuencia de actualización
640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz, 720p -50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Contacta con tu operador para saber más.
La disponibilidad de la aplicación Smart TV varía según el modelo de televisor y el país. Para saber más, visita www.philips.com/smarttv
La aplicación Philips TV Remote y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para saber más, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en https://www.netflix.com
Amazon Prime está disponible en determinados idiomas y países.
Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon Alexa está disponible en determinados idiomas y países.
El botón de servicios OTT multimedia del mando a distancia varía según el país. Consulta el producto real en la caja.
El Asistente de Google está disponible en varios idiomas y países específicos para cada tipo de producto.
El alcance de los servicios de control varía según el país y el idioma. Para obtener la información más reciente, contacta con nuestro servicio de atención al cliente.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países y regiones. IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.
Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca comercial de Google LLC.
Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca comercial de Google LLC. YouTube, OK Google y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.
La disponibilidad de la aplicación Apple TV y Apple TV+ puede variar según el país o la región; consulta las páginas de asistencia de Google Play y Apple Inc.