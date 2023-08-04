Buscar términos

      Energy Label Europe F etiqueta de consumo energético
      The Xtra TV Ambilight 4K

      55PML9008/12

      Películas para perderse. Juegos que puedes sentir.

      Sumérgete de lleno en la acción. Ya estés viendo o jugando, la inmersión de Ambilight y las imágenes grandes, luminosas y coloridas del Xtra lo convierten en todo un evento. Añade el enriquecido sonido ambiental de Dolby Atmos y tendrás todo lo que necesitas para una noche en casa épica.

      Disponible en:

      TV Ambilight 4K

      • Televisor Ambilight de 139 cm (55")
      • Sonido Dolby Atmos
      • P5 Picture Engine
      • Smart TV de Philips
      Los Ambilight son los únicos televisores con iluminación LED detrás de la pantalla que reaccionan a lo que ves para sumergirte en un halo de luz colorida que lo cambia todo: tu televisor parece más grande y tú disfrutas de mayor inmersión en tus series, películas y juegos favoritos.

      Veas lo que veas, la tecnología MiniLED de The Xtra produce una imagen de gran pantalla verdaderamente impresionante con negros profundos, contraste supernítido y colores realistas. Además, este televisor Ambilight 4K UHD es compatible con los principales formatos HDR, por lo que verás más detalle, incluso en las zonas oscuras y luminosas.

      El motor Philips P5 ofrece una imagen tan buena como el contenido que te encanta. Los detalles ganan en profundidad de forma visible, los colores son intensos y los tonos de piel, naturales. Además, el contraste es tan nítido que apreciarás cada detalle, con un movimiento muy fluido.

      Gracias a la incorporación de Dolby Vision y Dolby Atmos, tus películas, series y juegos se ven y suenan increíbles. Verás la imagen que el director quería que vieras: ¡se acabaron las escenas decepcionantes demasiado oscuras para distinguirlas! Escucha cada palabra con claridad y disfruta de los efectos de sonido como si realmente estuvieran ocurriendo a tu alrededor.

      El bisel metálico ultrafino y las patas metálicas estilizadas, ambos en gris antracita, aportan a este televisor un aspecto fuerte y minimalista. Nuestro embalaje utiliza cartón reciclado con certificación FSC, y nuestros materiales impresos utilizan papel reciclado.

      El sistema doméstico inalámbrico de Philips con DTS Play-Fi te permite conectarte a barras de sonido y altavoces inalámbricos compatibles por toda la casa en segundos. Escucha películas en la cocina o reproduce música donde quieras.

      Juega sin límites y sumérgete en los intensos colores de The Xtra. HDMI 2.1, una altísima frecuencia de actualización nativa de 120 Hz y un tiempo de latencia ultrabajo sacan el máximo partido a las videoconsolas de nueva generación, con una experiencia fluida y optimizada con movimiento natural y suavizado, y gráficos increíbles. El modo de juego de Ambilight ofrece aún más emoción.

      Si quieres controlar el televisor mediante asistentes de voz, puedes hacerlo. Solo tienes que emparejar el televisor con el altavoz inteligente de Google y pedirle al Asistente de Google que controle el televisor y busque series y películas, o vincúlalo con dispositivos compatibles con Alexa y pídele cosas.

      Compatible con los principales formatos HDR

      Compatible con los principales formatos HDR.

      Especificaciones técnicas

      • Ambilight

        Funciones Ambilight
        • Adaptable al color de la pared
        • Modo Lounge light
        • Modo de juego
        • Música y Ambilight
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • compatible con los altavoces domésticos inalámbricos Philips
        • Animación de inicio de Ambilight
        Versión Ambilight
        3 lados

      • Imagen/Pantalla

        Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
        55  pulgada
        Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
        139  cm
        Pantalla
        LED 4K Ultra HD
        Resolución de pantalla
        3840 x 2160
        Frecuencia de actualización nativa
        120  Hz
        Motor de imagen
        P5 Perfect Picture Engine
        Mejora de la imagen
        • Perfect Natural Motion
        • Micro Dimming Premium
        • HDR10+
        • Dolby Vision
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • CalMAN Ready

      • Resolución de entrada de la pantalla

        Resolución-Frecuencia de actualización
        • 576p-50 Hz
        • 640 x 480-60 Hz
        • 720p-50 Hz, 60 Hz
        • 2560 x 1440-60 Hz, 120 Hz
        • 1920 x 1080p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz
        • , 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz.
        • 3840 x 2160p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz
        • ,60 Hz,100 Hz,120 Hz.

      • Sintonizador/recepción/transmisión

        Televisión digital
        TDT/T2/T2-HD/C/S/S2
        Reproducción de vídeo
        • PAL
        • SECAM
        Guía de programación de televisión*
        Guía electrónica de programación de 8 días
        Indicación de la fuerza de la señal
        Teletexto
        Hipertexto de 1000 páginas
        Compatibilidad HEVC

      • Smart TV

        Sistema operativo
        Smart TV con sistema operativo mejorado

      • Funciones de Smart TV

        Interacción con el usuario
        • Duplicación de pantalla
        • SimplyShare
        Televisión interactiva
        HbbTV
        Aplicaciones de Smart TV*
        • Amazon Prime Video
        • Netflix
        • Tienda Philips
        • YouTube
        Asistente de voz*
        • Funciona con Alexa
        • Funciona con Google Home

      • Aplicaciones multimedia

        Formatos de reproducción de vídeo
        • Contenedores: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • HEVC (H.265)
        • VP9
        • AV1
        Formatos de reproducción de música
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 hasta v9.2)
        • WMA-PRO (v9 y v10)
        • FLAC
        Formatos de subtítulos compatibles
        • .SRT
        • .SUB
        • .TXT
        • .SMI
        • .ASS
        • .SSA
        Formatos de reproducción de imagen
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • 360 photo
        • HEIF

      • En procesamiento

        Potencia de procesamiento
        Dual Core

      • Sonido

        Audio
        • 2.0 canales
        • Potencia de salida: 40 vatios (RMS)
        Configuración del altavoz
        2 altavoces medios-altos de 10 W, 2 tweeters de 10 W
        Códec
        • Dolby Digital MS12 V2.6.1
        • DTS:X
        Mejora del sonido
        • Sonido IA
        • Diálogo nítido
        • Mejora de graves Dolby
        • Nivelador automático de volumen Dolby
        • Modo nocturno
        • Dolby Atmos
        • Ecualizador IA

      • Conectividad

        Número de conexiones de HDMI
        4
        Funciones de HDMI
        • 4K
        • Canal de retorno de audio
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Conexión mediante mando a distancia
        • Control de audio del sistema
        • Modo de espera del sistema
        • Reproducción con una sola pulsación
        Número de USB
        2
        Conexión inalámbrica
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, doble banda
        • Bluetooth 5.0
        Otras conexiones
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Salida de audio digital (óptica)
        • Conector de satélite
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Salida de auriculares
        • Conector del servicio
        HDCP 2.3
        Sí en todas las conexiones HDMI
        HDMI ARC
        Sí, en la conexión HDMI1
        Funciones HDMI 2.1
        • Compatible con eARC/VRR/ALLM
        • Frecuencia de datos máxima de 48 Gbps
        • eARC en HDMI 1
        • FreeSync Premium
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC para SB/televisor Philips
        • Configuración externa mediante la IU del televisor

      • Funciones de vídeo HDMI compatibles

        HDMI 1/2
        • Ancho de banda completo HDMI 2,1 48 Gbps
        • hasta 4K 120 Hz
        Juego
        • ALLM
        • HDMI VRR
        • AMD FreeSync Premium
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+
        • HLG

      • Etiqueta energética de la UE

        Números de registro de EPREL
        1562352
        Clase energética para SDR
        F
        Demanda de alimentación en modo de encendido para SDR
        77 kWh/1000 h
        Clase energética para HDR
        G
        Demanda de alimentación en modo de encendido para HDR
        158 kWh/1000 h
        Consumo de energía en modo apagado
        No disponible
        Modo de espera en red
        2 W
        Tecnología del panel utilizada
        LED LCD

      • Potencia

        Red eléctrica
        220 - 240 V de CA, 50/60 Hz
        Consumo en modo de espera
        menos de 0,3 W
        Funciones de ahorro de energía
        • Temporizador de desconexión automática
        • Silenciamiento de imagen (para radio)
        • Modo Eco
        • Sensor de luz

      • Accesorios

        Accesorios incluidos
        • Folleto legal y de seguridad
        • Cable de alimentación
        • Guía de inicio rápido
        • Mando a distancia
        • Soporte para la mesa
        • 2 pilas AAA

      • Diseño

        Colores del televisor
        Bisel en gris antracita
        Diseño del soporte
        Soportes inclinados en gris antracita

      • Dimensiones

        Anchura del dispositivo
        1231,0  mm
        Altura del dispositivo
        721,0  mm
        Profundidad del dispositivo
        82  mm
        Peso del producto
        14,3  kg
        Longitud del dispositivo (con soporte)
        1231.0  mm
        Altura del dispositivo (con soporte)
        739.0  mm
        Profundidad dispositivo (con soporte)
        254.0  mm
        Peso del producto (+ soporte)
        14.6  kg
        Anchura de la caja
        1360.0  mm
        Altura de la caja
        840.0  mm
        Profundidad de la caja
        160.0  mm
        Peso incluido embalaje
        20,2  kg
        Anchura del soporte
        735.0  mm
        Altura del soporte
        20.0  mm
        Profundidad del soporte
        256.0  mm
        Compatible con el montaje en pared
        300 x 300 mm

      Contenido de la caja

      Otros elementos de la caja

      • Folleto legal y de seguridad
      • Cable de alimentación
      • Guía de inicio rápido
      • Mando a distancia
      • Soporte para la mesa
      • 2 pilas AAA
      • Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
      • El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
      • La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
      • La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en https://www.netflix.com
      • Rakuten TV está disponible en determinados idiomas y países.
      • Amazon Prime está disponible en determinados idiomas y países.
      • Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon Alexa está disponible en determinados idiomas y países.
      • Funciona con el Asistente de Google solo está disponible en Alemania y el Reino Unido.
