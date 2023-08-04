Películas para perderse. Juegos que puedes sentir.
Sumérgete de lleno en la acción. Ya estés viendo o jugando, la inmersión de Ambilight y las imágenes grandes, luminosas y coloridas del Xtra lo convierten en todo un evento. Añade el enriquecido sonido ambiental de Dolby Atmos y tendrás todo lo que necesitas para una noche en casa épica.
Sumérgete en lo que más te gusta con un televisor Ambilight
Los Ambilight son los únicos televisores con iluminación LED detrás de la pantalla que reaccionan a lo que ves para sumergirte en un halo de luz colorida que lo cambia todo: tu televisor parece más grande y tú disfrutas de mayor inmersión en tus series, películas y juegos favoritos.
Brillo de pantalla grande para cada momento dramático
Veas lo que veas, la tecnología MiniLED de The Xtra produce una imagen de gran pantalla verdaderamente impresionante con negros profundos, contraste supernítido y colores realistas. Además, este televisor Ambilight 4K UHD es compatible con los principales formatos HDR, por lo que verás más detalle, incluso en las zonas oscuras y luminosas.
Perfección continua en todas las fuentes. Motor P5 de Philips.
El motor Philips P5 ofrece una imagen tan buena como el contenido que te encanta. Los detalles ganan en profundidad de forma visible, los colores son intensos y los tonos de piel, naturales. Además, el contraste es tan nítido que apreciarás cada detalle, con un movimiento muy fluido.
Visión y sonido cinematográficos. Dolby Vision y Dolby Atmos.
Gracias a la incorporación de Dolby Vision y Dolby Atmos, tus películas, series y juegos se ven y suenan increíbles. Verás la imagen que el director quería que vieras: ¡se acabaron las escenas decepcionantes demasiado oscuras para distinguirlas! Escucha cada palabra con claridad y disfruta de los efectos de sonido como si realmente estuvieran ocurriendo a tu alrededor.
Diseño de primera calidad. Preparado para el futuro.
El bisel metálico ultrafino y las patas metálicas estilizadas, ambos en gris antracita, aportan a este televisor un aspecto fuerte y minimalista. Nuestro embalaje utiliza cartón reciclado con certificación FSC, y nuestros materiales impresos utilizan papel reciclado.
Sistema doméstico inalámbrico de Philips con DTS Play-Fi
El sistema doméstico inalámbrico de Philips con DTS Play-Fi te permite conectarte a barras de sonido y altavoces inalámbricos compatibles por toda la casa en segundos. Escucha películas en la cocina o reproduce música donde quieras.
Gaming épico: 120 Hz, latencia ultrabaja, VRR y FreeSync
Juega sin límites y sumérgete en los intensos colores de The Xtra. HDMI 2.1, una altísima frecuencia de actualización nativa de 120 Hz y un tiempo de latencia ultrabajo sacan el máximo partido a las videoconsolas de nueva generación, con una experiencia fluida y optimizada con movimiento natural y suavizado, y gráficos increíbles. El modo de juego de Ambilight ofrece aún más emoción.
Control por voz: compatible con el Asistente de Google* y Alexa*
Si quieres controlar el televisor mediante asistentes de voz, puedes hacerlo. Solo tienes que emparejar el televisor con el altavoz inteligente de Google y pedirle al Asistente de Google que controle el televisor y busque series y películas, o vincúlalo con dispositivos compatibles con Alexa y pídele cosas.
