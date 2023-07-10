Potencia tu tiempo de ocio con The One. Este televisor Ambilight 4K te sumerge en todos los programas, películas y juegos. Disfrutarás de una calidad de imagen asombrosa, todas las aplicaciones de streaming imprescindibles y un soporte que se ajusta fácilmente para alojar una barra de sonido.
The One lo tiene todo.
TV Ambilight 4K
Televisor Ambilight de 139 cm (55")
P5 Perfect Picture Engine
Principales formatos HDR compatibles
Google TV™
El que incorpora Ambilight envolvente.
Los modelos Ambilight son los únicos televisores con iluminación LED detrás de la pantalla que reaccionan a lo que ves para sumergirte en un halo de luz colorida que lo cambia todo: tu televisor parece más grande y tú disfrutas de mayor inmersión en tus series, películas y juegos favoritos.
The One, con un aspecto increíble. Motor de imagen P5 de Philips.
El motor Philips P5 ofrece una imagen tan buena como el contenido que te encanta. Los detalles ganan en profundidad de forma visible, los colores son intensos y los tonos de piel más naturales. Además, el contraste es tan nítido que sentirás cada detalle, con un movimiento muy fluido.
The One, con Dolby Vision y Dolby Atmos.
Gracias a la incorporación de Dolby Vision y Dolby Atmos, tus películas, programas y juegos se ven y suenan increíbles. Verás la imagen que el director quería que vieras: ¡se acabaron las escenas decepcionantes demasiado oscuras para distinguirlas! Escucha cada palabra con claridad y disfruta de los efectos de sonido como si realmente estuvieran ocurriendo a tu alrededor.
Televisor elegante preparado para el futuro.
¿Buscas un televisor que se adapte a tu habitación? La pantalla prácticamente sin bisel de este televisor Ambilight se adapta a casi cualquier interior, y el soporte de altura ajustable es ideal para barras de sonido. Nuestro embalaje utiliza cartón reciclado con certificación FSC y nuestros materiales impresos usan papel reciclado.
Sistema doméstico inalámbrico de Philips con DTS Play-Fi
Disfrutarás de un sonido fantástico y claro desde el primer momento. Si quieres más, el sistema doméstico inalámbrico de Philips con DTS Play-Fi te permite conectarte a barras de sonido y altavoces inalámbricos compatibles por toda la casa en cuestión de segundos. Incluso puedes crear un sistema de cine en casa con sonido envolvente con el televisor como altavoz central.
Preparado para juegos: 60 Hz, VRR y tiempo de latencia ultrabajo.
¿Estás impaciente por jugar? El televisor Ambilight de 60 Hz con HDMI 2.1 permite disfrutar de partidas rápidas y el modo Ultra Motion Clarity ofrece una imagen más nítida y fluida. Enciende la consola y se activará automáticamente un ajuste de tiempo de latencia ultrabajo, además del modo de juego de Ambilight que intensifica la emoción de cada partida.
El entretenimiento que te encanta, con un poco de ayuda de Google.
¿Qué quieres ver? Google TV reúne películas, programas y mucho más, de todas tus aplicaciones y suscripciones, y los organiza solo para ti. Recibirás sugerencias en función de lo que te guste e incluso puedes utilizar la aplicación Google TV en el teléfono para seleccionar tu lista sobre la marcha.
Control por voz. Asistente de Google. Compatible con Alexa.
¡Puedes elegir entre varios asistentes por voz! Pulsa el botón del Asistente de Google del mando a distancia y podrás utilizar la voz para buscar películas y programas, recibir recomendaciones, controlar dispositivos domésticos inteligentes compatibles y mucho más. O pide a Alexa que controle el televisor a través de dispositivos compatibles con Alexa.
Imagen ultranítida. Visualización vibrante.
Veas lo que veas, este televisor Ambilight 4K UHD produce una imagen brillante y ultranítida con colores vivos. Además, admite los principales formatos HDR, por lo que podrás ver más detalle, incluso en las zonas oscuras y luminosas, al transmitir contenido HDR.
Especificaciones técnicas
Ambilight
Funciones Ambilight
Adaptable al color de la pared
Modo Lounge light
Modo de juego
Música y Ambilight
AmbiWakeup
AmbiSleep
compatible con los altavoces domésticos inalámbricos Philips
Animación de inicio de Ambilight
Versión Ambilight
3 lados
Imagen/Pantalla
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
55
pulgada
Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
139
cm
Pantalla
LED 4K Ultra HD
Resolución de pantalla
3840 x 2160
Frecuencia de actualización nativa
60
Hz
Motor de imagen
P5 Perfect Picture Engine
Mejora de la imagen
Dolby Vision
HDR10+
Micro Dimming Pro
Natural Motion
Amplia gama de colores mejorada en un 90 % DCI/P3
CalMAN Ready
HLG (Hybrid Log Gamma)
Resolución de entrada de la pantalla
Resolución-Frecuencia de actualización
576p-50 Hz
640 x 480-60 Hz
720p-50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
,50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440-60 Hz
3840 x 2160p-24 Hz,25 Hz,30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
Sintonizador/recepción/transmisión
Televisión digital
TDT/T2/T2-HD/C/S/S2
Reproducción de vídeo
PAL
SECAM
Guía de programación de televisión*
Guía electrónica de programación de 8 días
Indicación de la fuerza de la señal
Sí
Teletexto
Hipertexto de 1000 páginas
Compatibilidad HEVC
Sí
Android TV
Sistema operativo
Google TV™
Aplicaciones preinstaladas
Google Play Películas*
Búsqueda de Google
YouTube
Netflix
Apple TV
BBC iplayer
Amazon Prime Video
Disney+
YouTube Music
Aplicación de fitness
Aurora de Ambilight
Tamaño de la memoria (Flash)
16 GB*
Nube de juegos
Geforce Now
Funciones de Smart TV
Televisión interactiva
HbbTV
Mando a distancia
con voz
Asistente de voz*
Asistente de Google integrado
Mando a distancia con micrófono.
Funciona con Alexa
Aplicaciones multimedia
Formatos de reproducción de vídeo
Contenedores: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Formatos de reproducción de música
AAC
MP3
WAV
WMA (v2 hasta v9.2)
WMA-PRO (v9 y v10)
FLAC
Formatos de subtítulos compatibles
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Formatos de reproducción de imagen
JPEG
BMP
GIF
PNG
360 photo
HEIF
En procesamiento
Potencia de procesamiento
Cuatro núcleos
Sonido
Potencia de salida (RMS)
20 W
Configuración del altavoz
2 altavoces de rango completo de 10 W
Códec
Dolby Digital MS12 V2.6.1
DTS:X
Mejora del sonido
Sonido IA
Diálogo nítido
Dolby Atmos
Mejora de graves Dolby
Nivelador automático de volumen Dolby
Modo nocturno
Ecualizador IA
DTS Play-Fi
Personalización del sonido Mimi
Calibración de la sala
Conectividad
Número de conexiones de HDMI
4
Funciones de HDMI
4K
Canal de retorno de audio
EasyLink (HDMI-CEC)
Conexión mediante mando a distancia
Control de audio del sistema
Modo de espera del sistema
Reproducción con una sola pulsación
Número de USB
2
Conexión inalámbrica
Wi-Fi 802.11ac, 2x2, doble banda
Bluetooth 5.0
Otras conexiones
Common Interface Plus (CI+)
Ethernet-LAN RJ-45
Salida de audio digital (óptica)
Salida de auriculares
Conector del servicio
Conector de satélite
HDCP 2.3
Sí en todas las conexiones HDMI
HDMI ARC
Sí, en la conexión HDMI2
Funciones HDMI 2.1
eARC en HDMI 2
Compatible con eARC/VRR/ALLM
Frecuencia de datos máxima de 48 Gbps
EasyLink 2.0
HDMI-CEC para SB/televisor Philips
Configuración externa mediante la IU del televisor
Funciones de vídeo HDMI compatibles
HDMI 1/2
HDMI 2.0
Juego
ALLM
HDMI VRR
Juego Dolby Vision
HDMI 3/4
HDMI 2.0
HDR
Dolby Vision
HDR10
HLG
HDR10+
Etiqueta energética de la UE
Números de registro de EPREL
1533388
Clase energética para SDR
F
Demanda de alimentación en modo de encendido para SDR
77
kWh/1000 h
Clase energética para HDR
G
Demanda de alimentación en modo de encendido para HDR
118
kWh/1000 h
Consumo de energía en modo apagado
No disponible
Modo de espera en red
2,0
W
Tecnología del panel utilizada
LED LCD
Potencia
Red eléctrica
220 - 240 V de CA, 50/60 Hz
Consumo en modo de espera
menos de 0,3 W
Funciones de ahorro de energía
Temporizador de desconexión automática
Silenciamiento de imagen (para radio)
Modo Eco
Sensor de luz
Accesorios
Accesorios incluidos
Mando a distancia
2 pilas AAA
Soporte para la mesa
Cable de alimentación
Guía de inicio rápido
Folleto legal y de seguridad
Diseño
Colores del televisor
Bisel en gris antracita
Diseño del soporte
Soportes inclinados en gris antracita
Dimensiones
Anchura del dispositivo
1231,0
mm
Altura del dispositivo
720
mm
Profundidad del dispositivo
81,0
mm
Peso del producto
15,2
kg
Longitud del dispositivo (con soporte)
1231.0
mm
Altura del dispositivo (con soporte)
740.0/778.0
mm
Profundidad dispositivo (con soporte)
256.0
mm
Peso del producto (+ soporte)
16.0
kg
Anchura de la caja
1360.0
mm
Altura de la caja
840.0
mm
Profundidad de la caja
160.0
mm
Peso incluido embalaje
19,5
kg
Anchura del soporte
737.0/1014.0
mm
Altura del soporte
29.5/68.0
mm
Profundidad del soporte
256.0
mm
Distancia entre 2 soportes
737.0/1014/0
mm
Altura del soporte al borde inferior del televisor
