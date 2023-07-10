Buscar términos

0

Carrito de la compra

No hay ningún artículo en el carrito de la compra.

    • The One lo tiene todo. The One lo tiene todo. The One lo tiene todo.
      Energy Label Europe F etiqueta de consumo energético
      Para obtener más información, descarga la etiqueta de consumo energético (PDF 201.0KB)

      The One TV Ambilight 4K

      55PUS8518/12

      The One lo tiene todo.

      Potencia tu tiempo de ocio con The One. Este televisor Ambilight 4K te sumerge en todos los programas, películas y juegos. Disfrutarás de una calidad de imagen asombrosa, todas las aplicaciones de streaming imprescindibles y un soporte que se ajusta fácilmente para alojar una barra de sonido.

      Más información

      Disponible en:

      Este producto ya no está disponible

      Productos similares

      Ver todos los Smart TV

      Compra este pack y ahorra Compra este pack y consigue 1 artículo gratis

      Tus necesidades cubiertas en un sola compra

      Precio del paquete

      Omitir

      Selecciona uno de los siguientes productos: Elige uno de los siguientes productos:

      Añadir accesorios

      Este producto
      The One
      - {discount-value}

      The One

      TV Ambilight 4K

      total

      recurring payment

      The One lo tiene todo.

      TV Ambilight 4K

      • Televisor Ambilight de 139 cm (55")
      • P5 Perfect Picture Engine
      • Principales formatos HDR compatibles
      • Google TV™
      El que incorpora Ambilight envolvente.

      El que incorpora Ambilight envolvente.

      Los modelos Ambilight son los únicos televisores con iluminación LED detrás de la pantalla que reaccionan a lo que ves para sumergirte en un halo de luz colorida que lo cambia todo: tu televisor parece más grande y tú disfrutas de mayor inmersión en tus series, películas y juegos favoritos.

      The One, con un aspecto increíble. Motor de imagen P5 de Philips.

      The One, con un aspecto increíble. Motor de imagen P5 de Philips.

      El motor Philips P5 ofrece una imagen tan buena como el contenido que te encanta. Los detalles ganan en profundidad de forma visible, los colores son intensos y los tonos de piel más naturales. Además, el contraste es tan nítido que sentirás cada detalle, con un movimiento muy fluido.

      The One, con Dolby Vision y Dolby Atmos.

      The One, con Dolby Vision y Dolby Atmos.

      Gracias a la incorporación de Dolby Vision y Dolby Atmos, tus películas, programas y juegos se ven y suenan increíbles. Verás la imagen que el director quería que vieras: ¡se acabaron las escenas decepcionantes demasiado oscuras para distinguirlas! Escucha cada palabra con claridad y disfruta de los efectos de sonido como si realmente estuvieran ocurriendo a tu alrededor.

      Televisor elegante preparado para el futuro.

      Televisor elegante preparado para el futuro.

      ¿Buscas un televisor que se adapte a tu habitación? La pantalla prácticamente sin bisel de este televisor Ambilight se adapta a casi cualquier interior, y el soporte de altura ajustable es ideal para barras de sonido. Nuestro embalaje utiliza cartón reciclado con certificación FSC y nuestros materiales impresos usan papel reciclado.

      Sistema doméstico inalámbrico de Philips con DTS Play-Fi

      Sistema doméstico inalámbrico de Philips con DTS Play-Fi

      Disfrutarás de un sonido fantástico y claro desde el primer momento. Si quieres más, el sistema doméstico inalámbrico de Philips con DTS Play-Fi te permite conectarte a barras de sonido y altavoces inalámbricos compatibles por toda la casa en cuestión de segundos. Incluso puedes crear un sistema de cine en casa con sonido envolvente con el televisor como altavoz central.

      Preparado para juegos: 60 Hz, VRR y tiempo de latencia ultrabajo.

      Preparado para juegos: 60 Hz, VRR y tiempo de latencia ultrabajo.

      ¿Estás impaciente por jugar? El televisor Ambilight de 60 Hz con HDMI 2.1 permite disfrutar de partidas rápidas y el modo Ultra Motion Clarity ofrece una imagen más nítida y fluida. Enciende la consola y se activará automáticamente un ajuste de tiempo de latencia ultrabajo, además del modo de juego de Ambilight que intensifica la emoción de cada partida.

      El entretenimiento que te encanta, con un poco de ayuda de Google.

      El entretenimiento que te encanta, con un poco de ayuda de Google.

      ¿Qué quieres ver? Google TV reúne películas, programas y mucho más, de todas tus aplicaciones y suscripciones, y los organiza solo para ti. Recibirás sugerencias en función de lo que te guste e incluso puedes utilizar la aplicación Google TV en el teléfono para seleccionar tu lista sobre la marcha.

      Control por voz. Asistente de Google. Compatible con Alexa.

      Control por voz. Asistente de Google. Compatible con Alexa.

      ¡Puedes elegir entre varios asistentes por voz! Pulsa el botón del Asistente de Google del mando a distancia y podrás utilizar la voz para buscar películas y programas, recibir recomendaciones, controlar dispositivos domésticos inteligentes compatibles y mucho más. O pide a Alexa que controle el televisor a través de dispositivos compatibles con Alexa.

      Imagen ultranítida. Visualización vibrante.

      Veas lo que veas, este televisor Ambilight 4K UHD produce una imagen brillante y ultranítida con colores vivos. Además, admite los principales formatos HDR, por lo que podrás ver más detalle, incluso en las zonas oscuras y luminosas, al transmitir contenido HDR.

      Especificaciones técnicas

      • Ambilight

        Funciones Ambilight
        • Adaptable al color de la pared
        • Modo Lounge light
        • Modo de juego
        • Música y Ambilight
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • compatible con los altavoces domésticos inalámbricos Philips
        • Animación de inicio de Ambilight
        Versión Ambilight
        3 lados

      • Imagen/Pantalla

        Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
        55  pulgada
        Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
        139  cm
        Pantalla
        LED 4K Ultra HD
        Resolución de pantalla
        3840 x 2160
        Frecuencia de actualización nativa
        60  Hz
        Motor de imagen
        P5 Perfect Picture Engine
        Mejora de la imagen
        • Dolby Vision
        • HDR10+
        • Micro Dimming Pro
        • Natural Motion
        • Amplia gama de colores mejorada en un 90 % DCI/P3
        • CalMAN Ready
        • HLG (Hybrid Log Gamma)

      • Resolución de entrada de la pantalla

        Resolución-Frecuencia de actualización
        • 576p-50 Hz
        • 640 x 480-60 Hz
        • 720p-50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • ,50 Hz, 60 Hz
        • 2560 x 1440-60 Hz
        • 3840 x 2160p-24 Hz,25 Hz,30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Sintonizador/recepción/transmisión

        Televisión digital
        TDT/T2/T2-HD/C/S/S2
        Reproducción de vídeo
        • PAL
        • SECAM
        Guía de programación de televisión*
        Guía electrónica de programación de 8 días
        Indicación de la fuerza de la señal
        Teletexto
        Hipertexto de 1000 páginas
        Compatibilidad HEVC

      • Android TV

        Sistema operativo
        Google TV™
        Aplicaciones preinstaladas
        • Google Play Películas*
        • Búsqueda de Google
        • YouTube
        • Netflix
        • Apple TV
        • BBC iplayer
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • YouTube Music
        • Aplicación de fitness
        • Aurora de Ambilight
        Tamaño de la memoria (Flash)
        16 GB*
        Nube de juegos
        Geforce Now

      • Funciones de Smart TV

        Televisión interactiva
        HbbTV
        Mando a distancia
        con voz
        Asistente de voz*
        • Asistente de Google integrado
        • Mando a distancia con micrófono.
        • Funciona con Alexa

      • Aplicaciones multimedia

        Formatos de reproducción de vídeo
        • Contenedores: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Formatos de reproducción de música
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 hasta v9.2)
        • WMA-PRO (v9 y v10)
        • FLAC
        Formatos de subtítulos compatibles
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Formatos de reproducción de imagen
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • 360 photo
        • HEIF

      • En procesamiento

        Potencia de procesamiento
        Cuatro núcleos

      • Sonido

        Potencia de salida (RMS)
        20 W
        Configuración del altavoz
        2 altavoces de rango completo de 10 W
        Códec
        • Dolby Digital MS12 V2.6.1
        • DTS:X
        Mejora del sonido
        • Sonido IA
        • Diálogo nítido
        • Dolby Atmos
        • Mejora de graves Dolby
        • Nivelador automático de volumen Dolby
        • Modo nocturno
        • Ecualizador IA
        • DTS Play-Fi
        • Personalización del sonido Mimi
        • Calibración de la sala

      • Conectividad

        Número de conexiones de HDMI
        4
        Funciones de HDMI
        • 4K
        • Canal de retorno de audio
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Conexión mediante mando a distancia
        • Control de audio del sistema
        • Modo de espera del sistema
        • Reproducción con una sola pulsación
        Número de USB
        2
        Conexión inalámbrica
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, doble banda
        • Bluetooth 5.0
        Otras conexiones
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Salida de audio digital (óptica)
        • Salida de auriculares
        • Conector del servicio
        • Conector de satélite
        HDCP 2.3
        Sí en todas las conexiones HDMI
        HDMI ARC
        Sí, en la conexión HDMI2
        Funciones HDMI 2.1
        • eARC en HDMI 2
        • Compatible con eARC/VRR/ALLM
        • Frecuencia de datos máxima de 48 Gbps
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC para SB/televisor Philips
        • Configuración externa mediante la IU del televisor

      • Funciones de vídeo HDMI compatibles

        HDMI 1/2
        HDMI 2.0
        Juego
        • ALLM
        • HDMI VRR
        • Juego Dolby Vision
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HLG
        • HDR10+

      • Etiqueta energética de la UE

        Números de registro de EPREL
        1533388
        Clase energética para SDR
        F
        Demanda de alimentación en modo de encendido para SDR
        77  kWh/1000 h
        Clase energética para HDR
        G
        Demanda de alimentación en modo de encendido para HDR
        118  kWh/1000 h
        Consumo de energía en modo apagado
        No disponible
        Modo de espera en red
        2,0  W
        Tecnología del panel utilizada
        LED LCD

      • Potencia

        Red eléctrica
        220 - 240 V de CA, 50/60 Hz
        Consumo en modo de espera
        menos de 0,3 W
        Funciones de ahorro de energía
        • Temporizador de desconexión automática
        • Silenciamiento de imagen (para radio)
        • Modo Eco
        • Sensor de luz

      • Accesorios

        Accesorios incluidos
        • Mando a distancia
        • 2 pilas AAA
        • Soporte para la mesa
        • Cable de alimentación
        • Guía de inicio rápido
        • Folleto legal y de seguridad

      • Diseño

        Colores del televisor
        Bisel en gris antracita
        Diseño del soporte
        Soportes inclinados en gris antracita

      • Dimensiones

        Anchura del dispositivo
        1231,0  mm
        Altura del dispositivo
        720  mm
        Profundidad del dispositivo
        81,0  mm
        Peso del producto
        15,2  kg
        Longitud del dispositivo (con soporte)
        1231.0  mm
        Altura del dispositivo (con soporte)
        740.0/778.0  mm
        Profundidad dispositivo (con soporte)
        256.0  mm
        Peso del producto (+ soporte)
        16.0  kg
        Anchura de la caja
        1360.0  mm
        Altura de la caja
        840.0  mm
        Profundidad de la caja
        160.0  mm
        Peso incluido embalaje
        19,5  kg
        Anchura del soporte
        737.0/1014.0  mm
        Altura del soporte
        29.5/68.0  mm
        Profundidad del soporte
        256.0  mm
        Distancia entre 2 soportes
        737.0/1014/0  mm
        Altura del soporte al borde inferior del televisor
        29.5/68.0  mm
        Compatible con el montaje en pared
        200 x 300 mm

      Contenido de la caja

      Otros elementos de la caja

      • Mando a distancia
      • 2 pilas AAA
      • Soporte para la mesa
      • Cable de alimentación
      • Guía de inicio rápido
      • Folleto legal y de seguridad
      Badge-D2C

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

      Productos sugeridos

      Productos vistos recientemente

      Opiniones

      Sé el primero en opinar sobre este artículo

      • La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
      • Las ofertas de aplicaciones de Android varían en función del país. Para obtener más detalles visita tu tienda local de Google Play.
      • El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
      • La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Tamaño de la memoria (Flash): 16 G. El espacio real disponible en disco puede variar (en función, por ejemplo de las aplicaciones (pre)instaladas, el sistema operativo instalado, etc.)
      • Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
      • Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en https://www.netflix.com
      • Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon Alexa está disponible en determinados idiomas y países.
      • Amazon Prime está disponible en determinados idiomas y países.
      • Es necesaria una suscripción a Disney+. Sujeto a los términos detallados en https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney y sus entidades relacionadas. Disney+ está disponible en determinados idiomas y países.
      • El Asistente de Google está disponible en Android TV de Philips con Android O (8) o una versión posterior del sistema operativo. El Asistente de Google está disponible en determinados idiomas y países.
      • Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca comercial de Google LLC.
      • Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca comercial de Google LLC. YouTube, OK Google y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

      Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.