      Energy Label Europe E etiqueta de consumo energético
      Para obtener más información, descarga la etiqueta de consumo energético (PDF 201.0KB)

      LED Televisor 4K

      65PUS7608/12

      Busca. Mira. Disfruta.

      Te guste lo que te guste, este Smart TV con gran capacidad de respuesta lo encontrará rápido. Desde clásicos favoritos hasta nuevos lanzamientos, deja que el televisor busque por ti en todos los grandes servicios de streaming y disfruta de una imagen nítida y un sonido Dolby Atmos envolvente.

      LED
      LED

      Televisor 4K

      Busca. Mira. Disfruta.

      Televisor 4K

      • Televisor de 164 cm (65")
      • Compatible con principales formatos HDR
      • Sonido Dolby Atmos
      • Smart TV de Philips
      Visión y sonido cinematográficos. Dolby Vision y Dolby Atmos.

      Visión y sonido cinematográficos. Dolby Vision y Dolby Atmos.

      Gracias a la incorporación de Dolby Vision y Dolby Atmos, tus películas, programas y juegos se ven y suenan increíbles. Verás la imagen que el director quería que vieras: ¡se acabaron las escenas decepcionantes demasiado oscuras para distinguirlas! Escucha cada palabra con claridad y disfruta de los efectos de sonido como si realmente estuvieran ocurriendo a tu alrededor.

      Imagen ultranítida. Visualización vibrante.

      Imagen ultranítida. Visualización vibrante.

      Veas lo que veas, este televisor LED 4K produce una imagen brillante y ultranítida con colores vivos. Además, admite los principales formatos HDR, por lo que podrás ver más detalle, incluso en las zonas oscuras y luminosas, al transmitir contenido HDR.

      Gran televisor. Sin complicaciones. Smart TV de Philips.

      Gran televisor. Sin complicaciones. Smart TV de Philips.

      Encuentra lo que buscas rápidamente con nuestro nuevo Smart TV. ¿Estás disfrutando de una serie? Puedes seguir viéndola directamente desde la pantalla de inicio. Y si buscas algo nuevo, puedes explorar categorías como Acción o Drama y ver sugerencias de los mejores servicios de streaming, todo en el mismo lugar.

      Control por voz. Compatible con el Asistente de Google* y Alexa.

      Control por voz. Compatible con el Asistente de Google* y Alexa.

      Elige entre varios asistentes de voz: puedes controlar el televisor y pedirle al Asistente de Google que busque series y películas a través de los altavoces inteligentes de Google o a Alexa a través de dispositivos compatibles.

      Televisor elegante preparado para el futuro.

      Televisor elegante preparado para el futuro.

      La pantalla prácticamente sin bisel de este Smart TV se adapta a casi cualquier interior, y las delgadas patas en gris oscuro hacen que parezca que la pantalla está flotando. Nuestro embalaje utiliza cartón reciclado con certificación FSC y nuestros materiales impresos utilizan papel reciclado.

      Excelente para juegos. VRR y tiempo de latencia bajo en cualquier consola.

      Excelente para juegos. VRR y tiempo de latencia bajo en cualquier consola.

      La conectividad HDMI 2.1 te permite sacar el máximo partido a tu consola, con partidas y gráficos fluidos. Admite VRR, y el ajuste de bajo tiempo de latencia se activa automáticamente al encender la consola.

      Especificaciones técnicas

      • Imagen/Pantalla

        Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
        65  pulgada
        Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
        164  cm
        Pantalla
        LED 4K Ultra HD
        Resolución de pantalla
        3840 x 2160
        Frecuencia de actualización nativa
        60  Hz
        Motor de imagen
        Pixel Precise Ultra HD
        Mejora de la imagen
        • HDR10
        • Dolby Vision
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • Compatible con HDR10+

      • Resolución de entrada de la pantalla

        Resolución-Frecuencia de actualización
        • 576p-50 Hz
        • 640 x 480-60 Hz
        • 720p-50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • ,50 Hz, 60 Hz
        • 2560 x 1440-60 Hz
        • 3840 x 2160p-24 Hz,25 Hz,30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Sintonizador/recepción/transmisión

        Televisión digital
        TDT/T2/T2-HD/C/S/S2
        Reproducción de vídeo
        • PAL
        • SECAM
        Guía de programación de televisión*
        Guía electrónica de programación de 8 días
        Indicación de la fuerza de la señal
        Teletexto
        Hipertexto de 1000 páginas
        Compatibilidad HEVC

      • Smart TV

        Sistema operativo
        Smart TV con sistema operativo mejorado

      • Funciones de Smart TV

        Interacción con el usuario
        • SimplyShare
        • Duplicación de pantalla
        Televisión interactiva
        HbbTV
        Aplicaciones de Smart TV*
        • YouTube
        • Tienda Philips
        • Amazon Prime Video
        • Netflix
        Asistente de voz*
        • Funciona con Alexa
        • Funciona con Google Home

      • Aplicaciones multimedia

        Formatos de reproducción de vídeo
        • Contenedores: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Formatos de reproducción de música
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 hasta v9.2)
        • WMA-PRO (v9 y v10)
        • FLAC
        Formatos de subtítulos compatibles
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Formatos de reproducción de imagen
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • En procesamiento

        Potencia de procesamiento
        Dual Core

      • Sonido

        Potencia de salida (RMS)
        20 W
        Configuración del altavoz
        2 altavoces de rango completo de 10 W
        Códec
        Dolby Digital MS12 V2.6
        Mejora del sonido
        • Sonido IA
        • Diálogo nítido
        • Dolby Atmos
        • Mejora de graves Dolby
        • Nivelador automático de volumen Dolby
        • Modo nocturno
        • Ecualizador IA

      • Conectividad

        Número de conexiones de HDMI
        3
        Funciones de HDMI
        • 4K
        • Canal de retorno de audio
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Conexión mediante mando a distancia
        • Control de audio del sistema
        • Modo de espera del sistema
        • Reproducción con una sola pulsación
        Número de USB
        2
        Conexión inalámbrica
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, banda única
        Otras conexiones
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Salida de audio digital (óptica)
        • Conector del servicio
        • Conector de satélite
        HDCP 2.3
        Sí en todas las conexiones HDMI
        HDMI ARC
        Sí, en la conexión HDMI1
        Funciones HDMI 2.1
        • eARC en HDMI 1
        • Compatible con eARC/VRR/ALLM
        EasyLink 2.0
        HDMI-CEC para SB/televisor Philips

      • Funciones de vídeo HDMI compatibles

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • Etiqueta energética de la UE

        Números de registro de EPREL
        1436032
        Clase energética para SDR
        E
        Demanda de alimentación en modo de encendido para SDR
        85  kWh/1000 h
        Clase energética para HDR
        G
        Demanda de alimentación en modo de encendido para HDR
        165  kWh/1000 h
        Consumo de energía en modo apagado
        No disponible
        Modo de espera en red
        2,0  W
        Tecnología del panel utilizada
        LED LCD

      • Potencia

        Red eléctrica
        220 - 240 V de CA, 50/60 Hz
        Consumo en modo de espera
        menos de 0,3 W
        Funciones de ahorro de energía
        • Temporizador de desconexión automática
        • Silenciamiento de imagen (para radio)
        • Modo Eco
        • Sensor de luz

      • Accesorios

        Accesorios incluidos
        • Mando a distancia
        • 2 pilas AAA
        • Soporte para la mesa
        • Cable de alimentación
        • Guía de inicio rápido
        • Folleto legal y de seguridad

      • Diseño

        Colores del televisor
        Bisel en gris antracita
        Diseño del soporte
        Soportes en gris antracita

      • Dimensiones

        Anchura del dispositivo
        1447,0  mm
        Altura del dispositivo
        843,0  mm
        Profundidad del dispositivo
        91,6  mm
        Peso del producto
        18  kg
        Longitud del dispositivo (con soporte)
        1447.0  mm
        Altura del dispositivo (con soporte)
        863.0  mm
        Profundidad dispositivo (con soporte)
        299.0  mm
        Peso del producto (+ soporte)
        18.5  kg
        Anchura de la caja
        1360.0  mm
        Altura de la caja
        995.0  mm
        Profundidad de la caja
        170.0  mm
        Peso incluido embalaje
        23,7  kg
        Anchura del soporte
        795.0  mm
        Altura del soporte
        20.0  mm
        Profundidad del soporte
        299.0  mm
        Distancia entre 2 soportes
        795.0  mm
        Altura del soporte al borde inferior del televisor
        20.0  mm
        Compatible con el montaje en pared
        400 x 300 mm

      Contenido de la caja

      Otros elementos de la caja

      • Mando a distancia
      • 2 pilas AAA
      • Soporte para la mesa
      • Cable de alimentación
      • Guía de inicio rápido
      • Folleto legal y de seguridad
      • Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
      • La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
      • El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
      • La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Las aplicaciones de Smart TV varían según el modelo de televisor y el país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.
      • Amazon Prime está disponible en determinados idiomas y países.
      • Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en https://www.netflix.com
      • Mando a distancia sin micrófono, funciona con el Asistente de Google a través de la aplicación móvil Google Home o a través del altavoz Google Home.
      • Funciona con el Asistente de Google (aplicable en los países en los que Google ha introducido la función).
