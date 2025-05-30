Imagina noches de cine en casa, partidas fluidas y sonido envolvente. Todo lo que quieres de un Smart TV e imágenes 4K que trascienden la pantalla en un televisor Ambilight. No solo es fácil de usar; The One lo tiene todo.
Este producto cumple los requisitos para la exención del IVA
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Compra este pack y ahorra Compra este pack y consigue 1 artículo gratis
Tus necesidades cubiertas en un sola compra
Precio del paquete
Omitir
Selecciona uno de los siguientes productos: Elige uno de los siguientes productos:
Añadir accesorios
Este producto
- {discount-value}
The One
TV Ambilight 4K
total
recurring payment
El que quieres ver
Televisor AMBILIGHT de 215 cm (85")
QLED 4K, VRR a 144 Hz
P5 Picture Engine
Dolby Vision y Dolby Atmos
El único televisor con iluminación detrás de la pantalla
Imagínate. La luz LED integrada reacciona a todo lo que ves y te sumerge en un halo de color. Ambilight lo cambia todo: ahora la pantalla parecerá más grande y te sumergirá más en tus programas de televisión favoritos. Una vez experimentado, no querrás un televisor sin él.
Nitidez y viveza de imagen definidas con 4K QLED
Colores vivos. Escenas ultranítidas. La perfección de la imagen en su máxima expresión. Este televisor Ambilight con 4K (UHD) se adapta a todos los formatos HDR. En todos los momentos irrepetibles, oscuros o claros, reproducidos o transmitidos, podrás apreciar cada detalle escena a escena.
Ver es creer con el motor de imagen P5 de Philips
Imagínate esto. Detalles con mayor profundidad. Colores increíblemente vivos. Tonos de piel tan reales. Con un movimiento y unas imágenes tan suaves y naturales, es como si te sintieras ahí en el momento. Abre tus ojos, eleva tus sentidos y siente la diferencia.
Experiencias de visualización cinematográficas con Dolby
Dolby Vision y Dolby Atmos te llevan directamente al asiento del director. Cada escena, claramente definida al nivel cinematográfico, es un placer para tus ojos y oídos. Ya sea para películas, deportes o juegos, rodéate de experiencias cinematográficas más realistas en cada momento increíble.
DTS:X para disfrutar de experiencias de sonido envolvente 3D
DTS:X marca la diferencia, con un sonido tan real que puedes sentirlo. Con la tecnología de audio 3D para añadir otra dimensión, se mueve libremente para sumergirte en el momento.
Juegos de consola a un nuevo nivel
Desde los adictos al joystick hasta los jugadores más devotos, se trata de una mecánica de juego y gráficos con una gran capacidad de respuesta sin perder el ritmo. Con VRR de 144 Hz, HDMI 2.1, retardo ultrabajo y Freesync Premium, todo está ahí para disfrutar de una experiencia de juego más fluida. Y con el modo de juego Ambilight, es hora de sumergirse aún más en la acción.
Sistema operativo Titan. Encuéntralo fácilmente.
La plataforma de la Smart TV de Philips con Titan OS pone todos tus contenidos favoritos al alcance de la mano. Secuelas, series, documentales, películas... todo lo que te imagines está a un clic de distancia. Independientemente de lo que quieras ver, tendrás a tu alcance las mejores aplicaciones de streaming.
Conéctate fácilmente a tu red doméstica inteligente
La compatibilidad con Matter Smart Home ofrece una integración perfecta con tu red doméstica inteligente. Para controlar el televisor desde la aplicación Matter Smart Home o con los servicios de control por voz, solo tienes que pulsar el botón del mando a distancia y hablar. Con un solo comando podrás atenuar las luces, ajustar el termostato e incluso encender tu televisor Ambilight de Philips. El televisor también es compatible con altavoces inteligentes de Google y con Apple AirPlay.
Todos los tamaños se adaptan a sus necesidades
El tamaño importa. Y en este caso, el televisor se integra a la perfección en la habitación. Tanto si buscas una pantalla pequeña que se ajuste a la perfección como si quieres ampliarla para que se adapte a tu espacio de cine en casa, puedes elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. Desde 43” hasta 75”, es claramente lo que hay que ver.
Claridad en cada palabra con Vocal Boost
Escucha cada palabra con claridad. Con Vocal Boost, el oyente puede subir o bajar el volumen de los diálogos sin que ello afecte al sonido de fondo. De esta manera, no te perderás ni un matiz, ya que cada frase hablada se transmitirá con la máxima claridad.
Pensamiento de diseño europeo
Base giratoria central cuidadosamente diseñada para ofrecer una mayor flexibilidad en el ángulo de visión y reducir la cantidad de reflejos. Modo Lounge para mejorar la iluminación de la habitación. Plástico reciclado que forma el mando a distancia. Con embalaje de cartón reciclado con certificación FSC e instrucciones en papel, esto es todo lo que cabe esperar de un televisor Philips Ambilight.
Especificaciones técnicas
Ambilight
Funciones Ambilight
Animación de FTI de Ambilight
Música y Ambilight
AmbiSleep
Modo de juego
Modo de iluminación ambiental
Alarma al amanecer
Adaptable al color de la pared
Versión Ambilight
3 lados
Imagen/Pantalla
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
85
pulgada
Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
215
cm
Pantalla
QLED 4K Ultra HD
Resolución de pantalla
3840 x 2160p
Frecuencia de actualización nativa
120
Hz
Motor de imagen
P5 Perfect Picture Engine
Mejora de la imagen
Calman
Compatible con Calman Autocal y calibración manual
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Contacta con tu operador para saber más.
La disponibilidad de la aplicación Smart TV varía según el modelo de televisor y el país. Para saber más, visita www.philips.com/smarttv
La aplicación Philips TV Remote y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para saber más, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en https://www.netflix.com
Amazon Prime está disponible en determinados idiomas y países.
Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon Alexa está disponible en determinados idiomas y países.
El botón de servicios OTT multimedia del mando a distancia varía según el país. Consulta el producto real en la caja.
El Asistente de Google está disponible en varios idiomas y países específicos para cada tipo de producto.
El alcance de los servicios de control varía según el país y el idioma. Para obtener la información más reciente, contacta con nuestro servicio de atención al cliente.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países y regiones.