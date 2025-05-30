Buscar términos

      The One TV Ambilight 4K

      85PUS9000/12

      Imagina noches de cine en casa, partidas fluidas y sonido envolvente. Todo lo que quieres de un Smart TV e imágenes 4K que trascienden la pantalla en un televisor Ambilight. No solo es fácil de usar; The One lo tiene todo.

      • Televisor AMBILIGHT de 215 cm (85")
      • QLED 4K, VRR a 144 Hz
      • P5 Picture Engine
      • Dolby Vision y Dolby Atmos
      El único televisor con iluminación detrás de la pantalla

      El único televisor con iluminación detrás de la pantalla

      Imagínate. La luz LED integrada reacciona a todo lo que ves y te sumerge en un halo de color. Ambilight lo cambia todo: ahora la pantalla parecerá más grande y te sumergirá más en tus programas de televisión favoritos. Una vez experimentado, no querrás un televisor sin él.

      Nitidez y viveza de imagen definidas con 4K QLED

      Nitidez y viveza de imagen definidas con 4K QLED

      Colores vivos. Escenas ultranítidas. La perfección de la imagen en su máxima expresión. Este televisor Ambilight con 4K (UHD) se adapta a todos los formatos HDR. En todos los momentos irrepetibles, oscuros o claros, reproducidos o transmitidos, podrás apreciar cada detalle escena a escena.

      Ver es creer con el motor de imagen P5 de Philips

      Ver es creer con el motor de imagen P5 de Philips

      Imagínate esto. Detalles con mayor profundidad. Colores increíblemente vivos. Tonos de piel tan reales. Con un movimiento y unas imágenes tan suaves y naturales, es como si te sintieras ahí en el momento. Abre tus ojos, eleva tus sentidos y siente la diferencia.

      Experiencias de visualización cinematográficas con Dolby

      Experiencias de visualización cinematográficas con Dolby

      Dolby Vision y Dolby Atmos te llevan directamente al asiento del director. Cada escena, claramente definida al nivel cinematográfico, es un placer para tus ojos y oídos. Ya sea para películas, deportes o juegos, rodéate de experiencias cinematográficas más realistas en cada momento increíble.

      DTS:X para disfrutar de experiencias de sonido envolvente 3D

      DTS:X para disfrutar de experiencias de sonido envolvente 3D

      DTS:X marca la diferencia, con un sonido tan real que puedes sentirlo. Con la tecnología de audio 3D para añadir otra dimensión, se mueve libremente para sumergirte en el momento.

      Juegos de consola a un nuevo nivel

      Juegos de consola a un nuevo nivel

      Desde los adictos al joystick hasta los jugadores más devotos, se trata de una mecánica de juego y gráficos con una gran capacidad de respuesta sin perder el ritmo. Con VRR de 144 Hz, HDMI 2.1, retardo ultrabajo y Freesync Premium, todo está ahí para disfrutar de una experiencia de juego más fluida. Y con el modo de juego Ambilight, es hora de sumergirse aún más en la acción.

      Sistema operativo Titan. Encuéntralo fácilmente.

      Sistema operativo Titan. Encuéntralo fácilmente.

      La plataforma de la Smart TV de Philips con Titan OS pone todos tus contenidos favoritos al alcance de la mano. Secuelas, series, documentales, películas... todo lo que te imagines está a un clic de distancia. Independientemente de lo que quieras ver, tendrás a tu alcance las mejores aplicaciones de streaming.

      Conéctate fácilmente a tu red doméstica inteligente

      Conéctate fácilmente a tu red doméstica inteligente

      La compatibilidad con Matter Smart Home ofrece una integración perfecta con tu red doméstica inteligente. Para controlar el televisor desde la aplicación Matter Smart Home o con los servicios de control por voz, solo tienes que pulsar el botón del mando a distancia y hablar. Con un solo comando podrás atenuar las luces, ajustar el termostato e incluso encender tu televisor Ambilight de Philips. El televisor también es compatible con altavoces inteligentes de Google y con Apple AirPlay.

      Todos los tamaños se adaptan a sus necesidades

      Todos los tamaños se adaptan a sus necesidades

      El tamaño importa. Y en este caso, el televisor se integra a la perfección en la habitación. Tanto si buscas una pantalla pequeña que se ajuste a la perfección como si quieres ampliarla para que se adapte a tu espacio de cine en casa, puedes elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. Desde 43” hasta 75”, es claramente lo que hay que ver.

      Claridad en cada palabra con Vocal Boost

      Escucha cada palabra con claridad. Con Vocal Boost, el oyente puede subir o bajar el volumen de los diálogos sin que ello afecte al sonido de fondo. De esta manera, no te perderás ni un matiz, ya que cada frase hablada se transmitirá con la máxima claridad.

      Pensamiento de diseño europeo

      Base giratoria central cuidadosamente diseñada para ofrecer una mayor flexibilidad en el ángulo de visión y reducir la cantidad de reflejos. Modo Lounge para mejorar la iluminación de la habitación. Plástico reciclado que forma el mando a distancia. Con embalaje de cartón reciclado con certificación FSC e instrucciones en papel, esto es todo lo que cabe esperar de un televisor Philips Ambilight.

      Especificaciones técnicas

      • Ambilight

        Funciones Ambilight
        • Animación de FTI de Ambilight
        • Música y Ambilight
        • AmbiSleep
        • Modo de juego
        • Modo de iluminación ambiental
        • Alarma al amanecer
        • Adaptable al color de la pared
        Versión Ambilight
        3 lados

      • Imagen/Pantalla

        Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
        85  pulgada
        Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
        215  cm
        Pantalla
        QLED 4K Ultra HD
        Resolución de pantalla
        3840 x 2160p
        Frecuencia de actualización nativa
        120  Hz
        Motor de imagen
        P5 Perfect Picture Engine
        Mejora de la imagen
        • Calman
        • Compatible con Calman Autocal y calibración manual
        • Crystal Clear
        • Dolby Vision
        • ECO
        • Juego
        • Compatible con HDR10+
        • Cine en casa
        • MEMC/FRC integrado
        • Micro Dimming Pro
        • Monitor
        • Película
        • Personal
        • Resolución Ultra
        Frecuencia de actualización variable
        144 Hz

      • Resolución de entrada de la pantalla

        Resolución-Frecuencia de actualización
        • 576p-50 Hz
        • 640 x 480-60 Hz
        • 720p-50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
        • 2560 x 1440 - 60/120/144 Hz
        • 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Sintonizador/recepción/transmisión

        Televisión digital
        TDT/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indicación de la fuerza de la señal
        Teletexto
        Hipertexto de 1000 páginas
        Compatibilidad HEVC

      • Smart TV

        Aplicaciones de Smart TV*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iplayer
        • Disney+
        • HBO
        • Netflix*
        • Aplicación NFT*
        • YouTube
        Sistema operativo
        SO TITAN
        Tamaño de la memoria (Flash)*
        8 GB

      • Funciones de Smart TV

        Televisión interactiva
        HbbTV
        Asistente de voz*
        • Amazon Alexa integrado
        • Funciona con Google Home
        • Mando a distancia con micrófono.
        Experiencia de domótica
        • Control4
        • MATERIA
        • Funciona con Apple Home
        Barra de control de juegos
        Gamebar 2.0
        Compatibilidad TTS

      • Aplicaciones multimedia

        Formatos de reproducción de vídeo
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formatos de reproducción de música
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Formatos de subtítulos compatibles
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formatos de reproducción de imagen
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Sonido

        Audio
        2.1 canales
        Potencia de salida (RMS)
        50 W
        Configuración del altavoz
        2 altavoces de rango completo de 10 W + subwoofer de 30 W
        Códec
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        Mejora del sonido
        • Todos los estilos de sonido
        • Modo AVL
        • Mejora de graves
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos Virtualizer
        • DTS Play-Fi
        • Ecualizador
        • Perfil de escucha
        • Modo nocturno
        • Calibración de la sala
        • Vocal Boost
        Funciones de los auriculares
        Dolby Atmos para auriculares
        Motor de sonido
        IntelliSound
        Altavoz principal
        Bass Reflex de rango completo (FR01A+)
        Woofer
        Equilibrio de triple anillo Quad PR

      • Conectividad

        Número de conexiones de HDMI
        4
        Funciones de HDMI
        • 4K
        • Canal de retorno de audio
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Reproducción con una sola pulsación
        • Conexión mediante mando a distancia
        • Control de audio del sistema
        • Modo de espera del sistema
        Número de USB
        2
        Conexión inalámbrica
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, doble banda
        • Bluetooth 5.2
        • Funciona con Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Sí en todas las conexiones HDMI
        HDMI ARC
        Sí, en la conexión HDMI2
        Funciones HDMI 2.1
        eARC en HDMI 2

      • Funciones de vídeo HDMI compatibles

        Juego
        • HDMI VRR
        • ALLM
        • AMD FreeSync Premium
        HDR
        • Dolby Vision
        • Compatible con HDR10+
        • HLG

      • Etiqueta energética de la UE

        Números de registro de EPREL
        2323672
        Clase energética para SDR
        E
        Demanda de alimentación en modo de encendido para SDR
        129  kWh/1000 h
        Clase energética para HDR
        G
        Demanda de alimentación en modo de encendido para HDR
        316  kWh/1000 h
        Consumo de energía en modo apagado
        no disponible
        Modo de espera en red
        2.0  W
        Tecnología del panel utilizada
        QLED LCD

      • Potencia

        Red eléctrica
        100-240 V CA, 50/60 Hz
        Consumo en modo de espera
        menos de 0,3 W
        Funciones de ahorro de energía
        • Temporizador de desconexión automática
        • Modo Eco
        • Sensor de luz
        • Silenciamiento de imagen (para radio)

      • Accesorios

        Accesorios incluidos
        • 2 pilas AAA
        • Folleto legal y de seguridad
        • Cable de alimentación
        • Guía de consulta rápida
        • Soporte para la mesa
        • Mando a distancia

      • Diseño

        Colores del televisor
        Bisel de plástico con marco de aspecto metalizado
        Diseño del soporte
        Soporte metálico

      • Dimensiones

        Distancia entre 2 soportes
        805  mm
        Compatible con el montaje en pared
        600 x 400 mm
        Televisor sin soporte (An. x Al. x Pr.)
        1894 x 1097 x 96,2 mm
        Televisor con soporte (An. x Al. x Pr.)
        1894 x 1136 x 380 mm
        Embalaje (An. x Al. x Pr.)
        2080 x 1250 x 245 mm
        Peso del televisor sin soporte
        54 kg
        Peso del televisor con soporte
        56 kg
        Peso incluido embalaje
        68 kg

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

      • Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
      • El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Contacta con tu operador para saber más.
      • La disponibilidad de la aplicación Smart TV varía según el modelo de televisor y el país. Para saber más, visita www.philips.com/smarttv
      • La aplicación Philips TV Remote y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para saber más, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
      • Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en https://www.netflix.com
      • Amazon Prime está disponible en determinados idiomas y países.
      • Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon Alexa está disponible en determinados idiomas y países.
      • El botón de servicios OTT multimedia del mando a distancia varía según el país. Consulta el producto real en la caja.
      • El Asistente de Google está disponible en varios idiomas y países específicos para cada tipo de producto.
      • El alcance de los servicios de control varía según el país y el idioma. Para obtener la información más reciente, contacta con nuestro servicio de atención al cliente.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países y regiones.
