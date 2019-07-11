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Descatalogado

Radio reloj

AJ3226/12

2.8

| (16) Reseñas

Empieza el día a tu manera

Este elegante radio reloj de Philips con doble alarma te ayuda a comenzar el día con tu emisora de radio favorita o con una suave alarma. Incluye un cable que te permitirá también enchufar tu sistema de música portátil mediante una sencilla conexión Plug and Play.

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Despiértate con la radio o el zumbador

Empieza el día a tu manera

  • Sintonización analógica FM/OM

  • Alarma dual

  • Hora y alarma de reserva

  • Cable de entrada de audio integrado

Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador

Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador

Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.

Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

Repetición de alarma para aplazamiento adicional

Repetición de alarma para aplazamiento adicional

Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.8

de 4

16

Reseñas

11/07/2019

France

France

2019 et toujours en bon fonctionnement (déjà 7 ans)

produit pour ma part encore en bon état, il commence juste à faiblir au niveau du volume du buzzer, et le bouton pour régler l'heure (en moins) et plus sensible qu'avant. Jamais eu de clignotement

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3226 Radio-réveil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3226 Radio-réveil

03/11/2011

Nederland

Nederland

goede kwaliteit.

Ik heb een klok radio gekocht van het merk philips en ben daar zeer tevrede over. Hij is gemakkelijk instelbaar en werkt perfeckt ik verslaap mij nooit meer,met deze wekker radio is echt een aanrader voor mensen die op tijd hun bed uit moeten. ik verslaap mij nooit meer..............

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3226 Klokradio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3226 Klokradio

02/12/2013

België

België

Stijlvol en handig in gebruik

Mooi design en zeer handig in gebruik. Gemakkelijk met 2 wekkers die gezet kunnen worden. Eentje voor tijdens de week en eentje voor het weekend. Zo moet ik mijn wekker niet telkens opnieuw instellen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3226 Klokradio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3226 Klokradio

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  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.