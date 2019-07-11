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Descatalogado
AJ3226/12
Empieza el día a tu manera
Este elegante radio reloj de Philips con doble alarma te ayuda a comenzar el día con tu emisora de radio favorita o con una suave alarma. Incluye un cable que te permitirá también enchufar tu sistema de música portátil mediante una sencilla conexión Plug and Play.
Sintonización analógica FM/OM
Alarma dual
Hora y alarma de reserva
Cable de entrada de audio integrado
Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.
El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.
Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.
2.8
de 4
16
Reseñas
acidburn3
11/07/2019
France
2019 et toujours en bon fonctionnement (déjà 7 ans)
produit pour ma part encore en bon état, il commence juste à faiblir au niveau du volume du buzzer, et le bouton pour régler l'heure (en moins) et plus sensible qu'avant. Jamais eu de clignotement
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3226 Radio-réveil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3226 Radio-réveil
Hansie
03/11/2011
Nederland
goede kwaliteit.
Ik heb een klok radio gekocht van het merk philips en ben daar zeer tevrede over. Hij is gemakkelijk instelbaar en werkt perfeckt ik verslaap mij nooit meer,met deze wekker radio is echt een aanrader voor mensen die op tijd hun bed uit moeten. ik verslaap mij nooit meer..............
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3226 Klokradio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3226 Klokradio
Tweety
02/12/2013
België
Stijlvol en handig in gebruik
Mooi design en zeer handig in gebruik. Gemakkelijk met 2 wekkers die gezet kunnen worden. Eentje voor tijdens de week en eentje voor het weekend. Zo moet ik mijn wekker niet telkens opnieuw instellen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3226 Klokradio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3226 Klokradio