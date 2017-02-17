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Descatalogado

Radio reloj

AJ3700/12

2.3

| (34) Reseñas

Despiértate y brilla.

Porque cada día es especial, el radio reloj de Philips es un compañero matutino especial. La función de proyección de la hora permite visualizar la hora en cualquier superficie. Sólo con despertarte y abrir los ojos, verás la hora. Las mañanas son todavía mejores

Ver todos los beneficios

con proyección de la hora

Despiértate y brilla.

  • Proyección hora

  • Sintonización digital, FM

  • Alarma dual

  • Funciona con pilas o CA

Proyección de la hora para verla simplemente abriendo los ojos

La función de proyección de la hora permite proyectar la hora en cualquier superficie y con cualquier ángulo. El innovador sistema de proyección que utiliza garantiza la correcta posición y orientación de la hora. A diferencia de otras pantallas LCD, esta pantalla LCD en negativo permite que la luz la atraviese sin producir distorsiones significativas. El potente LED que integra proporciona a la pantalla LCD en negativo la gran luminosidad que se requiere para proyectar la luz a cierta distancia. Gracias a la excelente precisión de la lente, podrás proyectar la imagen e incluso regular el enfoque como más te guste. No necesitarás levantarte para ver la hora. ¡Abre los ojos y listo!

Repetición de alarma para aplazamiento adicional

Repetición de alarma para aplazamiento adicional

Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.

Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.

Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.

El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Solo tienes que ajustar un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elegir una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. La radio de Philips continuará reproduciendo el sonido y luego pasará automáticamente al modo de espera silencioso de ahorro de energía. Gracias al temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu emisora de radio favorita sin tener que contar ovejitas ni preocuparte por malgastar energía.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.3

de 4

34

Reseñas

5

17/02/2017

España

España

Sólo un detalle...

El despertador no defrauda, pero tendría que poder apagarse el brillo porque aunque lo pongas en la opción más baja ilumina toda la habitación. No es necesario que proyecte la hora porque a oscuras no te quedas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3700 Radio reloj

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3700 Radio reloj

07/01/2016

España

España

Casi casi...

Es un buen despertador, pero el hecho de no poder apagar el brillo de la pantalla retroiluminada provoca una molestia en la oscuridad. No se entiende el porqué no se ha añadido esta opción.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3700 Radio reloj

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3700 Radio reloj

13/03/2015

France

France

Comprador verificado

Très bon produit

Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3700 Radio-réveil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3700 Radio-réveil

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