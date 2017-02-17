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Descatalogado
AJ3700/12
Despiértate y brilla.
Porque cada día es especial, el radio reloj de Philips es un compañero matutino especial. La función de proyección de la hora permite visualizar la hora en cualquier superficie. Sólo con despertarte y abrir los ojos, verás la hora. Las mañanas son todavía mejores
Proyección hora
Sintonización digital, FM
Alarma dual
Funciona con pilas o CA
La función de proyección de la hora permite proyectar la hora en cualquier superficie y con cualquier ángulo. El innovador sistema de proyección que utiliza garantiza la correcta posición y orientación de la hora. A diferencia de otras pantallas LCD, esta pantalla LCD en negativo permite que la luz la atraviese sin producir distorsiones significativas. El potente LED que integra proporciona a la pantalla LCD en negativo la gran luminosidad que se requiere para proyectar la luz a cierta distancia. Gracias a la excelente precisión de la lente, podrás proyectar la imagen e incluso regular el enfoque como más te guste. No necesitarás levantarte para ver la hora. ¡Abre los ojos y listo!
Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.
El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Solo tienes que ajustar un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elegir una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. La radio de Philips continuará reproduciendo el sonido y luego pasará automáticamente al modo de espera silencioso de ahorro de energía. Gracias al temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu emisora de radio favorita sin tener que contar ovejitas ni preocuparte por malgastar energía.
2.3
de 4
34
Reseñas
mtcs
17/02/2017
España
Sólo un detalle...
El despertador no defrauda, pero tendría que poder apagarse el brillo porque aunque lo pongas en la opción más baja ilumina toda la habitación. No es necesario que proyecte la hora porque a oscuras no te quedas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3700 Radio reloj
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3700 Radio reloj
Regor
07/01/2016
España
Casi casi...
Es un buen despertador, pero el hecho de no poder apagar el brillo de la pantalla retroiluminada provoca una molestia en la oscuridad. No se entiende el porqué no se ha añadido esta opción.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3700 Radio reloj
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beapol
13/03/2015
France
Comprador verificado
Très bon produit
Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3700 Radio-réveil
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