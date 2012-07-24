ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen principal

Descatalogado

Radio reloj con sintonización digital

AJ4200/12

3.1

| (7) Reseñas

Carga tu teléfono móvil mientras duermes

El radio reloj de Philips no sólo te despierta con tu emisora de radio favorita, también carga el teléfono móvil mientras duermes. Dispone de alarma dual con ajustes para los días entre semana y otros para el fin de semana. Además, dispone de una gran pantalla LCD para una lectura fácil.

Ver todos los beneficios

Carga tu teléfono móvil mientras duermes

  • Dispositivo de carga teléfono móvil/USB

Compartimento de almacenamiento integrado para almacenar las clavijas para conector

Compartimento de almacenamiento integrado para almacenar las clavijas para conector

Diseñado con un compartimento de almacenamiento integrado para las clavijas para conector del cargador, esta función garantiza que las clavijas estén siempre almacenadas con seguridad y listas para su próximo uso. Dispone incluso de clavijas en tamaños pequeño y grande para los distintos modelos de teléfono móvil, además de un conector para dispositivos mini USB.

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Visualización de fecha y día de la semana

Visualización de fecha y día de la semana

La pantalla LCD muestra claramente la fecha y el día de la semana de un solo vistazo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 4

7

Reseñas

3

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Not a design classic, but great sound and functionality

Use this as an alarm clock to wake to DAB radio while charging my I phone. The sound is very good for a product of this size, the visibility of the screen is good and there is a useful remote control. The only niggle is the limited colour choice (black) and an uninspired design.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ4200 Digital tuning clock radio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ4200 Digital tuning clock radio

24/08/2021

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Good for morning wake up

Good for morning wake up but there is not the stereo jack for headphones to listen FM radio when is not needed the speaker.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ4200 Klokradio met digitale tuner

Fecha de uso 2019-08-23

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ4200 Klokradio met digitale tuner

Fecha de uso 2019-08-23

20/09/2014

France

France

Pas mal

Bonjour, j'aime bien ce produit, mais je dirais le seul bémol ce sont les coupures de courant, pas de pile pour garder en mémoire, trés dommage.........

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.