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Descatalogado
AJ4200/12
Carga tu teléfono móvil mientras duermes
El radio reloj de Philips no sólo te despierta con tu emisora de radio favorita, también carga el teléfono móvil mientras duermes. Dispone de alarma dual con ajustes para los días entre semana y otros para el fin de semana. Además, dispone de una gran pantalla LCD para una lectura fácil.
Dispositivo de carga teléfono móvil/USB
Diseñado con un compartimento de almacenamiento integrado para las clavijas para conector del cargador, esta función garantiza que las clavijas estén siempre almacenadas con seguridad y listas para su próximo uso. Dispone incluso de clavijas en tamaños pequeño y grande para los distintos modelos de teléfono móvil, además de un conector para dispositivos mini USB.
Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
La pantalla LCD muestra claramente la fecha y el día de la semana de un solo vistazo.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.1
de 4
7
Reseñas
Iano
24/07/2012
United Kingdom
Not a design classic, but great sound and functionality
Use this as an alarm clock to wake to DAB radio while charging my I phone. The sound is very good for a product of this size, the visibility of the screen is good and there is a useful remote control. The only niggle is the limited colour choice (black) and an uninspired design.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ4200 Digital tuning clock radio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ4200 Digital tuning clock radio
Petrov,Plamen
24/08/2021
Nederland
Comprador verificado
Good for morning wake up
Good for morning wake up but there is not the stereo jack for headphones to listen FM radio when is not needed the speaker.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ4200 Klokradio met digitale tuner
Fecha de uso 2019-08-23
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ4200 Klokradio met digitale tuner
Fecha de uso 2019-08-23
Valerisis
20/09/2014
France
Pas mal
Bonjour, j'aime bien ce produit, mais je dirais le seul bémol ce sont les coupures de courant, pas de pile pour garder en mémoire, trés dommage.........
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique