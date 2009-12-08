ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso

Descatalogado

Radio reloj

AJL305/12

2.6

| (5) Reseñas

Elegante radio reloj con mensajes de voz

Un compañero inteligente a juego con tu estilo de vida que te permite grabar mensajes de voz para tus familiares, cada uno con su buzón de voz individual. El radio reloj de Philips, que puede colocarse sobre un soporte de mesa o montarse en la pared, incluye reloj, radio y funciones de secuencia de fotografías.

Ver todos los beneficios

además de pantalla en color

Elegante radio reloj con mensajes de voz

Buzones de voz específicos hasta para 5 familiares

Graba mensajes de voz digitales de hasta 2 minutos

Cinco visualizaciones de 3,8 cm (1,5") a todo color para fotos en miniatura

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.6

de 4

5

Reseñas

4

08/12/2009

United Kingdom

United Kingdom

STYLISH AND UP TO DATE

THIS PRODUCT FITS NEATLY ON ANY SHELF, OR FIXES TO THE WALL. THIS MAKES IT PERFECT FOR ANY PLACE OR CHOICE FOR VIEWING. THE FEATURES OF VOICEMESSAGING AND ADDING PHOTOS MAKES IT SERIOUSLY UNIQUE AND OUTSTANDING.

Esta reseña se realizó para AJL305 Clock Radio

Esta reseña se realizó para AJL305 Clock Radio

16/10/2011

France

France

moyen

Son moyen. Pas de possibilité de régler le son du réveil

Esta reseña se realizó para AJL305 Radio-réveil

Esta reseña se realizó para AJL305 Radio-réveil

23/06/2013

Nederland

Nederland

Lastig foto's programmeren

Gemiddeld apparaat, met lastig toe te voegen foto's N

Esta reseña se realizó para AJL305 Klokradio

Esta reseña se realizó para AJL305 Klokradio

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.