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Descatalogado
AJL305/12
Elegante radio reloj con mensajes de voz
Un compañero inteligente a juego con tu estilo de vida que te permite grabar mensajes de voz para tus familiares, cada uno con su buzón de voz individual. El radio reloj de Philips, que puede colocarse sobre un soporte de mesa o montarse en la pared, incluye reloj, radio y funciones de secuencia de fotografías.
2.6
de 4
5
Reseñas
GENN
08/12/2009
United Kingdom
STYLISH AND UP TO DATE
THIS PRODUCT FITS NEATLY ON ANY SHELF, OR FIXES TO THE WALL. THIS MAKES IT PERFECT FOR ANY PLACE OR CHOICE FOR VIEWING. THE FEATURES OF VOICEMESSAGING AND ADDING PHOTOS MAKES IT SERIOUSLY UNIQUE AND OUTSTANDING.
Esta reseña se realizó para AJL305 Clock Radio
Esta reseña se realizó para AJL305 Clock Radio
jamas
16/10/2011
France
moyen
Son moyen. Pas de possibilité de régler le son du réveil
Esta reseña se realizó para AJL305 Radio-réveil
Esta reseña se realizó para AJL305 Radio-réveil
Fredflintstone
23/06/2013
Nederland
Lastig foto's programmeren
Gemiddeld apparaat, met lastig toe te voegen foto's N
Esta reseña se realizó para AJL305 Klokradio
Esta reseña se realizó para AJL305 Klokradio