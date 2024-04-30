ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Siéntete mejor que nunca
  • Siéntete mejor que nunca

Descatalogado

Jarra de filtrado de agua

AWP2943WHT/24

3.4
| (17) Reseñas

Disponible en

Blanco brillante
Blanco brillante
Blanco brillante
Blanco brillante
Siéntete mejor que nunca
Gracias a los filtros Micro X-Clean Softening+, la jarra ofrece un mejor suavizado del agua para zonas de agua dura.
Ver todos los beneficios

con agua pura y fresca

Siéntete mejor que nunca

  • Microfiltrado

  • Micro X-Clean Softening+

  • Encaja en la puerta del frigorífico

  • Temporizador digital

40 % más dureza

El filtro Micro X-Clean Softening+ de 4 etapas con una mezcla especial de medios filtrantes está diseñado para zonas con agua dura y reduce las partículas grandes, el cloro, el plomo, los pesticidas, los microplásticos y otras sustancias que alteran el sabor

El temporizador digital te recuerda cuándo debes sustituir el filtro

El temporizador digital te recuerda cuándo debes sustituir el filtro para obtener los mejores resultados.

Prolonga la vida útil de los electrodomésticos de cocina

Prolonga la vida útil de los electrodomésticos de cocina al evitar la acumulación de cal.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 4

17

Reseñas

30/04/2024

España

España

Muy satisfecha

Lo compré en Carrefour, sin mirar los tests, donde apareció que Bruta no es tan buena. No sabía cómo es Philips en fijtear agua, pero ya lo veo que en mi jarra de agua, donde pongo agua hervida no hay calcio, como antes. Además la hervidora no tiene calcio cada mes/2 -3 semanas, ahora se acumula muy poco, y no tenía que usar descalificador en 2.5 meses. Compre el modelo que quita calcio en 50% más como dice

Ventajas

Cumple su función, fácil de usar/abrir

Contras

Me parece la primer filtración ha sido la mejor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AWP2935WHT Jarra de filtrado de agua

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AWP2935WHT Jarra de filtrado de agua

29/05/2023

España

España

Comprador verificado

Diseño y funcionalidad

Me gusta mucho su diseño,la facilidad de llenado del agua al tener la apertura en la tapa que permite rellenar la jarra sin quitar la tapa,con los primeros usos la eficacia para reducir el sabor del cloro es notable presupongo que sea igual de eficaz con el resto de partículas que dice filtrar presentes en el agua del grifo ,el filtrado es rápido y la limpieza de la jarra fácil,un producto totalmente recomendable.

Ventajas

Facilidad,comodidad de uso y eficacia .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AWP2935WHT Jarra de filtrado de agua

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AWP2935WHT Jarra de filtrado de agua

05/02/2023

España

España

Comprador verificado

Philips nunca defrauda.

Hace aproximadanente un año y medio compre la jarra philips para filtrar el agua, y estaba bastante satisfecho con su utilidad para depurar el agua. El problema vino cuando el temporizador digital de la jarra dejo de funcionar, me puse en contaco con el servicio de asistencia technica y cuando les comunique el problema, y como la jarra estaba todavia en garantia, me enviaron una nueva sin cargo alguno. Es de agradecer que Philips trate tambien a sus clientes, ya se que es lo correcto pero no tdas las marcas actuan asi.

Ventajas

Su gran utilidad en filtrar el agua

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AWP2933WHT Jarra de filtrado de agua

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AWP2933WHT Jarra de filtrado de agua

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. The contaminants or other substances reduced by this water filter are not necessarily in all users' water.

  2. En comparación con el filtro Micro X-Clean AWP210 de Philips basado en los protocolos de prueba del estándar europeo EN 17093:2018.