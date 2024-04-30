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Descatalogado
AWP2943WHT/24
Disponible en
Microfiltrado
Micro X-Clean Softening+
Encaja en la puerta del frigorífico
Temporizador digital
El filtro Micro X-Clean Softening+ de 4 etapas con una mezcla especial de medios filtrantes está diseñado para zonas con agua dura y reduce las partículas grandes, el cloro, el plomo, los pesticidas, los microplásticos y otras sustancias que alteran el sabor
El temporizador digital te recuerda cuándo debes sustituir el filtro para obtener los mejores resultados.
Prolonga la vida útil de los electrodomésticos de cocina al evitar la acumulación de cal.
3.4
de 4
17
Reseñas
Kate-Zgz
30/04/2024
España
Muy satisfecha
Lo compré en Carrefour, sin mirar los tests, donde apareció que Bruta no es tan buena. No sabía cómo es Philips en fijtear agua, pero ya lo veo que en mi jarra de agua, donde pongo agua hervida no hay calcio, como antes. Además la hervidora no tiene calcio cada mes/2 -3 semanas, ahora se acumula muy poco, y no tenía que usar descalificador en 2.5 meses. Compre el modelo que quita calcio en 50% más como dice
Ventajas
Cumple su función, fácil de usar/abrir
Contras
Me parece la primer filtración ha sido la mejor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AWP2935WHT Jarra de filtrado de agua
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AWP2935WHT Jarra de filtrado de agua
Calabacitz
29/05/2023
España
Comprador verificado
Diseño y funcionalidad
Me gusta mucho su diseño,la facilidad de llenado del agua al tener la apertura en la tapa que permite rellenar la jarra sin quitar la tapa,con los primeros usos la eficacia para reducir el sabor del cloro es notable presupongo que sea igual de eficaz con el resto de partículas que dice filtrar presentes en el agua del grifo ,el filtrado es rápido y la limpieza de la jarra fácil,un producto totalmente recomendable.
Ventajas
Facilidad,comodidad de uso y eficacia .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AWP2935WHT Jarra de filtrado de agua
Sí, recomiendo este producto
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Bigmen
05/02/2023
España
Comprador verificado
Philips nunca defrauda.
Hace aproximadanente un año y medio compre la jarra philips para filtrar el agua, y estaba bastante satisfecho con su utilidad para depurar el agua. El problema vino cuando el temporizador digital de la jarra dejo de funcionar, me puse en contaco con el servicio de asistencia technica y cuando les comunique el problema, y como la jarra estaba todavia en garantia, me enviaron una nueva sin cargo alguno. Es de agradecer que Philips trate tambien a sus clientes, ya se que es lo correcto pero no tdas las marcas actuan asi.
Ventajas
Su gran utilidad en filtrar el agua
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AWP2933WHT Jarra de filtrado de agua
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AWP2933WHT Jarra de filtrado de agua
The contaminants or other substances reduced by this water filter are not necessarily in all users' water.
En comparación con el filtro Micro X-Clean AWP210 de Philips basado en los protocolos de prueba del estándar europeo EN 17093:2018.