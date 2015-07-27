Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
AZ1/12
REPRODUCE A TODO VOLUMEN EN CUALQUIER LUGAR
Philips AZ1 reproduce a todo volumen canciones de radios, iPhones/iPads/iPods, CD y cualquier otro dispositivo Bluetooth. Con el emparejamiento en un solo toque mediante la tecnología NFC, la transmisión de música de forma inalámbrica mediante Bluetooth nunca ha sido tan fácil. Conecta un micrófono o una guitarra para montar una sesión de música improvisada.
Bluetooth
Para iPod, iPhone y iPad
CD
El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita y el sonido de los vídeos de forma inalámbrica con este altavoz.
Solo tienes que colocar la cinta de transporte, colgártela al hombro y listo. El sistema de sonido AZ1 tiene además el tamaño perfecto para poder llevarlo en el avión y que tus habilidades lleguen a cualquier parte. Su diseño robusto es lo suficientemente resistente para soportar una fiesta tras otra, dentro o fuera, y sus controles se pueden girar para que permanezcan protegidos cuando salgas.
3.8
de 4
5
Reseñas
kinghauler
27/07/2015
Suisse
Très bon rapport qualité prix
Très bonne réserve de puissance et bonnes basses, pas encore testé avec les piles ou accus rechargables pour l' autonomie a voir. Produit à recommander
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1 Lecteur de CD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1 Lecteur de CD
Bassfan12
19/08/2014
Suisse
Viele,gute Funktionen
Bassfunktion,Lautsprecher,Radioempfang,CD-Player und buetooth ist herforragend
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1 CD-Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1 CD-Soundmachine
FraGe
18/07/2014
Deutschland
Satter Sound in coolem Design
Auf der Suche nach einer guten Soundstation mit Bluetooth bin ich auf die Philips AZ1 gestossen. Obwohl Philips nicht mehr alle Produkte der Marke "Philips" selber produziert, wird von den Niederländern sehr großer Wert auf Design, Qualität und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis gelegt. Darum kaufe ich auch so gerne Geräte mit dem Philips-Logo. Die AZ1 Soundmachine bietet an Ausstattung mehr als ich tatsächlich benötige: • 40 W Leistung • Mikrofon- und Gitarreneingang (brauche ich nicht) • Bluetooth und NFC (NFC benötige ich auch nicht) • CD, MP3-CD • UKW-Radio • USB-Dockingstation für Wiedergabe/Laden Nach dem Auspacken und Anschliessen erfolgte eine Auto-Installation der FM-Radiosender. Erfreut war ich über den sehr guten Radioempfang. Im Gegensatz zu meinem vorhandenen UKW-Radio (eines anderen Herstellers) kann ich mit dem AZ1 störungsfrei Radio hören. Es verfügt über RDS mit Titelanzeige bei den kompatiblen Sendern. Auch ohne Equilizer-Anpassung liefert das AZ1 einen satten Sound und ist aufgrund seines 40-Watt-Verstärkes für größere Räume und zur Partybeschallung perfekt. Wird eine neue CD eingelegt, startet automatisch die Wiedergabe. Die Steuerung erfolgt über die Tasten an der Geräteoberseite. Der Hauptverwendungszweck ist bei mir allerdings die Wiedergabe von Musik mittels Bluetooth-Anbindung, die einfach per NFC erfolgen kann oder die über die altbekannte Koppelung durchgeführt wird. Nun zum Gehäuse: Kritisch für mich ist immer die schicke Klavierlack-Optik. Fingerabdrücke auf der schwarzen Oberfläche lassen sich leider nicht vermeiden. Für mich ist dies nicht so toll und beim häufigen Transport wohl auch eher nachteilig. Cooles Gimmick für mich: auf der Oberseite befindet sich eine Vertiefung in der sich die Antenne befindet. Hier kann man bei ausgeklappter Antenne ein Tablet oder Smartphone ablegen. Durch den integrierten USB-Anschluss kann man nicht nur Musik abspielen sondern auch ein mobiles Gerät aufladen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1 CD-Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1 CD-Soundmachine