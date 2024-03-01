Toda la potencia en un tamaño compacto

Pásate al grano en un tamaño compacto, ya que Baristina encaja perfectamente en cualquier encimera sin sacrificar rendimiento. Que no te engañe su tamaño. Es compacta, pero lo suficientemente potente para preparar un café rico al estilo barista en casa. ¡El espacio en la cocina ya no es un problema!