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    • ¿Quieres disfrutar de un auténtico espreso sin complicaciones? ¿Quieres disfrutar de un auténtico espreso sin complicaciones? ¿Quieres disfrutar de un auténtico espreso sin complicaciones?

      Baristina Cafetera espresso BAR302/20 - Cafetera de grano Blanca & portafiltro de madera

      BAR302/20

      ¿Quieres disfrutar de un auténtico espreso sin complicaciones?

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      ¿Quieres disfrutar de un auténtico espreso sin complicaciones?

      Pásate al grano, en un tamaño compacto

      Pásate al grano, en un tamaño compacto

      Los granos de café recién molidos te ofrecen el mejor aroma y sabor del café. Moler los granos justo antes de la preparación convierte tu taza diaria en algo especial. Es la diferencia entre un café y un café realmente bueno. El mejor café, mejor en casa

      Desliza, prepara y disfruta.

      Desliza, prepara y disfruta.

      Solo desliza el portafiltros. Baristina muele, compacta y prepara tu café automáticamente. No necesitas conocimientos de barista. Todo está resuelto, así que simplemente puedes relajarte y disfrutar de tu espreso o lungo.

      Fácil de limpiar. Sin complicaciones.

      Fácil de limpiar. Sin complicaciones.

      Retira el portafiltro. Enjuágalo. Eso es todo. Baristina hace que la limpieza sea rápida e intuitiva. Sin pasos complicados – está diseñada para ser simple y fácil de usar.

      Tu barista en casa

      Tu barista en casa

      Sin complicaciones, sin ajustes, sin desperdiciar café. Baristina muele al tamaño ideal, presiona con precisión y dosifica con exactitud – todas las cosas que hacen que un espresso real sepa como debe ser. Tu barista en casa.

      Espreso realmente suave

      Espreso realmente suave

      La bomba de presión de 16 bares extrae todo el sabor de tus granos de café para tu espreso, creando una crema rica y cremosa y un sabor equilibrado que a todos nos encanta.

      El mejor café, mejor en casa

      El mejor café, mejor en casa

      ¿Te apetece un espreso intenso o un lungo suave? Elige, hazlo extra intenso si quieres, y disfruta de tu delicioso café adaptado a tu gusto.

      Toda la potencia en un tamaño compacto

      Toda la potencia en un tamaño compacto

      Pásate al grano en un tamaño compacto, ya que Baristina encaja perfectamente en cualquier encimera sin sacrificar rendimiento. Que no te engañe su tamaño. Es compacta, pero lo suficientemente potente para preparar un café rico al estilo barista en casa. ¡El espacio en la cocina ya no es un problema!

      Menos residuos. Más sabor. Sin cápsulas

      Menos residuos. Más sabor. Sin cápsulas

      Los granos frescos de café significan más sabor. Y también menos residuos – sin plástico ni aluminio. Simplemente expulsa la pastilla del portafiltro. Tus granos se convierten directamente en posos, perfectos como compost.

      Minimalista y ecológica

      Minimalista y ecológica

      Baristina está diseñada pensando en la sostenibilidad. Es energéticamente eficiente*, fabricada con un 50% de plástico reciclado** y viene en una caja 100% libre de plástico.

      Shhh

      Shhh

      Puedes disfrutar de un espreso auténtico, preparado de forma sencilla y silenciosa.

      Escoge tu café y disfruta

      Escoge tu café y disfruta

      Puedes elegir tus granos favoritos. Baristina reconoce varios tipos de granos y siempre produce un café delicioso. Siempre obtiene lo mejor de los granos. La elección siempre es tuya.

      Especificaciones técnicas

      • País de origen

        Fabricado en
        Rumanía
        Diseñada en
        Países Bajos

      • Eficiencia energética

        Consumo de energía en modo de espera
        No disponible
        Consumo de energía en modo apagado
        0,2 W
        Consumo de energía en modo de espera en red
        No disponible
        Tiempo hasta el cambio automático al modo de espera
        0 min
        Estándar de medición
        EN 50564:2011

      • Características técnicas

        Presión de la bomba
        16 bares
        Material del molinillo
        Cerámica
        Nivel de ruido
        72 dB
        Voltaje
        220-240 V
        Frecuencia
        50 Hz
        Peso del producto
        5 kg
        Dimensiones del producto
        180 mm (anchura), 345 mm (altura), 380 mm (profundidad)
        Longitud del cable
        85 cm

      • Ajustes del café

        Bebidas
        • Espreso
        • Largo
        Aumento de intensidad
        Cantidad de café
        Ajustable

      • Características generales

        Capacidad para granos de café
        170 gramos
        Capacidad del depósito de agua
        1,2 l
        Altura máxima de la taza
        135 mm
        Tiempo de preparación del espreso
        < 60 segundos
        Piezas aptas para el lavavajillas
        • Bandeja de goteo
        • Tapa de la bandeja de goteo
        Compatibilidad del filtro de agua
        Ninguno
        Apagado automático
        Accesorios incluidos
        Portafiltro

      • Servicio

        3 años de garantía

      • Sostenibilidad

        Consumo de energía en espera
        2,6 Wh
        Consumo de energía de preparación
        122,8 Wh
        Material de embalaje
        >95 % reciclado y 100 % reciclable
        Material del producto
        >50 % de los plásticos utilizados son reciclados, excepto los plásticos en contacto con agua y café

      Badge-D2C

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