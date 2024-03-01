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BAR302/20
¿Quieres disfrutar de un auténtico espreso sin complicaciones?
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Los granos de café recién molidos te ofrecen el mejor aroma y sabor del café. Moler los granos justo antes de la preparación convierte tu taza diaria en algo especial. Es la diferencia entre un café y un café realmente bueno. El mejor café, mejor en casa
Solo desliza el portafiltros. Baristina muele, compacta y prepara tu café automáticamente. No necesitas conocimientos de barista. Todo está resuelto, así que simplemente puedes relajarte y disfrutar de tu espreso o lungo.
Retira el portafiltro. Enjuágalo. Eso es todo. Baristina hace que la limpieza sea rápida e intuitiva. Sin pasos complicados – está diseñada para ser simple y fácil de usar.
Sin complicaciones, sin ajustes, sin desperdiciar café. Baristina muele al tamaño ideal, presiona con precisión y dosifica con exactitud – todas las cosas que hacen que un espresso real sepa como debe ser. Tu barista en casa.
La bomba de presión de 16 bares extrae todo el sabor de tus granos de café para tu espreso, creando una crema rica y cremosa y un sabor equilibrado que a todos nos encanta.
¿Te apetece un espreso intenso o un lungo suave? Elige, hazlo extra intenso si quieres, y disfruta de tu delicioso café adaptado a tu gusto.
Pásate al grano en un tamaño compacto, ya que Baristina encaja perfectamente en cualquier encimera sin sacrificar rendimiento. Que no te engañe su tamaño. Es compacta, pero lo suficientemente potente para preparar un café rico al estilo barista en casa. ¡El espacio en la cocina ya no es un problema!
Los granos frescos de café significan más sabor. Y también menos residuos – sin plástico ni aluminio. Simplemente expulsa la pastilla del portafiltro. Tus granos se convierten directamente en posos, perfectos como compost.
Baristina está diseñada pensando en la sostenibilidad. Es energéticamente eficiente*, fabricada con un 50% de plástico reciclado** y viene en una caja 100% libre de plástico.
Puedes disfrutar de un espreso auténtico, preparado de forma sencilla y silenciosa.
Puedes elegir tus granos favoritos. Baristina reconoce varios tipos de granos y siempre produce un café delicioso. Siempre obtiene lo mejor de los granos. La elección siempre es tuya.
País de origen
Eficiencia energética
Características técnicas
Ajustes del café
Características generales
Servicio
Sostenibilidad
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