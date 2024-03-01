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BAR311/00
Espuma la leche perfecta
Vierte tu leche favorita en el espumador de leche Philips Baristina, pulsa el botón y disfruta de una espuma de leche perfecta. Ajusta la temperatura a caliente o fría y domina todos los estilos de café, desde latte macchiato hasta latte helado. Este espumador de leche Baristina crea la mejor espuma de leche posible, independientemente del tipo de leche, ya sea origen animal o vegetal. Al igual que la cafetera de café en grano Baristina, el espumador de leche es increíblemente fácil de limpiar.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Espumador de leche 120ml, Blanco
total
recurring payment
Ajustado a la temperatura y velocidad ideales, creando la mejor espuma fina y consistente.
Ajusta la temperatura a caliente o frío y domina todos los estilos de café, desde el latte macchiato hasta el helado.
Crea la mejor espuma posible con diferentes tipos de leche y alternativas vegetales.
Las superficies suaves y antiadherentes hacen que solo necesites enjuagar y limpiar tu espumador, mientras que el batidor y la tapa son aptos para lavavajillas.
País de origen
Peso y dimensiones
Características técnicas
Características generales
Servicio
Sostenibilidad
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