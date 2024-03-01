Espuma la leche perfecta

Vierte tu leche favorita en el espumador de leche Philips Baristina, pulsa el botón y disfruta de una espuma de leche perfecta. Ajusta la temperatura a caliente o fría y domina todos los estilos de café, desde latte macchiato hasta latte helado. Este espumador de leche Baristina crea la mejor espuma de leche posible, independientemente del tipo de leche, ya sea origen animal o vegetal. Al igual que la cafetera de café en grano Baristina, el espumador de leche es increíblemente fácil de limpiar.