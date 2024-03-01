Buscar términos

0

Carrito de la compra

No hay ningún artículo en el carrito de la compra.

    • Espuma la leche perfecta Espuma la leche perfecta Espuma la leche perfecta
    • Play Pause

      Philips Baristina Espumador de leche 120ml, Blanco

      BAR311/00

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Espuma la leche perfecta

      Vierte tu leche favorita en el espumador de leche Philips Baristina, pulsa el botón y disfruta de una espuma de leche perfecta. Ajusta la temperatura a caliente o fría y domina todos los estilos de café, desde latte macchiato hasta latte helado. Este espumador de leche Baristina crea la mejor espuma de leche posible, independientemente del tipo de leche, ya sea origen animal o vegetal. Al igual que la cafetera de café en grano Baristina, el espumador de leche es increíblemente fácil de limpiar.

      Más información

      Productos similares

      Ver todos los Cafetera Accesorios y piezas

      Compra este pack y ahorra Compra este pack y consigue 1 artículo gratis

      Tus necesidades cubiertas en un sola compra

      Precio del paquete

      Omitir

      Selecciona uno de los siguientes productos: Elige uno de los siguientes productos:

      Añadir accesorios

      Este producto
      Philips Baristina
      - {discount-value}

      Philips Baristina

      Espumador de leche 120ml, Blanco

      total

      recurring payment

      Espuma la leche perfecta

      Funciona con leche caliente y fría, Apta para todo tipo de leches

      • Blanco
      Para espuma fina

      Para espuma fina

      Ajustado a la temperatura y velocidad ideales, creando la mejor espuma fina y consistente.

      Caliente o frío

      Caliente o frío

      Ajusta la temperatura a caliente o frío y domina todos los estilos de café, desde el latte macchiato hasta el helado.

      Apta para todo tipo de leches

      Apta para todo tipo de leches

      Crea la mejor espuma posible con diferentes tipos de leche y alternativas vegetales.

      Fácil de limpiar

      Fácil de limpiar

      Las superficies suaves y antiadherentes hacen que solo necesites enjuagar y limpiar tu espumador, mientras que el batidor y la tapa son aptos para lavavajillas.

      Especificaciones técnicas

      • País de origen

        Fabricado en
        China
        Diseñada en
        Países Bajos

      • Peso y dimensiones

        Longitud del producto
        11,2 cm
        Anchura del producto
        11,2 cm
        Altura del producto
        19,5 cm
        Peso del producto
        790 g
        Longitud del embalaje
        15,1 cm
        Anchura del embalaje
        15,1 cm
        Altura del embalaje
        21,7 cm
        Peso del embalaje
        855 g

      • Características técnicas

        Voltaje
        220-240 V / 120 V
        Frecuencia
        50-60 Hz / 60 Hz
        Peso del producto
        0,79 kg
        Dimensiones del producto
        112 mm (ancho), 195 mm (alto), 112 mm (profundidad)
        Longitud del cable
        75 cm

      • Características generales

        Piezas aptas para el lavavajillas
        Batidor, tapa y cuchara
        Accesorios incluidos
        Cuchara
        Bebidas
        • Espuma caliente
        • Espuma fría
        Capacidad
        120 ml
        Tiempo de espumado
        <130 segundos

      • Servicio

        3 años de garantía

      • Sostenibilidad

        Consumo de energía en espera
        <0,25 W
        Consumo de energía de preparación
        15,3 Wh
        Material de embalaje
        100 % reciclable
        Material del producto
        >50% de los plásticos utilizados son plásticos reciclados

      Badge-D2C

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

      Productos sugeridos

      Productos vistos recientemente

      Opiniones

      Sé el primero en opinar sobre este artículo

      Ofertas exclusivas, solo para ti


      Adopta un estilo de vida más saludable. Regístrate ahora.

      10€ de descuento en tu primera compra.*

      Acceso anticipado a las rebajas.

      Consejos sobre cómo llevar un estilo de vida saludable.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.
      ¿Qué significa?
      *Haz click aquí para leer nuestros términos y condiciones.

      Enlaces rápidos

      Asistencia de la tienda online
      Términos y Condiciones
      Buscar pedido
      Ponte en contacto con nosotros
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

      Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.