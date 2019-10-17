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Política de devolución de 30 días

  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
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  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7
  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino

Descatalogado

Satinelle AdvancedDepiladora Wet & Dry

BRE630/00

3
| (66) Reseñas

1 premio

Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
El mango en forma de S te ayuda a pasarla por todo el cuerpo. El cabezal ancho con discos cerámicos depila hasta el vello más fino al ras de la piel para obtener resultados rápidos y duraderos. Uso en seco y en húmedo con cinco accesorios, para una rutina de belleza personalizada.
Ver todos los beneficios

Fácil de usar para resultados duraderos sin esfuerzo

Atrapa con firmeza hasta el vello más fino

  • Para piernas, cuerpo y cara

  • 5 accesorios

  • Inalámbrica y recargable

  • Diseño de mango en forma de S

Mango con forma de "S" para facilitar el manejo en todas las zonas del cuerpo

El mango ergonómico es fácil de sostener y manejar, así tendrás un control total y un alcance ideal en todas las zonas del cuerpo.

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

El exclusivo cabezal de nuestra depiladora está fabricado con un material cerámico rugoso que atrapa con firmeza hasta el vello más fino.

Cabezal extra ancho de depiladora

Cabezal extra ancho de depiladora

El cabezal extra ancho de la depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

  • Award image AWARD-612378

Opiniones

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3.0

de 4

66

Reseñas

17/10/2019

España

España

Súper recomendable

Exelente máquina,delicada y ligera! Apta para distintas partes del cuerpo!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator

06/05/2018

España

España

Me gusta bastante

Es un producto sencillo de usar, al principio parece un poco intimidatorio, pero después de usarla un poco te acostumbras, recomiendo mucho leer bien las instrucciones para así evitar errores, además, me parece que está muy completa en cuestión de usos. Claro es un poco doloroso al principio ya que sería como utilizar cera, pero con el tiempo te acostubras.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator

31/08/2021

Portugal

Portugal

Boa

Muito bom e eficiente. Sempre tem trabalhado muito bem e sem falhas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator

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