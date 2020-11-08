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Descatalogado
Afeitadora de lámina única
Recarga de 8 horas
1 accesorio
La lámina flotante se desliza de forma natural sobre las curvas y los contornos manteniendo el contacto con la piel para un afeitado uniforme.
Los recortadores con punta en forma de perla redondeada delante y detrás de la lámina de afeitado hacen que la afeitadora se deslice suavemente sobre tu piel y evitan los rasguños para que disfrutes de un afeitado suave con la piel.
El mango ergonómico en forma de S ayuda a pasarla fácilmente por todo el cuerpo con un control máximo y un mayor alcance con movimientos naturales y precisos.
Premios
4.3
de 4
253
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
08/11/2020
España
Totalmente recomendable
La tengo casi 1 año y es perfecta. Apura muy bien la depilación, es muy rápido depilarse con ella, no hace absolutamente nada de daño ni cortes. Es muy fácil depilarse con ella y se adapta muy bien a las curvas de las piernas. Se limpia fácilmente y la batería dura muchísimo, aunque te avise de que le queda poca batería, te da tiempo a depilar el cuerpo entero. Sin duda la mejor opción para una depilación sin dolor.
Ventajas
Indolora, buena batería, rápida
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Hanitass
17/08/2020
España
Sorprendente
Necesito afeitadoras con las depiladoras me producen reacción a la piel por la sangre y está máquina es maravillosa por la delicadeza con la que afeita las piernas y luego l acabado sorprende mucho tenía otra de otra marca pero me paso a philips por que el acabado y los materiales son lo que yo necesito graciass a philips por hacer estos productos no todas podemos utilizar depiladoras
Ventajas
Todo que sigan fabricando este tipo de productos que casi no hay
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Geral
14/08/2020
España
PIERNAS SUAVES Y LISAS SIN NINGÚN DOLOR
Estoy encantada con el producto. Mi mejor compra sin duda alguna! La máquina se desliza suavemente sin necesidad de agua ni jabón ni ningún producto para depilar. No hala, no arranca, corta muy delicadamente. Las piernas me quedaron espectaculares y la zona de bikin la trabajo muy bien. El hecho de que no necesite pilas sino que tenga cargador supone un ahorro más. Facinada, eso estoy
Ventajas
Efectividad
Contras
Se le callo un pequeño palito y no sé de dónde era pero siguió funcionando normal.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo