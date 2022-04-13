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SatinShave Advanced Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Descatalogado

Asistencia

SatinShave AdvancedAfeitadora eléctrica en seco y húmedo

BRL140/00

SatinShave Advanced Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Descatalogado

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Manuales y documentación

Pasaporte ecológico - English (US)

  • PDF archivo, 234.4 kB
  • 13 April 2022

Instrucciones de uso

  • PDF archivo, 1.7 MB
  • 15 April 2022

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