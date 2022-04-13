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SatinShave Advanced Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Descatalogado
Asistencia
BRL140/00
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Instrucciones de uso
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¿Cuándo tengo que sustituir la lámina de mi afeitadora femenina?
¿Puedo utilizar mi afeitadora femenina Philips en el baño o en la ducha?
¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora femenina Philips?
¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?
¿Se puede usar la lámina de afeitado en todo el cuerpo?
Lady Shaver Series 8000Cabezal de afeitado
EpilatorCabezal de corte
Lady Shaver Series 8000Cable USB
Funda
Peine-guía
Cable USB
Satinelle/Epilator series 8000Cabezal de afeitado
SatinShave AdvancedLámina de afeitado
Adaptador de pared USB HQ87
Lámina de afeitado
Kit de pinzas
Mi afeitadora femenina Philips no se carga
Mi afeitadora femenina Philips no funciona
Mi afeitadora femenina Philips Sonicare hace mucho ruido
La piel se irrita al usar la afeitadora Satin Philips