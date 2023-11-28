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Descatalogado
5 peines-guía fácil montaje (2, 3, 5 y 7 mm)
Afeitadora con seguimiento de contornos 2D
61 min de uso sin cable / 1 h de carga
Accesorio para alcanzar la espalda
Hasta 5 años de garantía
La barba de dos días no tiene ninguna oportunidad. El sistema Lift&Trim Pro captura todo el vello que crece adherido y lo levanta hacia las cuchillas para obtener un corte preciso, al tiempo que sigue siendo el recortador ideal para barbas largas.
Las cuchillas con doble afilado garantizan que se logren bordes precisos y un recorte superior; son ideales para los vellos más gruesos. No requieren lubricante ni cuchillas de repuesto.
Corta a la longitud exacta que buscas. Solo tienes que girar el dial de precisión a una de las 40 posiciones de longitud entre 0,4 y 20 mm con incrementos de 0,2 mm.
4.4
de 4
1012
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
Julio1966
28/11/2023
España
Comprador verificado
Básico y preciso
Es un producto funcional que hace bien lo que hace. Tiene potencia corta bien rasura eficazmente buen profucto
Ventajas
La potencia y el cirte
Contras
El peine de corte es muy aparatoso y fácil de romper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Barbero
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Barbero
Jv030171
01/07/2023
España
En pocas palabras....producto perfecto...
Marca de prestigio. Uso muchos productos Philips. Aprovechar estas lineas para saber si hay repuesto del peine guia para la barba, se me rompió una de las puas y no encuentro repuesto.
Ventajas
Todo en general
Contras
En la pagina Philips pocos repuestos del producto. Solo sale el cepillo limpiador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Barbero
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Barbero
fatrise
18/03/2022
España
Comprador verificado
Producto de calidad
Cuando lo tienes en la mano y despues de usarlo te das cuenta de que es un producto de mucha calidad, Philips nunca defrauda, sobre todo la batería es de lo mejor, duradera y potente y las cuchillas cortan de primera, la mejor opción sin duda.
Ventajas
Calidad en todos los aspectos
Contras
Precio, los hay mas baratos pero no es lo mismo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Barbero
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Barbero
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
La garantía ofrece una cobertura de hasta 5 años, incluida una garantía global estándar de 2 años, con 3 años extra disponibles tras registrar el dispositivo en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.
Solo se aplica a los modelos de las series 5000, 7000 y 9000. Disponible para el mercado global, excepto en EE. UU., Canadá y China.