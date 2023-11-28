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Descatalogado

Beardtrimmer series 5000Barbero

BT5522/15

4.4
| (1012) Reseñas | 92% ha recomendado este producto
Precisión avanzada
El barbero Philips 5500 es un dispositivo de calidad que además permite cortar el pelo. Diseñado para un corte uniforme desde cualquier ángulo, cuenta con 40 longitudes ajustables, cuchillas de acero DualCut y una batería de iones de litio de 120 minutos de duración.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Control definitivo para la barba y el pelo

Precisión avanzada

  • Posiciones con 0,2 mm de precisión

  • Cuchillas metálicas autoafilables

  • 120 min de uso sin cable/1 h de carga

  • Sistema Lift & Trim PRO

Recorta de forma uniforme y captura el vello que crece adherido

Recorta de forma uniforme y captura el vello que crece adherido

La barba de dos días no tiene ninguna oportunidad. El sistema Lift&Trim Pro captura todo el vello que crece adherido y lo levanta hacia las cuchillas para obtener un corte preciso, al tiempo que sigue siendo el recortador ideal para barbas largas.

Cuchillas autoafilables sin necesidad de mantenimiento

Cuchillas autoafilables sin necesidad de mantenimiento

Las cuchillas con doble afilado garantizan que se logren bordes precisos y un recorte superior; son ideales para los vellos más gruesos. No requieren lubricante ni cuchillas de repuesto.

Se ajusta a diferentes posiciones de longitud

Corta a la longitud exacta que buscas. Solo tienes que girar el dial de precisión a una de las 40 posiciones de longitud entre 0,4 y 10 mm con incrementos de 0,2 mm.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

1012

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

28/11/2023

España

España

Comprador verificado

Básico y preciso

Es un producto funcional que hace bien lo que hace. Tiene potencia corta bien rasura eficazmente buen profucto

Ventajas

La potencia y el cirte

Contras

El peine de corte es muy aparatoso y fácil de romper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Barbero

Sí, recomiendo este producto

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01/07/2023

España

España

En pocas palabras....producto perfecto...

Marca de prestigio. Uso muchos productos Philips. Aprovechar estas lineas para saber si hay repuesto del peine guia para la barba, se me rompió una de las puas y no encuentro repuesto.

Ventajas

Todo en general

Contras

En la pagina Philips pocos repuestos del producto. Solo sale el cepillo limpiador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Barbero

Sí, recomiendo este producto

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18/03/2022

España

España

Comprador verificado

Producto de calidad

Cuando lo tienes en la mano y despues de usarlo te das cuenta de que es un producto de mucha calidad, Philips nunca defrauda, sobre todo la batería es de lo mejor, duradera y potente y las cuchillas cortan de primera, la mejor opción sin duda.

Ventajas

Calidad en todos los aspectos

Contras

Precio, los hay mas baratos pero no es lo mismo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Barbero

Sí, recomiendo este producto

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