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Disco de pulido de microfibra
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CP0128/01
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Las almohadillas de microfibra son las piezas de repuesto para las almohadillas del cepillo Parquet Philips. Las almohadillas se pueden lavar y se tienen que sustituir cada 3 meses.
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