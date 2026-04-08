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Disco de pulido de microfibra

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Disco de pulido de microfibra

CP0128/01

Disco de pulido de microfibra

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Manuales y documentación

Las almohadillas de microfibra son las piezas de repuesto para las almohadillas del cepillo Parquet Philips. Las almohadillas se pueden lavar y se tienen que sustituir cada 3 meses.

  • PDF archivo
  • 8 April 2026

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