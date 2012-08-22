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Descatalogado
Sonido que se adapta a tu hogar
Conecta tu iPod/iPhone/iPad y disfruta de la música, o escucha la radio DAB+ con un sonido nítido con este sistema de sonido. La tecnología wOOx potencia la experiencia con unos graves más profundos, mientras que las opciones inteligentes de montaje en la pared añaden un toque de diseño.
Base para iPod/iPhone/iPad
DAB+
40 W
Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone/iPad. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema Philips para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone/iPad mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. Este sistema carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.
Este altavoz de Philips tiene 40 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.
La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.
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3.9
de 4
13
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
DrJames
22/08/2012
United Kingdom
Sleek and stylish design with better than expected performance.
I opted for the DCB3070 over the 2070 given the featured wOOx technology, 40 Watt RMS and the more stylish design & I couldn't be more pleased with my purchase. Standing proudly on its stand in my moderately sized kitchen (wall mounting available) it certainly looks the part and has drawn out positive comments from several visitors. The DAB/FM/CD/MP3-in/iPod dock all work perfectly with minimal effort or skill to get it all set up (took less than 5 mins and was fairly self explanatory). The sound is impressive for a micro-system of its size and the added wOOx system delivers deep bass even with the volume is turned up (though can be a bit 'barky' on MP3 tracks created with a lot of bass). Worth every penny. Would definately recommend.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCB3070 Micro music system
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCB3070 Micro music system
Kev365
22/07/2012
United Kingdom
this product was very easy to set up and sounds really good
great little Cd player and digital radio sounds excellent and very easy to use, I do not use the dock but i imagine that would be good too. the DAB radio works really well no extra ariel
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCB3070 Micro music system
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Mikeange
22/07/2012
United Kingdom
this product was very easy to set up and sounds really good
great little Cd player and digital radio sounds excellent and very easy to use, I do not use the dock but i imagine that would be good too. the DAB radio works really well no extra ariel
Sí, recomiendo este producto
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