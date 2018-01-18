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Descatalogado
Sonido que se adapta a tu hogar
Compatible con el conector Lightning del iPhone 5, esta microcadena de Philips dispone de tecnología wOOx, que ofrece unos graves potentes. El diseño de los altavoces en ángulo ofrece una experiencia estéreo de gran amplitud y el diseño en un solo bloque permite colocarla en cualquier parte.
con conector Lightning
para iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
Máx. 50 W, emisor de graves
Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.
4.4
de 4
8
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
morgip
18/01/2018
Italia
Bello e pratico
Design accattivante, buona qualità del suono. Il suo utilizzo è facile e intuitivo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM3155 Sistema musicale micro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM3155 Sistema musicale micro
Meriva22
25/12/2013
France
Design et son sont au rendez vous
Très bonne chaîne hifi élégante design. Avec toutes les fonctions d'une bonne chaîne à noter que l iPad mini se connecte également ce qui n'est pas mentionné.En plus.la couleur est tendance même couleur que ma table basse et son environnement.le top!!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM3155 Microchaîne
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM3155 Microchaîne
Andigraphie
16/10/2013
Deutschland
Augenweide mit Klangerlebnis
Klein, sehr ansprechend und trotzdem sehr begeistert! Diese Micro Anlage besticht in erster Linie durch das edel wirkende Aussehen. Passt sehr gut in die heutige Zeit und ist mal nicht Schwarz. Auch was diese Anlage an Funktionen aufwartet ist nicht zu verachten! Als erstes natürlich der Lightning Anschluss für das iPhone 5. Aber es findet auch das iPad 4 perfekten Halt, da noch zusätzliche Auflagegummis angebracht sind! Musik über USB, Line-In und CD werden sauber wieder gegeben. Auch selbst erstellte CDs werden abgespielt. Zusatzfunktionen wie Sleeptimer sind auch nicht zu verachten. Der Radioempfang ist trotz dieser Wurfantenne (Kabel) sehr klar und sauber! Im Klang steht diese Anlage anderen in Nichts nach und liefert einen sauberen Klang mit angenehmen Bässen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM3155 Mini Stereoanlage
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM3155 Mini Stereoanlage