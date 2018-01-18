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Descatalogado

Microcadena

DCM3155/12

4.4

| (8) Reseñas | 88% ha recomendado este producto

Sonido que se adapta a tu hogar

Compatible con el conector Lightning del iPhone 5, esta microcadena de Philips dispone de tecnología wOOx, que ofrece unos graves potentes. El diseño de los altavoces en ángulo ofrece una experiencia estéreo de gran amplitud y el diseño en un solo bloque permite colocarla en cualquier parte.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Sonido que se adapta a tu hogar

  • con conector Lightning

  • para iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Máx. 50 W, emisor de graves

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Potencia de salida máxima de 50 W RMS

Diseño de una pieza que se ajusta a cualquier lugar de la casa

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.4

de 4

8

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

3
2

18/01/2018

Italia

Italia

Bello e pratico

Design accattivante, buona qualità del suono. Il suo utilizzo è facile e intuitivo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM3155 Sistema musicale micro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM3155 Sistema musicale micro

25/12/2013

France

France

Design et son sont au rendez vous

Très bonne chaîne hifi élégante design. Avec toutes les fonctions d'une bonne chaîne à noter que l iPad mini se connecte également ce qui n'est pas mentionné.En plus.la couleur est tendance même couleur que ma table basse et son environnement.le top!!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM3155 Microchaîne

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM3155 Microchaîne

16/10/2013

Deutschland

Deutschland

Augenweide mit Klangerlebnis

Klein, sehr ansprechend und trotzdem sehr begeistert! Diese Micro Anlage besticht in erster Linie durch das edel wirkende Aussehen. Passt sehr gut in die heutige Zeit und ist mal nicht Schwarz. Auch was diese Anlage an Funktionen aufwartet ist nicht zu verachten! Als erstes natürlich der Lightning Anschluss für das iPhone 5. Aber es findet auch das iPad 4 perfekten Halt, da noch zusätzliche Auflagegummis angebracht sind! Musik über USB, Line-In und CD werden sauber wieder gegeben. Auch selbst erstellte CDs werden abgespielt. Zusatzfunktionen wie Sleeptimer sind auch nicht zu verachten. Der Radioempfang ist trotz dieser Wurfantenne (Kabel) sehr klar und sauber! Im Klang steht diese Anlage anderen in Nichts nach und liefert einen sauberen Klang mit angenehmen Bässen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM3155 Mini Stereoanlage

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM3155 Mini Stereoanlage

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