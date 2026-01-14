Buscar términos
EP8757/20
El mejor café, mejor en casa
El mejor café, mejor en casa con PHilips Café Aromis. Crea más de 50 bebidas, desde espreso hasta café frío, elaboradas con más granos de café* para conseguir el auténtico sabor de cafetería. Consigue una espuma aterciopelada caliente o fría con LatteGo Pro y límpiala en tan solo 10 segundos enjuagándola bajo el grifo.Más información
Cafetera superautomática de Philips
¿El secreto para conseguir una intensidad y aroma como los de la cafetería en casa? Nuestra tecnología BrewExtract dosifica y prensa más granos de café* en cada preparación para crear ese inconfundible sabor de cafetería desde tu propio hogar. ¿Quieres que sea perfecto? Ajusta tu preparación usando uno de los 7 niveles de intensidad.
Para un café como el de un barista profesional, la espuma también es importante. Ahí es donde entra LatteGo Pro. Desde cappuccino hasta café con hielo, nuestro sistema de leche ofrece resultados de calidad de cafetería con leches tanto lácteas como vegetales. Se puede lavar en el lavavajillas y, al no tener tubos, puedes limpiarlo en 10 segundos enjuagándolo bajo el grifo. Experimenta espuma de nivel superior con LatteGo Pro: el innovador espumador de leche de nuestro sistema de cafeteras, y elige entre espuma fría o caliente.
Explora más de 50 creaciones de café calientes y fríos, desde espresos intensos hasta refrescantes cafés fríos. Esta cafetera para bebidas calientes y heladas es la solución perfecta para familias y amantes del café que buscan la variedad y calidad de una cafetería esin salir de casa.
Limpia el LatteGo Pro en 10 segundos enjuagándolo bajo el grifo e o lávalo en el lavavajillas. Cuando sea el momento de ejecutar un programa de limpieza, como la eliminación de los depósitos de cal, tu cafetera te guiará durante el proceso.
La intuitiva pantalla táctil TFT de 4,3" garantiza una preparación de café sin esfuerzo con preparación con un solo toque y perfiles de usuario personalizados. Sus controles sencillos facilitan que todos en casa disfruten de cafés premium.
Conoce a tu asistente barista, el ayudante que se esfuerza por mejorar tu café cada día. Puedes usarlo desde tu cafetera o en la aplicación HomeID. Chatea e indica qué granos de café estás usando, y ajustará automáticamente la configuración para obtener la mejor extracción. Con el asistente barista, puedes ajustar la intensidad, volumen o temperatura según tu gusto, incluso al preparalo a distancia o en remoto. Siempre está a tu servicio, para que cada taza se sienta como preparada por un auténtico barista en casa.
Disfruta de un refrescante café Cold Brew con solo pulsar un botón: equilibrado y suave, listo cuando lo desees.
Nuestra tecnología patentada SilentBrew reduce el sonido de la cafetera, facilitando disfrutar del simple placer de preparar café. Con aislamiento acústico y molienda silenciosa, nuestras cafeteras producen un 40% menos de ruido que modelos anteriores y cuentan con certificación Quiet Mark.
El café de calidad empieza con granos recién molidos. Añade tus granos favoritos, selecciona tu café y deja que el molinillo integrado libere ese aroma y sabor irresistibles. Ajusta con precisión el tamaño de molido usando uno de los 12 ajustes, de fino a grueso.
Disfruta de más sabor y un café intenso sin amargor utilizando nuestra función de dosis extra. Puedes añadirla a cualquiera de nuestras recetas de café, excepto cuando uses la función de café premolido.
Usa el modo Eco para reducir el consumo de agua y energía, sin comprometer la calidad del café. Nuestra Philips Café Aromis te permite atenuar las luces principales antes del tiempo predeterminado, usar menos agua durante el enjuague, cambiar al modo de espera más rápidamente o reducir el brillo.
Prepara hasta 5000 tazas sin necesidad de eliminar los depósitos de cal con el filtro AquaClean. Purifica el agua antes de que comience la preparación para que el sabor del café sea más intenso y puro.
Recibe consejos sobre café, recetas y ayuda directamente a través de la aplicación HomeID, tu compañero barista digital en cada paso de tu experiencia.
La cafetera Philips Café Aromis con molinillo y espumador no solo prepara un delicioso café, sino que también realza tu cocina. Un acabado elegante, curvas suaves y una pantalla intuitiva se combinan para añadir un toque europeo sofisticado a tu hogar.
Prepara más café de alta calidad y rellena menos gracias al generoso depósito de agua de 1,9 L. Ideal para toda la familia o cuando recibes amigos.
