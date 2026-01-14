Espuma de leche aterciopelada, para todos tus cafés preferidos

Para un café como el de un barista profesional, la espuma también es importante. Ahí es donde entra LatteGo Pro. Desde cappuccino hasta café con hielo, nuestro sistema de leche ofrece resultados de calidad de cafetería con leches tanto lácteas como vegetales. Se puede lavar en el lavavajillas y, al no tener tubos, puedes limpiarlo en 10 segundos enjuagándolo bajo el grifo. Experimenta espuma de nivel superior con LatteGo Pro: el innovador espumador de leche de nuestro sistema de cafeteras, y elige entre espuma fría o caliente.