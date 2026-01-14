Buscar términos

      Café Aromis Serie 8000 Cafetera superautomática de Philips

      EP8757/20

      El mejor café, mejor en casa

      El mejor café, mejor en casa con PHilips Café Aromis. Crea más de 50 bebidas, desde espreso hasta café frío, elaboradas con más granos de café* para conseguir el auténtico sabor de cafetería. Consigue una espuma aterciopelada caliente o fría con LatteGo Pro y límpiala en tan solo 10 segundos enjuagándola bajo el grifo.

      Café Aromis Serie 8000
      Café Aromis Serie 8000

      Cafetera superautomática de Philips

      El mejor café, mejor en casa

      La intensidad que te encanta, desde espreso hasta café frío

      • Calidad profesional con tecnología BrewExtract
      • Espuma de leche aterciopelada con LatteGo Pro
      • Más de 50 bebidas calientes y frías
      • Limpieza sin complicaciones
      • Pantalla intuitiva fácil de usar
      Más intensidad, más sabor

      Más intensidad, más sabor

      ¿El secreto para conseguir una intensidad y aroma como los de la cafetería en casa? Nuestra tecnología BrewExtract dosifica y prensa más granos de café* en cada preparación para crear ese inconfundible sabor de cafetería desde tu propio hogar. ¿Quieres que sea perfecto? Ajusta tu preparación usando uno de los 7 niveles de intensidad.

      Espuma de leche aterciopelada, para todos tus cafés preferidos

      Espuma de leche aterciopelada, para todos tus cafés preferidos

      Para un café como el de un barista profesional, la espuma también es importante. Ahí es donde entra LatteGo Pro. Desde cappuccino hasta café con hielo, nuestro sistema de leche ofrece resultados de calidad de cafetería con leches tanto lácteas como vegetales. Se puede lavar en el lavavajillas y, al no tener tubos, puedes limpiarlo en 10 segundos enjuagándolo bajo el grifo. Experimenta espuma de nivel superior con LatteGo Pro: el innovador espumador de leche de nuestro sistema de cafeteras, y elige entre espuma fría o caliente.

      Más de 50 bebidas calientes y frías para cada momento

      Más de 50 bebidas calientes y frías para cada momento

      Explora más de 50 creaciones de café calientes y fríos, desde espresos intensos hasta refrescantes cafés fríos. Esta cafetera para bebidas calientes y heladas es la solución perfecta para familias y amantes del café que buscan la variedad y calidad de una cafetería esin salir de casa.

      Disfruta del café y despreocúpate con una limpieza realmente sencilla

      Disfruta del café y despreocúpate con una limpieza realmente sencilla

      Limpia el LatteGo Pro en 10 segundos enjuagándolo bajo el grifo e o lávalo en el lavavajillas. Cuando sea el momento de ejecutar un programa de limpieza, como la eliminación de los depósitos de cal, tu cafetera te guiará durante el proceso.

      Tu café favorito, con solo tocar un botón

      Tu café favorito, con solo tocar un botón

      La intuitiva pantalla táctil TFT de 4,3" garantiza una preparación de café sin esfuerzo con preparación con un solo toque y perfiles de usuario personalizados. Sus controles sencillos facilitan que todos en casa disfruten de cafés premium.

      Tu barista en casa

      Tu barista en casa

      Conoce a tu asistente barista, el ayudante que se esfuerza por mejorar tu café cada día. Puedes usarlo desde tu cafetera o en la aplicación HomeID. Chatea e indica qué granos de café estás usando, y ajustará automáticamente la configuración para obtener la mejor extracción. Con el asistente barista, puedes ajustar la intensidad, volumen o temperatura según tu gusto, incluso al preparalo a distancia o en remoto. Siempre está a tu servicio, para que cada taza se sienta como preparada por un auténtico barista en casa.

      Auténtico sabor Cold Brew

      Auténtico sabor Cold Brew

      Disfruta de un refrescante café Cold Brew con solo pulsar un botón: equilibrado y suave, listo cuando lo desees.

      40 % más silenciosa gracias a la tecnología SilentBrew**

      40 % más silenciosa gracias a la tecnología SilentBrew**

      Nuestra tecnología patentada SilentBrew reduce el sonido de la cafetera, facilitando disfrutar del simple placer de preparar café. Con aislamiento acústico y molienda silenciosa, nuestras cafeteras producen un 40% menos de ruido que modelos anteriores y cuentan con certificación Quiet Mark.

      Café aromático obtenido de granos frescos de café

      Café aromático obtenido de granos frescos de café

      El café de calidad empieza con granos recién molidos. Añade tus granos favoritos, selecciona tu café y deja que el molinillo integrado libere ese aroma y sabor irresistibles. Ajusta con precisión el tamaño de molido usando uno de los 12 ajustes, de fino a grueso.

      Incluso más sabor gracias a la función de "shot" adicional

      Incluso más sabor gracias a la función de "shot" adicional

      Disfruta de más sabor y un café intenso sin amargor utilizando nuestra función de dosis extra. Puedes añadirla a cualquiera de nuestras recetas de café, excepto cuando uses la función de café premolido.

      Ahorra en consumo de agua y energía con el modo Eco

      Ahorra en consumo de agua y energía con el modo Eco

      Usa el modo Eco para reducir el consumo de agua y energía, sin comprometer la calidad del café. Nuestra Philips Café Aromis te permite atenuar las luces principales antes del tiempo predeterminado, usar menos agua durante el enjuague, cambiar al modo de espera más rápidamente o reducir el brillo.

      Hasta 5000 tazas*** sin descalcificar manualmente gracias a AquaClean

      Hasta 5000 tazas*** sin descalcificar manualmente gracias a AquaClean

      Prepara hasta 5000 tazas sin necesidad de eliminar los depósitos de cal con el filtro AquaClean. Purifica el agua antes de que comience la preparación para que el sabor del café sea más intenso y puro.

      Prepara café a distancia y recibe consejos con la aplicación HomeID

      Prepara café a distancia y recibe consejos con la aplicación HomeID

      Recibe consejos sobre café, recetas y ayuda directamente a través de la aplicación HomeID, tu compañero barista digital en cada paso de tu experiencia.

      Diseñada para realzar tu hogar

      Diseñada para realzar tu hogar

      La cafetera Philips Café Aromis con molinillo y espumador no solo prepara un delicioso café, sino que también realza tu cocina. Un acabado elegante, curvas suaves y una pantalla intuitiva se combinan para añadir un toque europeo sofisticado a tu hogar.

      Más tazas, sin necesidad de rellenar el depósito

      Más tazas, sin necesidad de rellenar el depósito

      Prepara más café de alta calidad y rellena menos gracias al generoso depósito de agua de 1,9 L. Ideal para toda la familia o cuando recibes amigos.

      Especificaciones técnicas

      • Especificación general

        Fuente de café
        Granos frescos de café
        Intervención del usuario
        Al toque de un botón
        Bebidas preprogramadas
        54
        Número de raciones
        2
        Presión
        15 bares
        Molinillo integrado
        Ajustes del molinillo
        12
        Capacidad del depósito de granos
        275 g
        Espuma de leche
        Solución para leche
        LatteGo Pro
        Jarra de leche
        0,25 L
        Capacidad del depósito de agua
        1,9 L
        Perfiles
        8
        Material principal
        Plástico
        Material secundario
        Metal
        Tecnología
        Tecnología BrewExtract, Bean Adjust, Quick Start, LatteGo Pro, SilentBrew
        Interfaz
        Pantalla táctil TFT intuitiva de 4,3''
        Garantía
        3 años
        Conectividad
        Piezas aptas para el lavavajillas

      • Especificaciones técnicas

        Clasificación de eficiencia energética
        Clase A
        Alimentación
        1500 W
        Voltaje
        230 V
        Frecuencia
        50 Hz
        Unidades por paquete
        1

      • Medidas de seguridad

        Temporizador de desconexión automática
        Certificación de seguridad

      • Peso y dimensiones

        Longitud del producto
        452mm
        Anchura del producto
        251 mm
        Altura del producto
        389 mm
        Peso del producto
        9,3 kg
        Longitud del embalaje
        493mm
        Anchura del embalaje
        289mm
        Altura del embalaje
        473 mm
        Peso del embalaje
        10-12,3 kg

      • Compatibilidad

        Accesorios incluidos 1
        LatteGo Pro Hot
        Accesorios incluidos 2
        LatteGo Pro Cold
        Accesorios incluidos 3
        Filtro AquaClean
        Accesorios incluidos 4
        Cuchara medidora
        Accesorios incluidos 5
        Tira de prueba de dureza del agua
        Accesorios relacionados 1
        Pastillas desengrasantes para cafeteras
        Accesorios relacionados 2
        Descalcificador para cafeteras espresso

      • Durabilidad

        Manual del usuario
        >75 % de papel reciclado
        Embalaje
        >95% de materiales reciclados

      • País de origen

        Fabricada en
        Rumanía

      • Eficiencia energética

        Consumo de energía en modo de espera
        0,2 W
        Consumo de energía en modo apagado
        No disponible
        Consumo de energía en modo de espera en red
        0,4 W
        Tiempo hasta el cambio automático al modo de espera
        15 min
        Periodo antes del apagado automático
        No disponible
        Periodo antes de cambiar automáticamente al modo de espera en red
        15 min
        Estándar de medición
        EN 50564:2011

      • * en comparación con las cafeteras espresso automáticas de Philips
      • ** En comparación con las cafeteras espresso anteriores de Philips
      • *** Basado en 8 reemplazos de filtro según lo indicado por la máquina. El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y los patrones de enjuague y limpieza

