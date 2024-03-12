ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Plancha en seco

Descatalogado

Asistencia

Plancha en seco

GC130/01

Plancha en seco

Descatalogado

Go to shop

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

User Manual Philips Dry iron

  • PDF archivo, 413.4 kB
  • 12 March 2024

Esta plancha ligera y de gran calidad está diseñada para planchar la ropa de forma fácil y eficaz.

  • PDF archivo
  • 11 November 2025

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

Solución de problemas