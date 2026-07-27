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Productos reacondicionados

Philips EasySpeed PlusPlancha de vapor - Reacondicionados

GC2145/20R1

1 premio

Rápida, de principio a fin
EasySpeed Plus agiliza el planchado con potentes golpes de vapor para eliminar las arrugas difíciles, una duradera suela de cerámica para un deslizamiento sin esfuerzo y nuestro sistema antigoteo para evitar las fugas. Eso son tres formas sencillas de acelerar el proceso de planchado.
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Este producto es reacondicionado y ha sido probado por nuestro equipo. Más información

Acelera el planchado de tres maneras diferentes

Rápida, de principio a fin

  • 2100W, hasta 30 g/min

  • Golpe de vapor de hasta 110 gramos

  • Depósito de agua de 270 ml

  • Control deslizante Calc-Clean

  • Suela de cerámica

Vapor de hasta 30 g/min para ofrecer un rendimiento potente y resistente

Vapor de hasta 30 g/min para ofrecer un rendimiento potente y resistente

Salida de vapor sólida y consistente para eliminar las arrugas de forma más rápida.

Suela de cerámica duradera para un deslizamiento fácil

Suela de cerámica duradera para un deslizamiento fácil

Nuestra suela de cerámica duradera se desliza fácilmente sobre cualquier prenda que se pueda planchar. Es antiadherente, resistente a los arañazos y fácil de limpiar.

2100 W para calentarse rápidamente

2100 W para calentarse rápidamente

Ofrece un calentamiento rápido y un gran rendimiento.

Especificaciones técnicas

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