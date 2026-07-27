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Productos reacondicionados
GC2145/20R1
Este producto es reacondicionado y ha sido probado por nuestro equipo. Más información
2100W, hasta 30 g/min
Golpe de vapor de hasta 110 gramos
Depósito de agua de 270 ml
Control deslizante Calc-Clean
Suela de cerámica
Salida de vapor sólida y consistente para eliminar las arrugas de forma más rápida.
Nuestra suela de cerámica duradera se desliza fácilmente sobre cualquier prenda que se pueda planchar. Es antiadherente, resistente a los arañazos y fácil de limpiar.
Ofrece un calentamiento rápido y un gran rendimiento.