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Philips EasySpeed Plus Plancha de vapor - Reacondicionados

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Philips EasySpeed PlusPlancha de vapor - Reacondicionados

GC2145/20R1

Philips EasySpeed Plus Plancha de vapor - Reacondicionados

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Manuales y documentación

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • ZIP archivo, 315.1 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips EasySpeed Plus Steam iron

  • PDF archivo, 323.4 kB
  • 13 March 2026

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