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Descatalogado

Azur PerformerPlancha de vapor

GC3801/60

1 premio

Más rápida, fácil e inteligente
La plancha de vapor Philips Azur Performer combina un rendimiento potente con una gran facilidad de uso. Nuestro control de vapor automático proporciona la cantidad adecuada de vapor para cada prenda. La suela SteamGlide Plus ofrece un deslizamiento magnífico que permite acelerar el planchado.
Ver todos los beneficios

Con nuestro innovador control de vapor y temperatura

Más rápida, fácil e inteligente

  • Vapor a 40 g/min, golpe de vapor de 140 g

  • Suela SteamGlide

  • Antical

  • 2400 vatios

2400 W para un calentamiento rápido de la plancha

2400 W para un calentamiento rápido de la plancha

La plancha de vapor Azul Performer Plus de 2400 W se calienta rápidamente y ofrece un rendimiento potente para unos resultados de planchado óptimos.

Vapor de hasta 40 g/min para eliminar mejor las arrugas.

Vapor de hasta 40 g/min para eliminar mejor las arrugas.

Vapor continuo de hasta 40 g/min que aporta la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.

Golpe de vapor de hasta 140 g

Golpe de vapor de hasta 140 g

Golpe de vapor de hasta 140 g para eliminar fácilmente las arrugas más difíciles.

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