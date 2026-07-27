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Descatalogado
GC3801/60
Vapor a 40 g/min, golpe de vapor de 140 g
Suela SteamGlide
Antical
2400 vatios
La plancha de vapor Azul Performer Plus de 2400 W se calienta rápidamente y ofrece un rendimiento potente para unos resultados de planchado óptimos.
Vapor continuo de hasta 40 g/min que aporta la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.
Golpe de vapor de hasta 140 g para eliminar fácilmente las arrugas más difíciles.
Premios
Opiniones