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Azur Performer Plancha de vapor

Descatalogado

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Azur PerformerPlancha de vapor

GC3801/60

Azur Performer Plancha de vapor

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Manuales y documentación

Eco passport Philips Azur Performer Steam iron - English (US)

  • PDF archivo, 141.2 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Steam iron GC3801/60 - English (US)

  • ZIP archivo, 2.7 MB
  • 13 March 2026

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