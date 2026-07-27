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Descatalogado
GC557/30
FlexHead
StyleBoard
2000 W
Cinco posiciones de vapor
El vaporizador cambia automáticamente al modo de espera cuando el depósito de agua está vacío para que no te preocupes si se te olvida apagarlo.
El vaporizador se puede usar con seguridad en todos los tejidos y prendas que se puedan planchar. La placa de vapor puede estar en contacto de forma segura con la ropa sin riesgo de quemaduras. Es una solución fantástica para tejidos delicados, como la seda.
Prolonga la vida útil del aparato mediante el uso regular de la función descalcificadora Easy Rinse.
Premios
Opiniones
Probado por un organismo externo para bacterias de tipo Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 y Candida albicans ATCC 10231 con un minuto de vaporización.