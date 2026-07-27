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  • Eliminación de arrugas sin esfuerzo de arriba abajo
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Descatalogado

ComfortTouchVaporizador de prendas

GC557/30

1 premio

Eliminación de arrugas sin esfuerzo de arriba abajo
Nuestro nuevo vaporizador de prendas ComfortTouch elimina las arrugas y refresca los tejidos. Con la innovadora tecnología FlexHead y un accesorio StyleBoard extralargo, acaba con las arrugas de arriba abajo con la máxima facilidad y eficiencia.
Ver todos los beneficios

con FlexHead y accesorio StyleBoard extralargo

Eliminación de arrugas sin esfuerzo de arriba abajo

  • FlexHead

  • StyleBoard

  • 2000 W

  • Cinco posiciones de vapor

Cambia automáticamente al modo de espera para una mayor tranquilidad

Cambia automáticamente al modo de espera para una mayor tranquilidad

El vaporizador cambia automáticamente al modo de espera cuando el depósito de agua está vacío para que no te preocupes si se te olvida apagarlo.

Seguro en cualquier tejido planchable. Sin quemaduras, garantizado.

Seguro en cualquier tejido planchable. Sin quemaduras, garantizado.

El vaporizador se puede usar con seguridad en todos los tejidos y prendas que se puedan planchar. La placa de vapor puede estar en contacto de forma segura con la ropa sin riesgo de quemaduras. Es una solución fantástica para tejidos delicados, como la seda.

Descalcificación Easy Rinse para varios años de uso eficaz

Descalcificación Easy Rinse para varios años de uso eficaz

Prolonga la vida útil del aparato mediante el uso regular de la función descalcificadora Easy Rinse.

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Avisos legales

  1. Probado por un organismo externo para bacterias de tipo Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 y Candida albicans ATCC 10231 con un minuto de vaporización.