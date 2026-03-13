Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Planchado
Todas las series
ComfortTouch Vaporizador de prendas
Descatalogado
Asistencia
GC557/30
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
EU Declaration of conformity Philips ComfortTouch Garment Steamer GC557/30 - English (US)
Firefly_IIL_WE_[11464]
Todas (10)
Tipo de agua para la plancha de vapor o el vaporizador
Gotea agua por la base del vaporizador de prendas vertical Philips
¿Cómo elimino los depósitos de cal de mi vaporizador de prendas o solución todo en uno de Philips?
¿Es necesario ajustar la configuración del vaporizador vertical Philips para cada prenda?
¿El vaporizador de prendas Philips es seguro en todas las prendas?
Quitapelusas eléctrico
La base del vaporizador de prendas de Philips gotea
Mi vaporizador de prendas vertical Philips produce un sonido ronco
El vaporizador de prendas vertical de Philips deja manchas de humedad en las prendas
El vaporizador de prendas vertical Philips emite poco vapor o lo hace de forma irregular
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.