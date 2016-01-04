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Descatalogado
Planchado sin ajustes ni preocupaciones
Plancha cualquier tejido que se pueda planchar desde seda hasta lino, algodón, cachemir... en cualquier orden, sin tener que realizar ningún ajuste. La plancha Philips PerfectCare ofrece unos resultados rápidos sin riesgo de que la ropa se queme o brille. Un planchado realmente sencillo.
5 bares
Golpe de vapor de 220 g
Depósito de agua fijo de 2,2 l
Bloqueo de seguridad
Un ajuste perfecto para toda tu ropa. Te proporciona siempre la combinación perfecta de vapor y temperatura gracias a: 1) el procesador de control Advanced Smart, que ajusta la combinación perfecta de vapor y temperatura; 2) la cámara de vapor ciclónica de gran potencia, que genera un potente vapor continuo para todos los tejidos.
Cuanto más vapor hay, más rápido es el planchado: el vapor potente generado de forma continua penetra en las prendas para agilizar y mejorar el planchado. Además, la potencia de vapor se puede regular en función de tus necesidades.
PerfectCare Aqua acompaña a esta exclusiva característica: depósito de agua grande; asegura largas horas de plancha sin necesidad de rellenar el depósito. Ayuda a agilizar la sesión de planchado y la hace más fácil. El excelente diseño del depósito de agua completamente visible garantiza darse cuenta del nivel de agua desde cualquier ángulo.
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Premios
4.4
de 4
43
Reseñas
81%
ha recomendado este producto
Fusspot
04/01/2016
United Kingdom
Best iron I have ever owned
Easy to use. Very efficient .Simple to descale, never drops horrible brown marks on your ironing as almost every other iron I have owned over the years has done. Has been in constant use now for over two years.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron
Abarr101
19/10/2014
United Kingdom
Super fast ironing
At first fill with water and a few minutes wait and the iron refused to work. A careful shake (not recommended according to the instructions) and the air lock cleared and the steam stared to flow. Ironing is a breeze.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron
Taffyta
29/04/2014
United Kingdom
Far better than I had expected.
This iron is amazing so much better and easier to use than a normal steam iron. I can now iron my dresses and delicate slips straight after each other with out fear of them singeing. I also had 3 pleated skirts that I hadn't worn for ages because they were so creased. Within minutes, using the iron vertically, they were as good as new.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron