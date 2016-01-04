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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron GC8635/02
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron GC8635/02

Descatalogado

PerfectCare AquaCentro de planchado

GC8635/02

4.4

| (43) Reseñas | 81% ha recomendado este producto

1 premio

Planchado sin ajustes ni preocupaciones

Plancha cualquier tejido que se pueda planchar desde seda hasta lino, algodón, cachemir... en cualquier orden, sin tener que realizar ningún ajuste. La plancha Philips PerfectCare ofrece unos resultados rápidos sin riesgo de que la ropa se queme o brille. Un planchado realmente sencillo.

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Con OptimalTEMP y depósito de agua totalmente visible de 2,2 l

Planchado sin ajustes ni preocupaciones

  • 5 bares

  • Golpe de vapor de 220 g

  • Depósito de agua fijo de 2,2 l

  • Bloqueo de seguridad

OptimalTEMP: la combinación perfecta de vapor y temperatura

OptimalTEMP: la combinación perfecta de vapor y temperatura

Un ajuste perfecto para toda tu ropa. Te proporciona siempre la combinación perfecta de vapor y temperatura gracias a: 1) el procesador de control Advanced Smart, que ajusta la combinación perfecta de vapor y temperatura; 2) la cámara de vapor ciclónica de gran potencia, que genera un potente vapor continuo para todos los tejidos.

Presión de hasta 5 bares

Presión de hasta 5 bares

Cuanto más vapor hay, más rápido es el planchado: el vapor potente generado de forma continua penetra en las prendas para agilizar y mejorar el planchado. Además, la potencia de vapor se puede regular en función de tus necesidades.

Depósito de agua totalmente visible de 2,2 l

Depósito de agua totalmente visible de 2,2 l

PerfectCare Aqua acompaña a esta exclusiva característica: depósito de agua grande; asegura largas horas de plancha sin necesidad de rellenar el depósito. Ayuda a agilizar la sesión de planchado y la hace más fácil. El excelente diseño del depósito de agua completamente visible garantiza darse cuenta del nivel de agua desde cualquier ángulo.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

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4.4

de 4

43

Reseñas

81%

ha recomendado este producto

04/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Best iron I have ever owned

Easy to use. Very efficient .Simple to descale, never drops horrible brown marks on your ironing as almost every other iron I have owned over the years has done. Has been in constant use now for over two years.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron

19/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Super fast ironing

At first fill with water and a few minutes wait and the iron refused to work. A careful shake (not recommended according to the instructions) and the air lock cleared and the steam stared to flow. Ironing is a breeze.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron

29/04/2014

United Kingdom

United Kingdom

Far better than I had expected.

This iron is amazing so much better and easier to use than a normal steam iron. I can now iron my dresses and delicate slips straight after each other with out fear of them singeing. I also had 3 pleated skirts that I hadn't worn for ages because they were so creased. Within minutes, using the iron vertically, they were as good as new.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron

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