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Descatalogado
Asistencia
GC8635/02
Descatalogado
La plancha de vapor Philips gotea por la suela
El piloto azul del centro de planchado Philips parpadea
La plancha de vapor Philips se ha apagado/no funciona
Mi plancha de vapor Philips ya no se calienta
El centro de planchado Philips no quita las arrugas
La plancha o el vaporizador causan un fallo en la red eléctrica
El piloto Calc-Clean de mi centro de planchado Philips no deja de parpadear