ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

PerfectCare Aqua Centro de planchado

Descatalogado

Asistencia

PerfectCare AquaCentro de planchado

GC8635/02

PerfectCare Aqua Centro de planchado

Descatalogado

Go to shop

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

Quick Start Guide Readme Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron

  • PDF archivo, 1.8 MB
  • 13 March 2026

Consumer Care Book Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron - English (US)

  • PDF archivo, 1.4 MB
  • 13 March 2026

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

Solución de problemas