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Descatalogado
El secador que te proporciona los resultados que deseas
Controla el secado de tu cabello con SalonDry Control. Cuenta con 2000 W de potencia de secado profesional e ionizador y varios ajustes, lo que supone grandes resultados, tanto de secado, como de fijación y moldeado.
2000 W
Este secador profesional de 2000 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.
La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control completo para conseguir un peinado preciso y con personalidad.
La boquilla estrecha del secador funciona enfocando el flujo de aire a través de la abertura de las áreas específicas, lo que da como resultado un estilo preciso. Además, es genial para retocar el peinado y para perfeccionar el peinado.
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
DJEI
24/02/2013
Deutschland
Sehr gut! Schnell trocken! Starke Leistung!
Sehr guter Haartrockner! Ich kann ihn echt nur weiter empfehlen! Damals haben wir lange gesucht, bis wir etwas hatten, das unseren Ansprüchen entspricht. Und wir haben uns für den entschieden und die einzig richtige Wahl getroffen! Die Leistung ist sehr stark und die Bedienbarkeit simple! Insgesamt gibt es absolut nichts an dem Gerät auszusetzen und ich würde es jedem weiterempfehlen!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner