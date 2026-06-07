ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca

Descatalogado

Satinelle EssentialDepiladora compacta

HP6422/01

3.9
| (123) Reseñas
Depilación más fácil que nunca
Disfruta de una suavidad duradera con Philips Satinelle. Elimina suavemente el vello de solo 0,5 mm de raíz. La depilación es más sencilla gracias al mango ergonómico y el uso con cable. Cabezal lavable para una higiene óptima.
Ver todos los beneficios

Depilación más fácil que nunca

  • para las piernas

  • 2 accesorios

  • Depiladora con cable

  • Mango ergonómico

Mango ergonómico para un manejo cómodo

Mango ergonómico para un manejo cómodo

La forma redondeada encaja perfectamente en tu mano para una cómoda eliminación del vello. Y además, el diseño es elegante.

Suaves discos-pinza para eliminar el vello sin tirar de la piel

Suaves discos-pinza para eliminar el vello sin tirar de la piel

Esta depiladora tiene suaves discos-pinza que eliminan el vello de tan solo 0,5 mm sin tirar de la piel.

Cabezal depilador lavable para mayor higiene y fácil limpieza

Cabezal depilador lavable para mayor higiene y fácil limpieza

Esta depiladora tiene un cabezal depilador lavable, que puedes desmontar y enjuagar bajo el grifo para una mayor higiene

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

123

Reseñas

07/06/2026

España

España

Aún dunciona después de +10 años

Cinco estrellas porque la compré cuando salió hace más de 12 años y a día de hoy todavía sigo usándola. ¿Obsolescencia programada? No con este producto. Mi más sincera enhorabuena, ojalá todos vuestros productos sean así

Esta reseña se realizó para Satinelle HP6420/01 Depiladora

Date of Use 2013-01-01

Esta reseña se realizó para Satinelle HP6420/01 Depiladora

Date of Use 2013-01-01

11/02/2016

España

España

mejoras a introducir

No se si existe como accesorio un cabezal con un rodillo lima para eliminar los callos, si no existe seria una buena idea incorporarlo y permitiría darla a la maquina un nuevo uso

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/00 Compact epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/00 Compact epilator

22/12/2013

España

España

Excelente

A mi me ha encantado, tenia una depiladora de Philips un poco antigua ya y me he comprado esta y esta genial. Me encantan sus colores también, ya que una depiladora no tiene porque ser aburrida. Muy buenos resultados y fácil manejo. Limpieza muy fácil.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/00 Compact epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/00 Compact epilator

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.