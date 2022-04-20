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Satinelle Essential Depiladora compacta
Descatalogado
Asistencia
HP6422/01
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Instrucciones de uso
Todas (3)
¿Se pueden dañar los vasos linfáticos de las axilas al utilizar la depiladora?
¿Puedo enjuagar los productos de depilación de Philips?
¿Dónde veo el número de serie y modelo de mi depiladora de Philips?
Unidad de corte
ShaversCepillo de limpieza
Kit de pinzas
Satinelle/Satinelle EssentialAdaptador de corriente
Mi depiladora de Philips hace mucho ruido