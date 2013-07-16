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Descatalogado
HTS3583/12
Potente sonido Surround
La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza con el sistema de cine en casa HTS3583 de Philips. Los controladores de altavoces sin cubrir ofrecen un potente sonido Surround de 600 W y una reproducción de Blu-ray Disc 3D envolvente.
Smart TV
Blu-ray en 3D
Déjate seducir por las películas en 3D en el salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. El 3D activo utiliza la última generación de conmutación rápida de pantallas para una profundidad y realismo con resolución Full HD de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a través de las gafas especiales con la lente izquierda y la derecha cronometradas para que se abran y cierren en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización Full HD 3D en tu sistema de cine en casa. Los lanzamientos de películas en 3D de alta calidad en Blu-ray ofrecen una selección de contenido amplia y de gran calidad. Blu-ray también ofrece un sonido Surround sin comprimir para disfrutar de una experiencia acústica increíblemente real.
Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus discos Blu-ray. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tenés que escuchar. Con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential, viví una experiencia inolvidable de entretenimiento en alta definición.
3.0
de 4
3
Reseñas
srahl
16/07/2013
Österreich
Das Produkt hält was es verspricht
Die Anleitung zum Aufbau war sehr hilfreich. Einfache Inbetriebnahme. Gutes Sound und gutes Bild, wie gewünscht. Ich bin sehr zufrieden und würde es jedem weiterempfehlen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3583 5.1 Home Entertainment-System
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3583 5.1 Home Entertainment-System
Tiger
05/04/2014
Deutschland
Günstiges Gerät
Nettes Gerät - aber leider nur mit marginalen Funktionen. Radio bietet kein RDS. Leider nur ein HDMI-Eingang. HDMI-ARC-Kopplung mit Philips-TV (PFL4007) nur träge (dauert bis der Verstärker zuschaltet und manchmal laufen TV-Ton und Verstärker gemeinsam, was zu einen "Echo" führt und erst durch An- und Ausschalten des Verstärkers wieder behoben werden kann). Aufruf von Smart-TV erfordert häufig eine erneute Registrierung.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3583 5.1 Home Entertainment-System
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3583 5.1 Home Entertainment-System
tonetiruta
10/09/2012
España
no cumple con las expectativas
Este producto no cumple con las expectativas que se podían esperar de un producto Philips y de ese precio. No tiene suficiente potencia (los 600 w seguro que no son reales). El sonido es prácticamente nulo en los primero 35 puntos de subida con el mando (y tiene 60). Otros home cinema de iguales características no se pueden poner a tope de sonido porque es demasiado y este a tope no es mucho. El easy link funciona fatal. No se sincroniza bien con la tv Philips que también tengo. En general me ha dejado decepcionado. No lo he devuelto porque lo compre por una web de venta online y me van a poner muchas pegas (y pagar los portes). No lo recomendaría a nadie (por lo menos por ese precio)
Esta reseña se realizó para HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1
Esta reseña se realizó para HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1