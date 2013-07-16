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Descatalogado

Sistema de cine en casa 5.1

HTS3583/12

3

| (3) Reseñas

Potente sonido Surround

La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza con el sistema de cine en casa HTS3583 de Philips. Los controladores de altavoces sin cubrir ofrecen un potente sonido Surround de 600 W y una reproducción de Blu-ray Disc 3D envolvente.

Ver todos los beneficios

Con Blu-ray 3D

Potente sonido Surround

  • Smart TV

  • Blu-ray en 3D

Potencia de 600 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Potencia de 600 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas en 3D

Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas en 3D

Déjate seducir por las películas en 3D en el salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. El 3D activo utiliza la última generación de conmutación rápida de pantallas para una profundidad y realismo con resolución Full HD de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a través de las gafas especiales con la lente izquierda y la derecha cronometradas para que se abran y cierren en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización Full HD 3D en tu sistema de cine en casa. Los lanzamientos de películas en 3D de alta calidad en Blu-ray ofrecen una selección de contenido amplia y de gran calidad. Blu-ray también ofrece un sonido Surround sin comprimir para disfrutar de una experiencia acústica increíblemente real.

Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad

Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad

Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus discos Blu-ray. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tenés que escuchar. Con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential, viví una experiencia inolvidable de entretenimiento en alta definición.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 4

3

Reseñas

4
2

16/07/2013

Österreich

Österreich

Das Produkt hält was es verspricht

Die Anleitung zum Aufbau war sehr hilfreich. Einfache Inbetriebnahme. Gutes Sound und gutes Bild, wie gewünscht. Ich bin sehr zufrieden und würde es jedem weiterempfehlen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

05/04/2014

Deutschland

Deutschland

Günstiges Gerät

Nettes Gerät - aber leider nur mit marginalen Funktionen. Radio bietet kein RDS. Leider nur ein HDMI-Eingang. HDMI-ARC-Kopplung mit Philips-TV (PFL4007) nur träge (dauert bis der Verstärker zuschaltet und manchmal laufen TV-Ton und Verstärker gemeinsam, was zu einen "Echo" führt und erst durch An- und Ausschalten des Verstärkers wieder behoben werden kann). Aufruf von Smart-TV erfordert häufig eine erneute Registrierung.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

10/09/2012

España

España

no cumple con las expectativas

Este producto no cumple con las expectativas que se podían esperar de un producto Philips y de ese precio. No tiene suficiente potencia (los 600 w seguro que no son reales). El sonido es prácticamente nulo en los primero 35 puntos de subida con el mando (y tiene 60). Otros home cinema de iguales características no se pueden poner a tope de sonido porque es demasiado y este a tope no es mucho. El easy link funciona fatal. No se sincroniza bien con la tv Philips que también tengo. En general me ha dejado decepcionado. No lo he devuelto porque lo compre por una web de venta online y me van a poner muchas pegas (y pagar los portes). No lo recomendaría a nadie (por lo menos por ese precio)

Esta reseña se realizó para HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1

Esta reseña se realizó para HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1

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