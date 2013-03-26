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Descatalogado
Mejor eliminación de la placa dental
La exclusiva acción de limpieza dinámica de Sonicare alcanza de forma suave y eficaz las zonas interdentales y la línea de las encías.
1 modo
1 cabezal de cepillado
1 estuche de viaje rígido
La exclusiva acción dinámica del cepillo Philips Sonicare alcanza de forma suave y eficiente las zonas interdentales y la línea de las encías.
El exclusivo cabezal con cuello en ángulo de este cabezal de cepillado permite llegar más fácil a los molares y eliminar la placa en zonas difíciles de alcanzar.
Philips Sonicare es un cepillo dental eléctrico suave para los aparatos dentales (los cabezales de cepillado se desgastan antes cuando se utilizan con aparatos dentales), y se puede utilizar con restauraciones dentales (empastes, coronas, carillas) y bolsas periodontales.
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4.8
de 4
5
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
froggyvodka
26/03/2013
United Kingdom
Comprador verificado
very different to electric tooth brush.
my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
Susannah1976
26/03/2013
United Kingdom
very different to electric tooth brush.
my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.
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mm42
14/03/2013
United Kingdom
My 3rd toothbrush and still pleased!
This is my 3rd, I have been very satisfied with each one but have found each has improved on the last. I like the timer, the position of the head and the weight/feel of the handle. No complaints to date.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essence HX5751 Sonic electric toothbrush