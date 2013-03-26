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Descatalogado

Philips Sonicare EssenceCepillo dental sónico recargable

HX5751

4.8

| (5) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Mejor eliminación de la placa dental

La exclusiva acción de limpieza dinámica de Sonicare alcanza de forma suave y eficaz las zonas interdentales y la línea de las encías.

Ver todos los beneficios

Mejor eliminación de la placa dental

  • 1 modo

  • 1 cabezal de cepillado

  • 1 estuche de viaje rígido

La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

La exclusiva acción dinámica del cepillo Philips Sonicare alcanza de forma suave y eficiente las zonas interdentales y la línea de las encías.

Cabezal con cuello en ángulo para llegar mejor a los molares

Cabezal con cuello en ángulo para llegar mejor a los molares

El exclusivo cabezal con cuello en ángulo de este cabezal de cepillado permite llegar más fácil a los molares y eliminar la placa en zonas difíciles de alcanzar.

Seguridad y suavidad comprobadas clínicamente

Seguridad y suavidad comprobadas clínicamente

Philips Sonicare es un cepillo dental eléctrico suave para los aparatos dentales (los cabezales de cepillado se desgastan antes cuando se utilizan con aparatos dentales), y se puede utilizar con restauraciones dentales (empastes, coronas, carillas) y bolsas periodontales.

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Opiniones

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4.8

de 4

5

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

26/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

very different to electric tooth brush.

my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

26/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

very different to electric tooth brush.

my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

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14/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

My 3rd toothbrush and still pleased!

This is my 3rd, I have been very satisfied with each one but have found each has improved on the last. I like the timer, the position of the head and the weight/feel of the handle. No complaints to date.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

Sí, recomiendo este producto

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